UTSLITT: Ordfører Grzegorz Drewnik trodde Polen var i krig etter at missilet slo ned i landsbyen Przewodów.

Ordfører i polsk landsby: Fryktet russisk invasjon

PRZEWODÓW (VG) Da et missil traff den polske landsbyen Przewodów og drepte to personer, så fryktet ordfører Grzegorz Drewnik en militær konflikt med Russland.

– I starten var det mye frykt. Alle trodde det var russiske missiler, og vi var redde for en militær konflikt. Vi var redde for at det skulle være starten på noe større og at det neste skrittet skulle være massiv artilleriild her – og hvordan Polen skulle respondere på det. Vi var redde for at krigen hadde startet her, sier ordfører Grzegorz Drewnik til VG.

VG møter ordføreren i den polske landsbyen som ligger seks kilometer fra grensen til Ukraina. Politiet har sperret av åstedet og nødetatene er fortsatt til stede.

En skole i nærheten holdes åpen for intervjuer og internasjonal presse har samlet seg her.

– Jeg har vært våken hele det siste døgnet. Jeg så det som skjedde helt fra starten og koordinerte responsen til nødetatene og myndighetene. Det har kommet spesialister fra hele lander for å bistå. Nå har de ansvaret. Da jeg kunne gi fra meg ansvaret, ble jeg stående helt stille. Jeg begynte plutselig å fryse og dro hjem, sier Drewnik.

Ordføreren forteller at myndighetene i landsbyen bidrar med varm mat og drikke og organiserer utstyr til etterforskningen.

– Vi snakker med og støtter familiene til ofrene. Vi snakket med familiene i dag. For å være ærlig, så husker jeg ikke mye av de siste 24 timene. Det har vært mye stress og mye som har skjedd. Jeg er helt utslitt, sier Drewnik.

– Støtter innbyggerne

Onsdag uttalte Nato-sjef Jens Stoltenberg at det så langt tyder på at missilet var ukrainsk, og var skutt opp for å beskytte seg mot russiske angrep.

– Tiden gikk, men ingenting skjedde. Jo lenger tiden gikk, desto mer overbevist ble jeg om at det kanskje ikke var så ille – men et uhell. Da vi fikk informasjon om at missilene trolig var et uhell fra ukrainsk side, så konkluderte jeg med at det ikke var så ille som jeg fryktet, sier ordføreren.

– Føler du deg trygg nå?

– Ja, jeg føler meg trygg. Jeg er optimist av natur og tror alt kommer til å gå bra. Vi er blitt vant til utfordringene med mye flyktninger, svarer han.

– Hvordan går dere frem nå som dere har mistet to medlemmer av samfunnet? To naboer?

– Vi prøver å støtte innbyggere psykologisk. Skolemyndighetene gir psykososial støtte. Vi skal fortsette å gi dem krisestøtte, stresset og traumet er enormt. Når du går gjennom noe som er så forferdelig, er de nærmeste mest berørt. Det er snakk om flaks og uflaks. Hvem som helst kunne blitt skadet, om missilene hadde gått litt til venstre eller høyre. Hvem som helst av oss kunne mistet livet, svarer Drewnik.

Ordføreren påpeker at det kun er seks kilometer til grensen til Ukraina og krigen der, samt at Polen har gitt mye støtte til til ukrainerne.

– Alle i landsbyen bidro i starten av krigen så godt de kunne. Vi er veldig lei oss for det Ukraina går gjennom og vi ønsker at krigen snarlig tar slutt, sier Drewnik.

– Hva vil du vestlige partnere skal vite?

– Stå sammen med oss. Støtt oss. Og gi den hjelpen dere kan, svarer han.

OVERRASKET: Rektor Eva Byra ved en skole i den polske landsbyen Przewodów trodde først at det var en landbruksulykke som forårsaket eksplosjonen. Isteden var det et missilnedslag som drepte to personer.

– Så en stor mørk sky

På skolen møter VG rektor Eva Byra. Hun fikk vite om missilnedslaget av noen kolleger.

– Da det skjedde var skolen ferdig for dagen. Ingen av barna var her. En ansatt ringte meg. Han sa at at noe forferdelig hadde skjedd. Han hadde hørt et stort smell. Han sa han så en stor mørk røyksky. Man kunne trolig høre smellet langt unna, sier rektoren.

– Hva trodde dere smellet var?

– Ingen hadde en anelse om hva det kunne være. Først trodde vi at det var en landbruksulykke. Vi trodde overhodet ikke det var en eksplosjon. Vi ble svært overrasket, svarer hun.

– Når kom nødetatene?

– De kom svært raskt. Først politiet, så ambulanse og brannvesenet, så grensevakter.

– Visste dere at folk var skadet?

– Ja. Kroppene lå spredt med 15 meters avstand fra krateret. Jeg aner ikke hvordan tilstanden var, svarer hun.

Rektoren forteller også at de har støttet barna på skolen og deres familier psykisk. Bare noen få barn kom på skolen i dag.

– Men vi regner med flere kommer i morgen. Foreldre har holdt barna hjemme. Skolen har holdt åpent som normalt, sier hun

– Følte dere at dere var tett på krigen allerede før dette?

– For å være ærlig, så føler vi krigen på kroppen hele tiden. Men i det siste er vi jo blitt vant til det. På grunn av det som nå har skjedd kommer alle følelsene og redselen tilbake, sier hun.

I dagene før missilnedslaget trappet Russland opp angrepet mot Ukraina. Over hundre raketter skal ha blitt avfyrt og blant annet ødelagt infrastruktur.

– Da det skjedde var det en eskalering av angrep mot Ukraina. Vår frykt kom tilbake, sier rektoren.

– Hvordan har folk landsbyen det?

– Vi kjenner presset. Vi er stresset og er helt utslitt. Det er vanskelig å leve som normalt. I dag har flere familier kommet hit for støtte. De er veldig urolige. De er utmattet av hele situasjonen. Vår største frykt var at vi hadde mistet en kollega.

– Hvordan bearbeider dere det som har skjedd?

– Det var et stort sjokk for hele samfunnet. Ingen ventet at noe sånt kunne skje her, med oss i vår lille landsby. At tragedien kunne ramme oss. At noen av våre ble drept.Vi trenger tid til å roe oss ned og bearbeide dette, svarer rektoren.