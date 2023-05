HUBBLE: Et bilde av verdensrommet, tatt med NASA sitt Hubble-teleskop i april i år. Bildet er ikke av den massive eksplosjonen som nå er oppdaget.

Romforskere med historisk funn: − En ildkule 100 ganger så stor som solsystemet

Nylig, og noe tilfeldig, kom forskere fra England over det som er den største kosmiske eksplosjonen noensinne.

– Da jeg fortalte teamet vårt om tallene ble de alle veldig sjokkerte, forteller Doktor Philip Wiseman, astronom ved Universitetet i Southampton, til The Guardian.

Det er han som har ledet gjengen som nå har gjort den historiske observasjonen.

Eksplosjonen i verdensrommet, som har fått navnet «AT2021lwx», er den største noensinne.

Etter å ha gjort oppdagelsen, og latt seg sjokkere over størrelsen, stilte Wiseman og hans team seg spørsmålet: Hvordan forklarer man egentlig hvor stor denne eksplosjonen er?

Dette endte de opp med:

– Vi har estimert at det er en ildkule som er 100 ganger så stor som solsystemet solsystemetSolsystemet består av Solen og alle legemer og stoff som holdes fast av Solens gravitasjonskraft. , med lysstyrke 2 billioner ganger sterkere enn solen, forteller Wisemann til den britiske avisen.

Forskere mener eksplosjonen er et resultat av at en gassky, muligens flere, tusen ganger så stor som solen, har blitt sugd inn i et massivt sort hull sort hullEt svart hull er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreftene er så sterke at ikke noe kan unnslippe, selv ikke lys..

Den gigantiske reaksjonen skal ha skjedd åtte milliarder lysår unna jorden, og oppdagelsen var noe tilfeldig.

For eksplosjonen ble først oppdaget i 2020, av amerikanske romforskere, men det de den gang så, skilte seg ikke nevneverdig ut.

– Eksplosjonen gikk ubemerket hen i et år, men den gradvis ble lysere, forteller Wiseman.

Det var en oppfølgingsobservasjon som ledet til oppdagelsen av den nesten utenkelig store observasjonen.

