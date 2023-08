POSITIV: Jens Stoltenberg sier at ukrainernes motstandskamp inspirerer ham.

Stoltenberg om Ukrainas motoffensiv: − Det er fremgang

HVALER (VG) Jens Stoltenberg lover å stå med ukrainerne i tykt og tynt. Han advarer samtidig mot å tro at F-16-flyene alene vil endre krigens gang.

Norge varslet torsdag ettermiddag at de vil følge etter Danmark og Nederland, som vil sende F-16-jagerfly til Ukraina.

Ukrainas president Volodmyr Zelenskyj takket NATO-landene og Norge for støtten i landets kamp mot den russiske invasjonen.

– Vi må huske på hvor vi var da vi startet. Da krigen starte trodde alle at Ukraina ville kollapse i løpet av dager, at Russland ville være i Kyiv i løpet av dager. Så har ukrainerne greid å slå tilbake russerne i nord rundt Kyiv, i øst rundt Kharkiv, i sør rundt Kherson, sier NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg.

– Nå er de midt oppe i en offensiv som ikke er så rask som mange ønsker. Men det er fremgang og de tar nytt territorium, sier han.

Zelenskyj har selv innrømmet at det har gått saktere enn han hadde håpet på.

Stoltenberg minner om at ukrainerne har allerede har vist evne til å frigjøre store områder.

– Vi må støtte Ukraina i gode dager når de gjør fremskritt, men også i dårlige dager når de opplever tilbakeslag. Vi kan ikke være godværsvenner, vi må være allværsvenner av Ukraina, sier han.

– Er du bekymret?

– Jeg er inspirert av det jeg ser fra ukrainerne, men kriger er uforutsigbare og brutale. Ukrainerne tar store tap. Det er smertefullt å se, men det er én som er ansvarlig for det: Putin og hans regime som gikk til angrepskrig mot Ukraina, sier han.

MOTSTAND: Volodymyr Zelenskyj har stått mot Russlands angrep i 18 måneder. Han innrømmer at motoffensiv har gått tregere enn ønsket i det siste.

VG møter torsdag Stoltenberg på Hvaler i anledning en annen sak. Han gleder seg over at land som Danmark og Nederland har bestemt seg for å donere F-16-fly til Ukraina.

– Det vil øke Ukrainas evne til å beskytte eget luftrom og beskytte seg mot russiske angrep, skyte ned droner og skyte ned angripende fly. Men det vil ta noe tid både å få lært opp piloter, lære opp teknikere og sørge for vedlikeholdskapasiteter, sier Stoltenberg.

Torsdag ettermiddag, etter VGs intervju med Stoltenberg, varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge ville følge etter.

PÅ VANNET: Jens Stoltenberg er sjøvant fra sine mange år som sommergjest på Hvaler.

Stoltenberg sier at jagerflydonasjonene og pilottreningen viser at NATO-landenes langsiktighet i Ukraina-spørsmålet.

– Det at man nå starter arbeidet for å trene piloter, forberedelser og levering av F-16-fly, det er et uttrykk for at vi er rede til å stå ved Ukraina lenge, sier han.

GIR JAGERFLY: Jonas Gahr Støre (Ap) kom torsdag med et løfte om at Norge skal gi F-16-fly til Ukraina mens han var på besøk i Kyiv.

– Stor innsats

Stoltenberg advarer mot å tro at F-16-fly alene vil endre krigens gang.

– Lenge trodde man at de langtrekkende HIMARS-rakettene i seg selv ville endre krigen, så var det panservogner og krysserraketter fra Frankrike og Storbritannia, sier Stoltenberg.

– Det er ikke sånn at ett våpensystem vil endre krigen. Det er summen av våpnene, soldatenes kapasiteter og trening, sier han.

Han sier at det er minst like viktig å sørge for at de våpensystemene Ukraina allerede har tilgang til fungerer som de skal. Da må de ha nok ammunisjon, reservedeler og folk til å vedlikeholde dem.

– Det krever en stor innsats over lang tid, sier han.

BEKLAGET: Stian Jenssen er stabssjef for NATO-generalsekretær Stoltenberg i Brussel. Her fra debatt i Arendalsuka forrige uke.

Stoltenbergs stabssjef, Stian Jenssen, beklaget forrige uke etter at han antydet en del av slutten på krigen kunne være at Ukraina kan få et Nato-medlemskap i bytte mot å gi opp noe territorium til Russland.

Stoltenberg bekrefter at det er diskusjoner om veien videre for Ukraina, men understreker igjen at ukrainerne bestemmer dette selv.

– Det er en løpende diskusjon om hvordan man skal sikre en varig og rettferdig slutt på denne krigen. Kriger er uforutsigbare. Det vi vet er at hva Ukraina kan oppnå rundt et forhandlingsbord på et eller annet tidspunkt, er avhengig av styrken på slagmarken, sier Stoltenberg.

Han mener at den beste måten å oppnå en rettferdig og varig løsning på konflikten er å styrke deres militære kampkraft.

ANGREP UKRAINA: Russlands president Vladimir Putin beordret angrepet på Ukraina den 22. februar i fjor.

Men all fred er ikke verdt det, ifølge Stoltenberg.

– Det er viktig å ikke forveksle nederlag med fred. Ukraina kunne latt være med å stå opp mot den russiske invasjonen og ta opp kampen for sin frihet. Da hadde det blitt en slags fred. Men da hadde ikke Ukraina lenger eksistert som et fritt og uavhengig land i Europa, sier han.

Stoltenberg sammenligner Ukrainas beslutning om å slåss med Norge som valgte å kjempe mot Nazi-Tysklands invasjon 9. april 1940.

– Det førte til militære kamper, men det var fordi vi trodde på frihet og fred. Akkurat på samme måte så var det ukrainerne som ikke valgte å gi seg, men stå opp mot de russiske invasjonsstyrkene, sier han.

– Kan det finnes et kompromiss der de avgir territorium mot et NATO-medlemskap?

– Jeg kommer ikke til å spekulere i hvordan en fremtidig løsning kan se ut. Det avgjørende er at ukrainerne selv som må bestemme når vilkårene for forhandlinger er til stede og hva slags avtaler som eventuelt kan godtas. Det vi vet er at jo sterkere ukrainerne står på slagmarken, jo mer sannsynlig er det at vi kan få en varig, fredelig løsning som er rettferdig. Det er de som gjør vurderingene, ikke vi.