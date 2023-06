FULL BEREDSKAP: Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko. Bildet er tatt i november 2021.

Belarus satte hæren i full beredskap under Wagner-opprøret

OSLO / KYIV (VG) Aleksandr Lukasjenko sier han satte hæren i full beredskap i helgen, under det dramatiske opprøret i Russland.

Belarus sin president Aleksandr Lukasjenko satte hæren i full beredskap under Wagner-opprøret i helgen.

Det sa han i en tale under en hederssermoni i hovedstaden Minsk, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået RIA og Lukasjenkos pressetjeneste på Telegram.

Det er uklart om hæren i Belarus fortsatt er i full beredskap tirsdag.

Wagner-gruppen tok lørdag kontroll over de russiske byene Rostov og Voronezj på sin vei mot Moskva. De trakk seg imidlertid tilbake lørdag kveld og inngikk en avtale med russiske myndigheter.

Detaljene i avtalen er ikke kjent, men ifølge myndighetene skal Prigozjin ha gått med på å reise til nabolandet Belarus og straffesaken mot ham vil bli henlagt.

Tirsdag ble det kjent at Prigozjins privatfly hadde landet i Belarus, men om Wagner-lederen var om bord er ikke bekreftet.

Torsdag melder RIA også at sikkerhetstjenesten FSB dropper saken mot Wagner-gruppen som følge av opprøret.

FSB argumenterer med at deltakerne i opprøret har stoppet handlingene som ville føre til lovbrudd.

Under avtalen som ble signert lørdag uttalte Kreml at deltakerne i opprøret ikke ville bli straffeforfulgt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Belarus er alliert av Russland, og president Lukasjenko har tidligere bekreftet at russiske taktiske atomvåpen er utplassert i landet.

Dette har skjedd

Fredag kveld begynte den beryktede russiske Wagner-gruppen et væpnet opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

Døgnet som fulgte ble et blodig kaos:

Flere tusen leiesoldater rykket nordover mot Moskva, der målet ifølge Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin var å styrte forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov. Flere russiske helikoptre ble skutt ned.

Det ble raskt snakk om mulig militærkupp og borgerkrig i Russland.

BAKGRUNN: Dette er Wagner-gruppen

Opprøret førte til unntakstilstand, helt til Prigozjin plutselig gikk med på å stoppe offensiven. Han sa han ville unngå et blodbad, og sa at Wagner-gruppen skulle vende tilbake til sine baser mot at alle fikk amnesti for sine handlinger.

I tillegg skulle han selv flytte til Belarus.

Rettelse: I den første versjonen av denne saken skrev VG at Aleksandr Lukasjenko setter hæren i beredskap etter Wagner-opprøret. Saken er nå presisert med at han satt hæren i beredskap under opprøret i helgen.

