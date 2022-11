Senator Mark Kelly taler under valgvaken i Arizona. Etter tre dagers telling av stemmer, sikret han seg gjenvalg til Senatet i Washington.

Demokratene nærmer seg flertall i Senatet

Mark Kelly er gjenvalgt fra Arizona, og Catherine Cortez Masto knapper inn på motstanderens ledelse. Dermed nærmer Demokratene seg flertall i Senatet.

NTB

Etter at senator Mark Kelly økte sin ledelse over republikaneren Blake Masters så mye at Masters ikke hadde mulighet til å ta ham igjen, erklærte AP, NBC og CNN ham som vinner.

Da 86 prosent av stemmene var telt opp, hadde Kelly 51,8 prosent, mens Masters hadde 46,1.

I nabostaten Nevada har senator Catherine Cortez Masto tatt kraftig inn på sin republikanske rival Adam Laxalt. Han klamrer seg fortsatt til en ledelse på 48,5 mot 48,4 prosent, men flere tusener av stemmer fra demokrat-dominerte kretser gjenstår å telle.

Senator Catherine Cortez Masto på et valgkampmøte før tirsdagens valg. Etter hvert som opptellingen i Nevada går sin gang, øker hennes håp om å bil gjenvalgt.

49 hver

Etter Kellys seier har Demokratene og Republikanerne sikret seg 49 mandater hver.

Vinner Demokratene også Nevada, har de 50 senatorer og beholder kontrollen over Senatet, allerede før andre omgang i valget i Georgia 6. desember, der demokraten Raphael Warnock har en liten ledelse over rivalen Herschel Walker.

Vinner demokratene også der og får 51 mandater, har de flertall uten visepresident Kamala Harris' stemme.

Mindre avhengig av Manchin

Da blir de også mindre avhengig av den konservative demokraten Joe Manchin fra kullstaten West Virginia, som lenge stakk kjepper i hjulene for president Joe Bidens store klima- og stimuleringspakker.

Republikanerne må vinne både Nevada og Georgia for å få flertall.

Kelly beholdt ledelsen da 80.000 nye stemmer fra fylket Maricopa, som omfatter storbyen Phoenix, var telt opp. Dermed lukket Masters' vindu seg for å ta ham igjen.

Cortez Masto halte raskt innpå Laxalt da flere stemmer fra fylkene der Las Vegas og Reno er, ble telt opp. Torsdag kveld reduserte hun Laxalts ledelse fra 23.000 til 9.000.