Russerne har trukket seg ut, men det er fortsatt spor etter dem på bakken.

Livsfarlig våronn

I den ukrainske landsbyen Hrakove kjører bonden Oleksandr Kryvtsov rundt i traktor sin. Men Oleksandr sitter ikke inni styrhuset. I skuffen, på toppen av traktoren, sitter han på huk. Jordet under ham er livsfarlig. I hendene holder han er fjernkontroll.

Traktoren er utstyrt med beskyttelsespaneler som han har fjernet fra russiske stridsvogner.

Oleksandr Kryvtsov, som er daglig leder ved et landbruksselskap, bestemte seg for at han ikke kunne vente på hjelp fra offisielle mineryddere. Han fjerner minene for egen maskin.

– Vi gjør dette fordi tiden for såing av avlinger har kommet. Redningstjenesten er veldig opptatt, sier Oleksandr til nyhetsbyrået Reuters.

Den fjernstyrte traktoren tåler sprengninger. Rustningen fra skadede russiske militærkjøretøy beksytter traktorens karosseri. Et systemt gjør det mulig for han å fjernstyre traktoren fra en graveskuffe som henger i luften i nærheten.

Etter at russiske styrker ble tvunget til å trekke seg ut av det østlige Ukraina har farlige miner og missiler gjort det vanskelig for bøndene så korn til neste innhøsting.

Krigen i Ukraina blir også kalt en krig i verdens matfat. Både Ukraina og Russland er blant verdens viktigste eksportører av flere landbruksvarer – som hvete, bygg, mais og solsikkefrø.

Ukraina eksporterer omkring ti prosent av verdens hvete, og femti prosent av verdens solsikkeolje. Russland var verdens største hveteeksportør i 2020, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Ukraina var verdens femte største.

Leder for mineryddingsenheten, Serhii Dudak, tror det ville tatt flere år å rydde vekk minene fra åkeren i Hrakove for hånd.

– Vi har ikke tid til å fjerne minene. Arbeidsmengden er enorm, sier Dudak.

Ifølge statsminister Denys Shmyhal er det russiske miner på rundt 30 prosent av ukrainsk territorium.

Myndighetene håper på å få ryddet vekk minene på landbruksarealer så fort som mulig. Da kan de livsfarlige minene byttes ut med frø.