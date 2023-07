ILLUSTRASJONSBILDE: Denne sjøoteren fra akvariet er helt uskyldig etter angrepene i Santa Cruz.

Sjøoter terroriserer surfere

En kvinnelig sjøoter mener nok er nok, og «surf’s up» i Santa Cruz i California. Nå har myndighetene sendt ut advarsel.

Idylliske Santa Cruz er kjent som et sted surfere valfarter til i California. Nå kan det imidlertid virke som en av byens skapninger til havs har gått lei av folk på brett.

Viltmyndighetene i byen har nemlig sendt ut en advarsel mot en fem år gammel sjøoter-hunn som har fått navnet Oter 841.

Denne sjøoteren har ifølge AFP angrepet surfere i flere uker, og «stjele» surfbrett. Mandag fikk en video med et slikt angrep mye oppmersomhet i sosiale medier.

Den viser oteren som rett og slett kaprer et surfbrett og får surferen til å «overgi» seg og brettet.

SURFEPARADIS: Soloppgang i surfebyen Santa Cruz i California.

I meldingen fra viltmyndighetene blir det kjent at profesjonelle nå skal forsøke å fange den aggressive anti-surferen og finne et annet hjem til henne.

Sjøotere er søte, men også veldig intelligente - og aggressive. De er kjent som det eneste sjøpattedyret som tar i bruk «verktøy» når de jakter mat.

Sjøoteren ligger på ryggen og knuser skjell med steiner.

Oppførselen til den kvinnelige sjøoteren er uvanlig mener forskere AFP har snakket med.

New York Times skriver at møter mellom mennesker og sjøotere er sjeldent fordi sjøoterne er redd for mennesker og forsøker å unngå oss.

Grunnen til at denne femåringen nærmer seg folk kan skyldes hormonelle endringer på grunn av graviditet, mener forskeren Tim Tinker. Eller det kan være at den har blitt matet eller gjentatte ganger blitt kontaktet av mennesker.

841 har tidligere bodd på akvariet i Monterey Bay. Før hun ble satt fri i havet sørget man for at sjøoteren ikke skulle få positive assosiasjoner med mennesker, men det ser altså likevel ut til å ha skjedd. Forskerne kan ikke helt forklare hvorfor.

