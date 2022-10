Mandag 10. oktober: Dette skjedde i natt

Nord-Korea har sendt ut bilder av diktator Kim Jong-Un mens han inspiserer landets taktiske atomoperasjoner de siste par ukene. I en uttalelse fra diktaturet heter det at de ikke er interessert i å «snakke med fienden» og at testene de siste ukene viser at atomvåpenstyrken er klar til å «angripe og ødelegge mål» når som helst, hvor som helst.