HOLDES NEDE: En demonstrant legges i bakken under folkeopprøret mot økt kinesisk innflytelse i Hongkong i 2019. Motstanden er nå, i 2022, helt slått ned.

«Det er svært mørkt nå»: Slik kveler Kinas mektige leder menneskerettighetene

På Hongkong, i Tibet og blant muslimer i Xinjiang-regionen, er undertrykking gått fra vondt til verre under Kinas mektige leder, Xi Jinping. – Folk er redde, sier en aktivist til VG.

President Xi Jinping sikret seg nylig en tredje femårsperiode som generalsekretær i Det kinesiske kommunistpartiet. Det til tross for at det i flere tiår har vært en regel om at partilederen blir byttet ut etter ti år.

Flere mener nå at Xi nå kan bli den mektigste kinesiske lederen noensinne.

Verdenssamfunnet forsøker nå å forstå hvilke konsekvenser det vil ha. Hongkong-børsen falt blant annet brutalt etter Xi-gjenvalget.

Xis vei til makten har vært på bekostning av millioner av menneskers rettigheter:

Fem minutter før hennes periode som FNs høykommissær for menneskerettigheter endte, klokken 23.55 den 31. august, publiserte Michelle Bachelet er hardtslående, kontroversiell og lenge etterlengtet rapport: FN-rapporten konkluderer med at Kina har begått alvorlig brudd på menneskerettighetene i Xinjiang-regionen, men går også lenger:

Kinas behandling av uigurer og andre muslimske grupper, kan være internasjonale forbrytelser – særlig forbrytelser mot menneskeheten.

Noen av funnene var:

Kina har begått alvorlige brudd på menneskerettighetene i sin «antiterror- og anti-ekstremismekampanje».

Påstander om systematisk bruk av tortur og mishandling, inkludert medisinsk tvangsbehandling og ugunstige forhold ved internering, er troverdige.

Påstandene om seksualisert og kjønnsbasert vold er troverdige.

Bilder fra den omfattende lekkasjen «Xinjiang Police Files» viser noen hundre av uigurene som har vært i interneringsleir i Kina. Bildene er tatt mellom 2017 og 2018.

Den påfølgende dagen fikk rapporten oppmerksomhet. FNs generalsekretær ba Kina «følge opp rapporten», USAs utenriksminister sa at Kina «måtte stilles til ansvar» og i Norge oppfordret utenriksminister Anniken Huitfeldt Kina «til å respektere menneskerettighetene».

Muetter Musa i Den norske uigurkomiteen mener FNs anerkjennelse av omfanget er viktig:

– Kinas forbrytelser er nå dokumentert av FN. Beijing har jobbet hardt for at rapporten ikke skulle publiseres. De vil minimere internasjonal kritikk av Kina. Men nå, etter seks år med brutale forfølgelser av uigurer, anerkjenner endelig FN situasjonen, sier hun til VG.

Kina har imidlertid kalt rapporten «en løgn», og den kinesiske ambassaden avviser overfor VG i forrige uke påstandene som kommer fram i rapporten.

VG har siden det kontaktet norske talsmenn for andre kinesiske grupper under press. De ber nå om at deres daglige kamp for økte rettigheter ikke glemmes.

PUBLISERTE TIL SLUTT: FNs Michelle Bachelet under et digitalt møte med Kinas leder Xi Jinping.

Hongkong: – Ser ikke ut til at det er noe håp

– Folk er redde, sier Jessica KaYi Chiu, leder av Hongkongkomiteen i Norge til VG.

Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

Det har blant annet innebåret at Hongkong har sitt eget rettsvesen og en egen folkevalgt forsamling, større presse- og ytringsfrihet og en mer liberal markedsøkonomi.

I 2020, året etter et voldsomt opprør mot de kinesiske regimet i Hongkongs gater, ble en ny sikkerhetslov for Hongkong vedtatt.

TATT: Opprørspoliti pågriper en demonstrant i Hongkong i november 2019.

Ifølge Hongskongs menneskerettighetsaktivister har dette hatt en svært negativ effekt på innbyggernes friheter.

– Myndighetene innskrenker nå våre friheter og menneskerettighet på alle mulige måter, sier Chiu.

Loven har forrang foran alle lokale lover og dekker fire kategorier av lovbrudd: separatisme, undergravende virksomhet, terrorisme, og forbund med fremmed makt for å undergrave nasjonal sikkerhet.

Samtidig fikk et nytt sikkerhetsbyrå basert i Fastlands-Kina vide fullmakter og overtar saker av nasjonal betydning fra lokale domstoler.

– Ytringsfriheten i Hongkong er fjernet som følge av sikkerhetsloven, folk kan ikke demonstrere og generelt ingen frihet over hodet, sier Chiu og fortsetter:

– Det er svært mørkt nå, det ser ut til at det ikke er noe håp. Men vi gir oss ikke. Det er et diktatur i Beijing, men en diktator kan sitter ikke i uendelig tid. Vi må være litt håpefulle.

VENNER: Xi Jinping sammen med Vladimir Putin under et møte i Uzbekistan i september i år. Kina er nå en av Russlands viktigste allierte.

Tibet: – Ingen er frie

I den autonome regionen Tibet, sør for Xinjiang der en majoritet av Kinas uighurer lever, blir menneskerettighetssituasjonen for tibetanerne beskrevet som verre og verre.

Mange nordmenn kjenner tibetanernes åndelige leder, Dalai Lama. Tibetanerne utgjør et homogent folk både kulturelt, religiøst og språklig, men fra 1949 har det skjedd en styrt kinesisk innflytting til regionen.

Tibet er de siste seks årene rangert av Freedom House som et av verdens aller mest lukkede områder.

– Ingen er frie under kommunistpartiets styre, men tibetanere har færre politiske og sivile rettigheter enn de fleste. Fra masseovervåkning og kontroll, til tilfeldige arrestasjoner og tortur i omskoleringsleire og hemmelige fengsler, sier Merethe Lind Jodalen, daglig leder i Den norske Tibet-komité til VG.

Hun beskriver en rekke trekk som gjør livene til tibetanerne svært lite fritt:

De møter intens overvåkning i hverdagen, med sikkerhetskameraer, utallige sjekkpunkter kun for tibetanere.

Tibetanere kan fengsles for svært små og ofte uklare overtredelser, spesielt hyppig brukt er anklagen om «separatisme» som defineres som «handlinger som har til hensikt å splitte eller skade den kinesiske staten».

Det tibetanske flagget og nasjonalsangen er forbudt, å kommunisere med venner og familie i eksil blir sett på med skepsis og fører ofte til at kontakten med disse reduseres til et minimum eller opphører.

Tibetanere har i praksis liten eller ingen mulighet for å få pass og reisetillatelse.

Tibetanere flest er sterkt religiøse, buddhismen blir sett på som en trussel mot regimet og er derfor strengt regulert, kinesiske tjenestemenn overvåker og kontrollerer nøye religiøs aktivitet ved klostre og nonneklostre.

Å ha bilder av Dalai Lama eller omtale ham offentlig kan føre til fengsel og tortur. All kritikk av det kinesiske styret er forbudt.

Lind Jodalen mener norske myndigheter sammen med det internasjonale samfunn må insistere på at FN fortsetter sitt arbeid, ber dem sende flere delegasjoner, holde flere høringer og samle flere bevis på kinesiske forbrytelser mot menneskerettighetene.

– Norge må sammen med andre demokratier være tydelige på motstand mot at dette skjer, sier hun.

Forsker: – Nært definisjon av folkemord

Kina-forsker ved PRIO, Stein Tønnesson, sier til VG at menneskerettighetssituasjonen har blitt sterkt forverret under den nåværende kinesiske ledelsen.

Forskeren peker på at det var en viss bedring på 90-tallet og i starten av 00-tallet, og at rettighetene ble strammet inn under den forrige presidenten Hu Jintao. Likevel, da den nåværende lederen Xi Jinping ble innsatt i 2012, ble alt gradvis verre.

– Innstrammingene akselererte under hans ledelse. Xi har en tydelig profil som går på å holde veldig sterk kontroll, og med liten vekt på menneskerettigheter, sier Tønnesson.

Tønnesson sier han egentlig ikke liker å ta ordet «folkemord» i sin munn, men sier likevel:

– Det som nå skjer med uigurer i Kina, viser en intensjon om å redusere en folkegruppe, og nettopp intensjon er sentralt når man undersøker om et folkemord finner sted. Selvom det ikke er snakk om direkte drap, kommer det som Kina gjør mot uigurene nær definisjonen av folkemord.

Tønnesson sier at en lignende politikk mot tibetanerne over tid har gjort at deres evne til å gjøre aktiv motstand redusert.

– Det viser at den kinesiske undertrykkelsen under Xi Jinping har lyktes, og at myndighetene ikke trenger å bruke like drastiske virkeligmidler i Tibet som i Xinjiang nå.

ELEKTRISK STOL: Sayragul Sauytbay (47) beskrev overfor Stortinget mandag omfattende tortur i kinesisk fangenskap.

Tønnesson sier at kinesiske tenketanker og kinesiske intellektuelle reduserer folkeretten til de delene handler om nasjonal suverenitet: Om at stater ikke skal blande seg inn i en stats nasjonale anliggende.

– Den delen av folkeretten som omhandler menneskerettighetene ønsker de i mindre grad fokus på. De vil tilbake til en folkerett basert bare på staters rettigheter.

Gjennom ti år med Xi Jinpings ledelse begynner det å tegne seg et klart bilde av Kinas leder, mener Tønnesson, og det bildet er dårlig nytt for mange av Kinas minoriteter, menneskerettighetsforkjempere og dissidenter.

– Xi Jinpings personlighet og ideologi dominerer nå Kina, avslutter ham.