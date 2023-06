Far og sønn sammen på bildet. 48-åringen Shahzada Dawood er britisk forretningsmann og sønen Suleman er student. Begge er savnet.

Dette er de savnede på Titanic-ubåten: 19-åring blant de savnede

Fem passasjerer er savnet etter at ubåten «Titan» forsvant søndag 18. juni. Far (48) og sønn (19) er blant de savnede.

Kortversjonen Ubåten som er savnet ble brukt for turister som ville se Titanic-vraket på nært hold.

Årsaken til forsvinningen er ukjent, flere teorier undersøkes.

Fem mennesker er om bord i ubåten, blant andre tidligere marinedykker Paul-Henry Nargeolet med kallenavn «Mr. Titanic» og en familiefar med sønnen sin.

Ubåten forsvant søndag 18. juni. Vis mer

Ubåten som er savnet ble brukt for å ta med seg turister som ville se Titanic-vraket på nært hold. Det kjempes mot klokken for å forsøke å finne ubåten som har vært savnet siden søndag.

Ifølge den amerikanske kystvakten var det ved 19-tiden tirsdag rundt 41 timer med oksygen igjen i ubåten. Ved 06-tiden onsdag morgen norsk tid vil det dermed være rundt 30 timer igjen.

Årsaken til forsvinningen er fortsatt ukjent, men det jobbes med flere teorier, inkludert lekkasje, strømbrudd, kortslutning og fare for å sitte fast i vrakrester fra Titanic.

Disse fem er savnet:

Shahzada og Suleman Dawood:

48-åringen Shahzada Dawood er en britisk forretningsmann. Han kommer fra en av Pakistans rikeste familier og er om bord i ubåten sammen med sønnen sin, Suleman Dawood (19) som for tiden er student, skriver BBC.

Shahzada Dawood bor sørvest i London sammen med resten av familien, kona Christine og datteren Alina.

48-åringen jobber for familiens selskap «Dawood Foundation», samt også for det amerikanske forskningsinstituttet SETI som holder til i Silicon Valley i California. Instituttet forsker på utenomjordisk liv.

Søsteren til 48-åringen Shahzada Dawood er takknemlig for den store oppmerksomheten saken har fått.

– Vi er veldig takknemlige for innsatsen nyhetsbyråer har gitt saken i en vanskelig tid. Den konstante dekningen av den savnede ubåten spiller en viktig rolle for at folk over hele verden kan få tilgang til oppdatert informasjon om den savnede ubåten, sier hun til The Independent.

– Må Shahzada og Suleman bli funnet i god behold, legger hun til.

Hamish Harding

Den britiske 58-åringen Hamish Harding driver selskapet «Action Aviation» – en Dubai-basert jetfly-forhandler. Han har tidligere gjennomført en rekke ekspedisjoner. Harding har vært på sørpolen flere ganger. I 2022 var han med ut i verdensrommet ombord i et «Blue Origins»-romfartøy.

Norske Jannicke Mikkelsen hadde nylig kontakt med Harding, som hun omtaler som en venn. Hun har laget en dokumentar om milliardæren som også har vært i verdensrommet.

– Hamish skrev til meg klokken 02 natt til søndag. «Skal dykke senere i dag om været holder», meldte han. Jeg ønsket han lykke til. Det er det siste jeg hørte fra han, sa Mikkelsen til VG tidligere denne uken.

Britiske 58-åringen Hamish Harding er blant de savnede.

Paul-Henry Nargeolet

77-åringen Paul-Henry Nargeolet har tidligere jobbet som dykker for den franske marinen og har kallenavnet «Mr. Titanic». Han skal ha brukt mer tid ved Titanic-vraket enn noen annen forsker. Han var en del av den første ekspedisjonen til vraket i 1987 – kun to år etter at Titanic ble funnet.

Nargeolet er direktør for et selskap som jobber med forskning under vann og som har rettigheter til Titanic-vraket, opplyser avisen.

Paul-Henry Nargeolet har i mange år jobbet som dykker for den franske marinen.

Stockton Rush

61-åringen Stockton Rush er administrerende direktør for OceanGate – selskapet som eier fartøyet. Han er en erfaren ingeniør som tidligere har jobbet med andre nedsenkbare fartøy.

Rush startet selskapet OceanGate i 2009 hvor han ga folk mulighet til å reise og oppleve verden under vann. I 2021 begynte selskapet med å tilby turer til vrakrestene til Titanic – noe som skapte store overskrifter i aviser over hele verden.

Stockton Rush startet selskapet OceanGate i 2009.

