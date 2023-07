MØTTE PRESSEN: Jens Stoltenberg kom til toppmøte-arenaen i Vilnius og holdt en kort presseorientering tirsdag formiddag.

Stoltenberg: Nato-toppmøtet er allerede historisk

VILNIUS (VG) Nato-sjef jens Stoltenberg erklærer Natos toppmøte i Litauen for historisk, flere timer for det formelle møtet starter.

– Avtalen om av Sverige nå blir fullt medlem i alliansen gjør dette toppmøtet historisk, sa Stoltenberg da han kom til konferansesenteret i Vilnius tirsdag formiddag.

Kvelden før toppmøtet startet hadde forhandlinger mellom Tyrkia og Sverige endelig ført fram, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan bekreftet at han vil be Tyrkias parlament om å godkjenne Sveriges søknad så snart det er praktisk mulig.

– Dette er godt nytt for Sverige, for Tyrkia og for hele alliansen. Men også for landene i Baltikum og Litauen, la han til.

Ukraina og forsvarsplaner

Stoltenberg sa at de 31 stats- og regjeringssjefene tirsdag og onsdag skal vedta nye forsvarsplaner for Nato. Han venter at Nato-landenes felles mål om å bruke to prosent av BNP til forsvar, vil bli et minimum for landenes forsvarsutgifter.

Det vil også komme en beskjed til Ukraina som gjentar at landets fremtidige plass er i Nato, ifølge Stoltenberg. President Volodymyr Zelenskyj skal delta på toppmøtet onsdag, og være med i det aller første møtet i Natos nye felles Nato-Ukraina-råd.

Sørkoreas president Yoon Suk Yeol møtte tirsdag Jens Stoltenberg

Partnere

Natos stats- og regjeringssjefer skal også møte flere partnerland i løpet av de to dagene i Vilnius. De fire landene Japan, Australia, New Zealand og Sør-Korea har sendt sine stats- og regjeringssjefer til Vilnius for å diskutere ytterligere samarbeid.

Også flere europeiske land står på gjestelisten: Det blir et eget møte med lederne fra Moldova, Georgia og Bosnia-Herzegovina.