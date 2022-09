Atomtrusselen: Dette er Putins to valg

Faren for at Putin tar i bruk atomvåpen øker i takt med Putins nederlag og frustrasjon. Men han har et annet atomkort i ermet han kan bruke før det, mener professor.

Det kortet dreier seg om et angrep på et av Ukrainas atomkraftverk, som kan føre til radioaktive utslipp med enorme konsekvenser for Europa.

– Verktøykassen som Russland bruker i Ukraina, virker ikke. Da er spørsmålet hvilke andre verktøy de har. Når de konvensjonelle styrkene ikke virker, er dessverre veien opp til de kjernefysiske styrkene litt kortere, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole til VG.

Krigen går ikke som planlagt for den russiske presidenten. Putin raslet igjen med atomsablene i en tale onsdag morgen.

– Vi har mye våpen å svare med, det er ikke en bløff, sa presidenten.

– Faren er reell

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller Putins atomtrussel både farlig og uforsvarlig i et intervju med nyhetsbyåret Reuters.

Heier sier det er nettopp det at vi ikke vet om Putin mener alvor eller ikke, som er problemet:

– Faren er reell fordi våpnene finnes. Om de vil bli tatt i brukes er helt umulig å si. Og det at det er umulig å si, det er et viktig maktmiddel for Putin.

– Det er et uttrykk for at Putin er klemt inn i et hjørne der det virkemiddelet er det minst dårlige ondet, sier Heier.

KESPERT: Professor Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole.

– Putin klemt inn i et hjørne høres farlig ut?

– Veldig, for spørsmålet er om Putin handler rasjonelt. Han er rasjonell men han har ikke full informasjonstilgang fordi kretsen rundt ham siler og vrenger info, så realitetsforståelsen er ikke optimal. Det er mye selvsensur og gruppetenkning. Da får man begrenset rasjonalitet.

Heier sier at Russlands retorikk også har endret seg, til å ikke bare være en krig mot Ukraina, men en krig der Vesten angriper Russland gjennom Ukraina:

– Man kan si at de begynner å berede grunnen for denne typen scenarioer. Selv den britiske forsvarsministeren var jo litt bekymret.

Putins to atomvalg

– Situasjonen er uforutsigbar fordi handlingsrommet til Putin skrumper inn, da blir det færre og færre virkemidler som står igjen som relevante.

Heier mener dette er Putins to atom-alternativer:

Angrep mot ukrainske atomkraftverk: Det finnes fire av disse i Ukraina. Russland okkuperer det som ligger i Zaporizjia, der det har vært mange angrep og skader. Hvis en av reaktorene her eksploderer, vil det få voldsomme konsekvenser lokalt, men kan også føre til stråling til store deler av Europa, inkludert Norge. Taktiske atomvåpen: Disse har kortere rekkevidde enn de konvensjonelle atomvåpnene, men gjør fremdeles massiv skade. Russland har verdens største arsenal av disse i forskjellige størrelser. De kan brukes for å ødelegge en ukrainsk by og gjøre steder ubeboelige, med stråling i flere kilometers omkrets.

Det mer «spiselige» alternativet

Heier tror at bruk av taktiske atomvåpen er et så dramatisk skritt å ta at det mest sannsynlig bare vil kunne skje dersom de ser at krigen begynner å utvikle seg til en eksistensiell krise, der russisk suverenitet og styringsevne settes under press.

I tillegg vil disse taktiske atomvåpnene gjøre områdene som blir truffet ubeboelige, som blir vanskelig å forsvare:

– Spørsmålet er om dette er måten å frigjøre broderfolket på, som han argumenterer for. Det vil vekke stor motstand i befolkningen.

– Angrep mot anleggene vil nok være mer spiselig.

Dette mer «spiselige» alternativet, dreier seg om å true med å angripe de fire ukrainske kjernekraftverkene, der det til sammen er 15 reaktorer.

– Hvis de ikke får strøm, blir det ikke kontrollert nedkjøling, da kan det bli ukontrollerte eksplosjoner. Det kan bli et mulig tvangsmiddel for å tvinge gjennom fordelaktig løsning i Donbass-området.

Info Dette betyr taktiske atomvåpen: Har kortere rekkevidde og vil gjøre mindre, men fremdeles massiv, skade enn strategiske.

Det dreier seg om mindre kjernevåpen, men våpen med enormt stor sprengkraft. Det er kort- og mellomdistanse-missiler som avfyres fra plattformer basert på land, på fly eller på fartøy. En internasjonal atomavtale begrenser antall strategiske atomvåpen land har lov til å ha. Men den avtalen begrenser ikke taktiske atomvåpen. Vis mer

Beredskapsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, sier til VG at et angrep med taktiske atomvåpen ikke vil føre til stråling i Norge:

– De er ganske små, men de vil gi en total ødeleggelse der de treffer. Så vil det være stråling i radius rundt, men da snakker vi noen kilometer.

Hun er mer bekymret for den svært alvorlige tilstanden på atomkraftverket Zaporizjia, der Russland har styringen. Alle reaktorene er skrudd av her, men det vil fortsatt ta flere uker før den siste reaktoren er avkjølt nok til ikke å være farlig.

PÅ VAKT: Beredskapsdirektør Astrid Liland i Strålevernet følger tett med på atomsituasjonen i Ukraina.

En rakett mot denne reaktoren eller mot lageret der de har brukt brensel, kan føre til utslipp og stråling til Norge.

I tillegg var det på mandag et angrep 300 meter unna Ukrainas nest største atomkraftverk.

Alle reaktorene her er fortsatt i drift, noe som bekymrer Liland:

– Det er tre store reaktorer, så et plutselig angrep på dem, vil kunne gi større utslipp enn på Zaporizjia der det har vært stengt ned en stund. Reaktorene er cirka like langt unna Norge som fra Zaporizjia, derfor vil vi kunne få nedfall hvis vi er uheldige med vind og regn.