BBC: Russland skal ha angrepet hjembyen til Ukrainas Eurovision-deltakere

To personer skal være skadet etter angrepet i Ternopil lørdag kveld.

Ifølge den britiske kringkasteren BBC kommer det lørdag kveld flere meldinger om et russisk angrep i byen Ternopil.

Lokale myndigheter bekrefter at det har vært eksplosjoner i byen og at to personer er såret, skriver kringkasteren. Russland har ikke kommentert angrepet.

Ternopol er hjembyen til Ukrainas Eurovision-duo Tvorchi.

Angrepene skal ha skjedd kort tid før duoen gikk på scenen i Liverpool lørdag kveld.

– Ternopil er navnet på hjembyen vår, som ble bombet av Russland mens vi sang på Eurovision-scenen om våre hjerter av stål, ukuelighet og viljestyrke, skriver duoen på Instagram.

Ukraina vant fjorårets Eurovision-finale i Torino, men kunne ikke avholde festen selv på grunn av krigen. Finalen holdes derfor i Liverpool i Storbritannia.

