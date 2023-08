FORSVARSDEBATT KOM FEIL UT: Stian Jenssen fra Nato (til høyre) sier at han burde uttalt seg annerledes i denne debatten med Janne Matlary Haaland og Karsten Friis i Arendal tirsdag.

Nato-topp nyanserer uttalelse: Ukraina bestemmer fredsvilkår

ARENDAL (VG) Nato står fast ved at det er Ukraina selv om setter vilkår for eventuelle fredsforhandlinger med Russland, og når tiden er inne. Stabssjef Stian Jenssen nyanserer nå sin uttalelse om å avgi territorium til Russland i bytte med Nato-medlemskap.

– Min uttalelse om dette var en del av en større diskusjon om mulige fremtidige scenarier i Ukraina, og jeg burde ikke sagt det på den måten. Det ble feil, sier Jenssen til VG onsdag formiddag.

Han er generalsekretær Jens Stoltenbergs stabssjef i Nato.

Tirsdag deltok han i en debatt under Arendalsuka. Der kom han med en uttalelse, referert i VG tirsdag, som vakte stor oppsikt også i Moskva og i Kiev:

«Jeg tror at en løsning kan være at Ukraina gir opp territorium, og får et Nato-medlemskap i retur», sa Jenssen.

Ukrainske myndigheter reagerte sterkt. En talsmann for UD i Ukraina uttalte at utspillet var «totalt uakseptabelt».

Sikkerhetsgarantier

Jenssen sier til VG at han har behov for å nyansere uttalelsen, etter at sitatene gikk verden rundt i en rekke medier tirsdag:

– Dersom, og jeg understreket dersom, man kommer til det punktet at man kan forhandle, vil den militære situasjonen på bakken, territorium, hvem kontrollerer hva, stå helt sentralt, og vil nødvendigvis ha avgjørende påvirkning på hvordan et mulig utfall av denne krigen vil se ut. Nettopp derfor er det jo også avgjørende viktig at vi støtter ukrainerne med det de trenger, sier Jenssen.

– Det andre som er viktig, er at Ukraina trenger sikkerhetsgarantier for fremtiden. Vi har nå sett et mønster av russisk aggresjon over lang tid, over flere år, og i særdeleshet mot Ukraina. Husk på at Ukraina-krigen startet ikke i 2020, den startet i 2014. Vi har jo en interesse av å sørge for at dette ikke gjentar seg den dagen krigen slutter, uavhengig av hvordan den slutter. Og da er Ukraina helt nødt til å få troverdige sikkerhetsgarantier som trygger deres fremtid fremtid, sier han.

– Men der er vi ikke nå, legger han til.

– Det er ingen tegn til at russerne er ferdig med sin angrepskrig.

Ukraina bestemmer

Han understreker at da må ukrainerne selv vurdere på vilje vilkår de vil være villige til å inngå i forhandlinger, og hva de er villige til å forhandle om.

– Som jeg understreket i debatten tirsdag: Det er fullt og helt Ukrainas selvstendige rett å avgjøre, sier Jenssen.

– Er det et ønske i Nato å starte en diskusjon om begynnelsen på slutten av denne krigen?

– Nei, jeg skal være forsiktig med å spekulere for mye om det. Jeg tror det viktigste nå er at vi støtter ukrainerne. De er midt oppi en motoffensiv.

Mange har kommentert at det går litt tregere enn man hadde håpet.

Jeg vil likevel legge til en kime av optimisme i dette, slik jeg også sa i Arendal-debatten. Man må huske at det ved krigsutbruddet var en bekymring for at Ukraina kunne klappe sammen i løpet av uker og dager.

Det har overhodet ikke skjedd. De har vist en heltemodig innsats mot overmakten. Tema nå er jo hvor mye territorium Ukraina makter å ta tilbake, sier han.

Jenssen legger til at det akkurat nå er ingenting som tyder på at Russland vil endre kurs:

– Det ser vi ingen vilje til. Nettopp derfor er det så viktig med militær fremgang for Ukrainas side for å endre kalkylen i Moskva, for å gjøre det klart for Moskva at tiden er ikke på deres side, at dette vinner de ikke over tid. Nå er våpen veien til fred, slik min sjef Jens Stoltenberg har sagt.

Situasjonen på bakken

– Det er den militære situasjonen på bakken, og hvem som kontrollerer hva, og dette med sikkerhetsgarantier for Ukraina, vil nødvendigvis måtte være en del av noen form for fremtidig løsning, sier han.

– Hvordan kan sikkerhetsgarantier se ut?

– Jeg skal ikke spekulere i det nå, men det må finnes et rammeverk som sikrer at dette ikke skjer igjen. Det avgjørende nå er at ukrainerne gjør fremskritt på slagmarken, og så får vi ta resten i etterkant, sier Stian Jenssen.