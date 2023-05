Eksperter om påstått attentatforsøk: − Full av logiske brister

Russland anklager Ukraina for å ha gjennomført et droneangrep mot Kreml i Moskva. Ekspertene klør seg i hodet.

Kortversjonen Russland anklager Ukraina for et droneangrep mot en bygning i Kreml i Moskva.

Russiske myndighetspersoner kaller angrepet for et attentatforsøk.

En video skal vise angrepet, men det er ukjent om videoen er ekte eller falsk. Om video er ekte, er det likevel usikkert på om det er et Ukrainsk angrep, eller om angrepet er forfalsket av Russland.

Ingen av teoriene er helt logiske, mener flere forsvarseksperter. Vis mer

Russiske myndigheter ser på hendelsen som et attentatforsøk mot president Vladimir Putin.

– Det er som om noen hadde sendt en drone mot Det hvite hus, sier Russland-politiker Sultan Khamzajev til RIA.

En av Russlands fremste politikere, Vjatsjeslav Volodin, mener at Moskva må ta i bruk våpen «som stopper og ødelegger terrorregimet i Kyiv».

– En terroraksjon mot presidenten er et angrep på Russland. Kyivs nazistregime må umiddelbart anerkjennes som en terrororganisasjon, skriver Volodin på Telegram.

Påstanden om det angivelige angrepet er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Ukrainske myndigheter hevder på sin side at de ikke har noe med det påståtte angrepet å gjøre.

Forsvarsanalytiker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Per Erik Solli, sier at det er umulig å vite hvem som står bak videoen, men utelukker at det er Ukraina.

– Hvis Ukraina hadde fløyet med drone, som måtte vært en drone med militærstandard, i Moskva, ville ukrainerne ha bekreftet det. Det hadde gitt mening å gjøre et poeng ut av det, fordi det ville vært en stor seier, sier han til VG.

Oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø.

Oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, forstår heller ikke hva Russlands motiv skulle være.

– Det virker litt snodig hele oppsettet. Russland trenger ikke noe påskudd for å angripe Ukraina, de kan knapt nok gjøre noe nytt. De har angrepet det som angripes kan.

Dersom Ukraina skulle sendt dronen, måtte det være for å demonstrere at de kunne sende droner helt til Moskva, ifølge Ydstebø.

– Men det rimer ikke helt.

Ydstebø trekker også frem at Russland som regel ikke har kommentert eller anerkjent Ukrainske angrep. At Russland skulle publisere en video av et Ukrainsk angrep mot Kreml, ville derfor vært uvanlig.

Droneekspert ved det danske forsvarsakademiet, Karsten Marrup, sier at den ene muligheten er at hemmelige ukrainske tjenester på russisk jord. Den andre muligheten er at Ukraina nå har fått droner med en rekkevidde på 700 kilometer og kan være i stand til å fly fra ukrainsk territorium til Moskva.

– Så rent teknisk lar det seg gjøre?

– Ja, men å lykkes med å sende en drone fra Ukraina og helt til Moskva uten å bli skutt ned før i siste øyeblikk, kan det settes spørsmålstegn ved. Vi må stille oss spørsmålet om dette er et angrep som det er i Ukrainas interesse å gjennomføre. Ukraina har ikke angrepet skikkelig så langt inn i Russland tidligere. De har angrepet militære mål i Sør-Russland.

– Kan det være russiske motstandsfolk som står bak?

– Det er flere muligheter. Det kan være den russiske staten selv, men det kan også være russiske motstandsfolk. Spørsmålet er hvor lett det ville være for dem å få tak i sånne droner.

Per Erik Solli, forsvarsanalytiker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og pensjonert oberst fra Luftforsvaret.

Forsvarsanalytiker Solli tror Russlands motiv kan være å ta vekk oppmerksomheten fra fronten i Ukraina. Russland opplever store militære tap, og det er begrenset fremgang på bakken.

– Russland angriper kraftstasjoner og sivile boligblokker i Ukraina. De har ingen hemninger så jeg tror ikke de kommer til å bruke dette påståtte attentatet som en unnskyldning til å foreta mer radikale handlinger. Denne historien er full av logiske brister.

Han påpeker at det skal mye mer til for å få Putin til å ta i bruk atomvåpen i krigen i Ukraina.

– Bruk at atomvåpen vil få vanvittige konsekvenser for Russland, og det er de klar over. De vil miste de få allierte de har. Russland vil bli sett på som en pariastat, sier Solli.

En pariastat er en stat som er foraktet av og utstøtt fra det internasjonale fellesskapet.

