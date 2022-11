Jevgenij Prigozjin (t.v.) serverer Vladimir Putin middag på sin restaurant utenfor Moskva i 2011

Nå vil «Putins» kokk ha makt: − Han er med i Putins indre sirkel

Jevgenij Prigozjin (61) – «Putins kokk» – har i mange år vært en mystisk i figur i Kreml. Nå mener ekspertene at han er i ferd med å skape et navn for seg selv.

I løpet av et par måneder har Prigozjin gått fra å være en grå eminense – mest kjent for å ha finansiert den lugubre private hæren Wagner-gruppen – til å bli svært synlig på den russiske scenen.

– Han er med i Putins indre sirkel nå. Han snakker direkte med Putin – og etter sigende ofte, sier Prigozjin-eksperten Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale Studier.

– Han allerede er godt i gang med å skape et navn for ham selv. Han har selv uttalt at han ikke har politiske ambisjoner, men jeg synes godt man kan si at han allerede er en politisk faktor, selv om han ifølge seg selv ikke er interessert i et politisk embete, sier Larsen til VG.

– Etter starten av krigen i Ukraina, har Prigozjins innflytelse på Vladimir Putin vokst betydelig, skriver det uavhengige russiske mediet Meduza – og kaller i en overskrift Prigozjin for «Putins favoritt».

Jevgenij Prigozjin, som i sin tid ble styrtrik ved å få lukrative cateringavtaler med Kreml, har tidligere vært svært anonym. De siste månedene er det blitt ganske annerledes:

Først kom videoen fra en straffeleir der han fristet fangene med å få amnesti om seks måneder om de ble soldater for Russland i Ukraina.

Så kom det fram at han brukte de samme metodene for å rekruttere soldater til Wagner-gruppen, som altså er det som på engelsk kalles PMC (private military company).

Prigozjin har – sammen med Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov – kommet med kritikk av hvordan generalene fører krigen i Ukraina.

Washington Post har skrevet at Prigozjin i et møte med Putin sa rett ut hvilke feil han mente er begått i Ukraina-krigen. Prigozjin har benektet dette.

I slutten av september innrømmet Prigozjin for første gang at det faktisk var han som etablerte Wagner-gruppen.

Prigozjin har i mediene fortalt om at et «Wagner-senter» er etablert i St. Petersburg. Tanken hans er å «skape et godt miljø for å generere nye ideer som vil forbedre Russlands forsvarskapasitet, inkludert det informasjonsmessige».

Han har bedt Riksadvokaten erklære Google uønsket i Russland og at tilgangen til YouTube skal stenges. Argumentet er blant annet at de bringer «russofobisk innhold».

Den siste tiden har han hatt et voldsom kjør mot guvernøren i St. Petersburg, Aleksandr Beglov, som Prigozjin vil kvitte seg med.

Prigozjin står på FBIs «wanted»-liste. Han er anklaget for innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

NYTT SENTER: Prigozjin og Wagner-gruppen har opprettet dette senteret, der det skal jobbes for å «finne nye ideer for hvordan Russland skal forsvares – også informasjonsmessig».

– Ja, nå skjer tingene hurtig omkring Prigozjin, sier Karen Philippa Larsen.

– Han er og har vært ytterst kritisk overfor andre politiske figurer i Russland, senest guvernøren i St. Petersburg, Aleksandr Beglov, som han har bedt statsadvokaten om å etterforske for kriminelle forbindelser. Prigozjin og Beglov har en gammel uoverensstemmelse, som Prigozhin nå øyensynlig bruker sin nye politiske posisjon og innflytelse til å fortsette.

– Hva kan du si om «Wagner-senteret»?

– Det skal fungere som et miljø for å skape ideer innenfor forbedring av Russlands forsvarskapasiteter. Et slikt senter har et potensial til å bli en maktfaktor i seg selv, hvis det er et sted der det utvikles nye ideer som kan brukes i krigen i Ukraina.

– Hvordan tolker du alt dette?

– Jeg synes at de seneste utviklinger omkring Prigozjin og Wagner tyder på at Prigozjin godt vet at han selv er blitt en større maktfaktor i russisk politikk og nå er han i gang med både at utvikle den posisjonen enda mer, men også bruke den til sin egen fordel, for eksempel til at gå imot gamle rivaler, sier Karen Philippa Larsen til VG.

Hun forteller at det samtidig er rykter om at landet Mali i Afrika – nå kanskje best kjent blant nordmenn fra Nicolai Cleve Brochs «Ammo – ikke vil forlenge sin kontrakt med Wagner-gruppen.

– Grunnen skal være at Wagner-gruppen har vært for dyr og for ineffektiv i Mali.

ETTERSØKT: FBI mener at Jevgenij Prigozjin påvirket det amerikanske valget i 2016.

– Wagner-gruppen har portrettert seg selv som en effektiv militær spiller i Sahel-regionen, og tilbaketrekningen fra Mali kan være med til å utfordre dette bildet, sier Karen Philippa Larsen.

– Det er imidlertid andre kilder som peker på at Wagner-soldatene i Mali trekkes ut, fordi de trengs i Ukraina.

Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan, er enig med Larsen:

– Det er tegn på at han skaper seg en stadig større rolle. Han og Ramzan Kadyrov i Tsjetsjenia holder en høy profil nå. Det virker som Prigozjin prøver å skape sin egen maktbase. Men om det kommer til å lede til noe, det våger jeg ikke si noe om, uttaler Paasikivi til VG.

Og eksperter i Russland uttaler at Prigozjin er styrket:

– I løpet av spesialoperasjonen har autoriteten til Prigozjin vokst betraktelig, sier statsviteren Konstantin Kalatsjev ifølge Argumenty Nedeli.

Nettavisen Moskva24 skriver om at det har kommet kritikk mot Prigozjin i det siste – og spørsmål om han kan bli stilt for domstolene for bruk av leiesoldater fra Wagner-gruppen i Ukraina-krigen.

BEDRIFTSBESØK: Jevgenij Prigozjin viser Vladimir Putin sin fabrikk for produksjon av lunsj til skoleelever. Bildet er tatt i St. Petersburg i 2010.

– Hold kjeft! Dusinvis av mine gutter dør hver dag, fordi de som er misfornøyde med leiesoldatene sitter på sine rosa rumper og ser på TV. Kom igjen – ta maskingeværet og grep, sier Prigozjin ifølge Moskva-avisen.

Den kjente opposisjonspolitikeren Gennadij Gudkov, som tidligere har sittet i det russiske parlamentet, men som nå har flyktet utenlands, tror at Putin bruker Prigozjin og Kadyrov som sine «vakthunder».

– De har ikke sin egen mening. De bare oppfører seg som de får beskjed om, sier han ifølge odessa-journal.

Ifølge Meduza har medier skrevet om at Prigozjin er tildelt en høy orden av Putin, «Russlands helt». Men ifølge nettavisen har hverken presidentens talsmann Dmitrij Peskov eller Prigozjin selv bekreftet dette.

– Men Prigozjin har deltatt på flere tilstelninger med et merke som minner veldig om denne ordenen, skriver Meduza.