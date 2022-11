I SJOKK: Michalina og Jarek så missilene da de hadde kurs mot landsbyen Przewodów.

De så missilene over landsbyen: − Kjente på en enorm frykt

PRZEWODÓW (VG) Michalina og Jarek trodde at russerne var i ferd med å invadere den lille landsbyen. Så fikk de vite at to nære venner var blitt drept.

Tirsdag ettermiddag skjer det utenkelige i den rolige lille landsbyen Przowodów, noen få kilometer unna den ukrainske grensen øst i Polen.

To missiler på avveie treffer jordet ved korntørkerommet.

På noen få timer blir landsbyen sentrum for Europas sikkerhet.

Har Russland gått til angrep på Polen? Er det at angrep på Nato? Og hvordan skal Polen og Nato svare?

Mens de vestlige lederne forsøker å finne svar på de store spørsmålene, begynner en helt annen nyhet å spre seg i Przewodów:

Bogdan Woś og Bogumił Ciupek befant seg ved korntørkerommet. Begge mistet livet.

Missilet traff polsk jord tirsdag ettermiddag ved 15.40-tiden. To menn omkom i eksplosjonen som fulgte. Åstedet er fortsatt sperret av.

– Frøs til

To dager senere står Jarek og Michalina like ved krasjstedet. Gradestokken har begynt å nærme seg null og det snør lett.

Nødetatene, militært personell, etterforskere og verdenspressen har inntatt den lille landsbyen.

– Jeg så missilene i luften, sier Michalina til VG. Hun bor selv 300 meter unna krasjstedet.

Ifølge Jarek var missilene, med kurs mot deres lille landsby, godt synlige i luften fra der han sto noen få kilometer unna.

GODE VENNER: Michalina og Jarek var nære venner med ofrene.

– I starten skjønte vi ikke hva det var. Men så hørte jeg lyden av missilene i luften. Da slo tanken meg om at det kunne være to missiler, men først da jeg hørte eksplosjonen var jeg helt sikker, sier han.

Eksplosjonene kom raskt etter hverandre. Kort tid etter ser han en sopplignende sky fra krasjstedet, forteller han.

– Og da forsvant strømmen. Det var helt «blackout», forteller sier Michalina.

– Hvordan opplevde dere det?

– Vi frøs til. Vi ante ikke hva som skjedde, men vi kjente på en enorm frykt, sier Jarek.

Han forteller at han trodde Russland var i ferd med å invadere Polen og fryktet flere angrep.

Innledende undersøkelser tyder på at missilet var ukrainsk, skutt opp for å beskytte seg mot russiske angrep, og så havnet på polsk jord bare noen kilometer fra grensen ved et uhell.

– Vi kunne aldri sett for oss at noe slikt kunne skje her, sier Michalina.

ETTERFORSKER: Polsk politi etterforsker på stedet onsdag.

Totalt sjokk

Alle kjenner alle i landsbyen. Men Michalina og Jarek forteller at de var gode venner med begge ofrene, Bogdan Woś og Bogumił Ciupek.

– De var fantastiske mennesker. De hadde store hjerter, og hjalp alltid andre. Men først og fremst var de gode venner, sier Michalina.

Hun forteller at Bogumił Ciupek og kona Bagusia Ciupek var hennes naboer i mange år.

– Jeg var hjemme hos henne i dag. Både moren og søsteren hadde kommet for å være nær henne.

– De er knust og i sjokk. Totalt i sjokk, sier Michalina.

Jarek tenker tilbake til den forrige hendelsen som sjokkerte landsbyen:

– For 20 år siden døde moren og faren til Woś i en bilkrasj. Nå døde han av et missil.

– Jeg har alltid tenkt at det er så rolig og fredfullt her. Jeg bor for guds skyld i en landsby ... det er ufattelig at det kunne skje her.

Hjalp ukrainske flyktninger

Halina sier hun kjente begge to ofrene veldig godt.

Halina forteller at Bogdan Woś var skiftleder ved korntørkerommet, og beskriver ham som veldig hjelpsom overfor andre.

– Da de ukrainske flyktningene kom hit, hentet han dem på grensen og kjørte dem hit, handlet mat og andre ting de trengte, forklarer hun.

Så ble han drept av missilet.

KJENTE OFRENE: Halina fra Przewodów bor bare hundre meter unna missilnedslaget tirsdag og hørte eksplosjonen

– Føler meg ikke trygg her

Halina har bodd i landsbyen siden 1976, men etter missilnedslaget rett ved hennes eget hjem føler hun lignende situasjoner kan skje hvor som helst.

– Jeg føler meg ikke trygg her. Men jeg kommer ikke til å dra herfra. Dette er mitt hjem, sier kvinnen til VG.

Hjemmet hennes er bak politisperringene. Mens snøen har begynt å lave ned, står politivakter og sjekker ID på alle som vil forbi – og pressen får ikke bli med inn.

Tirsdag var hun hjemme bare 100 meter unna da hun hørte eksplosjonen da et missil traff jordet like ved.

– Jeg løp dit med en gang, sier hun, men hun kom seg ikke inn på åstedet.

SØKER: Bevæpnede militærfolk gjør undersøkelser i området der missilet traff – her går de rundt på jordene.

Gir Russland ansvaret

Halina er klar i sin tale:

– Hvis ikke Russland hadde angrepet Ukraina, ville aldri missilene truffet her.

– Hvordan føler du deg nå?

– Jeg er sterk. Gammel, men sterk. Men når man er så nær krigen, frykter du at hva som helst kan skje, sier hun.

Likevel holder hun fast i hjembygda si.

– Sånne situasjoner kan skje hvor som helst fremover. Det er ikke noe poeng i å flytte, sier hun.

Har fått munnkurv

VG har snakket med en mann som jobber i nødetatene. Han sier han var blant de første på stedet, men forteller at han har fått strenge instrukser om ikke å snakke med pressen. VG skriver derfor hverken navnet hans eller yrket hans.

Mannen sier til VG at missilet traff ved siden av en traktor, og at de to ofrene akkurat da var ute for å ta seg en røyk.

De to ofrene var døde da han kom frem.

– Det var en vanskelig opplevelse, sier han.

Han beskriver åstedet som kaotisk og mener ingen hadde noe overordnet ansvar og koordinerte nødetatene.

En talsperson fra det lokale brannvesenet som VG forsøker å snakke med på telefon, forteller at de har fått munnkurv, og viser til Statsministerens kontor.