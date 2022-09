ABORTMØTE: Senatskandidat John Fetterman samlet søndag forrige uke oppunder 3000 i Pennsylvania til et folkemøte med vekt på abortrettigheter – under fanen «Women for Fetterman».

Demokratenes nye stjerne: − Kvinner er grunnen til at vi vinner

BLUE BELL (VG) Republikanerne skulle ta full kontroll i Kongressen i høst. Nå har vinden snudd for demokratene. Fremst blant dem står en høy mann i hettegenser.

2700 har kommet seg inn på Montgomery Community College I Pennsylvania for å se demokratenes nye rockestjerne, John Fetterman.

Over 300 slipper ikke inn.

Salen blir elektrisk da den over to meter høye, skallede og tatoverte kandidaten til Senatet kommer på scenen i svart hettegenser.

Han har droppet den sedvanlige basketballshortsen i dag.

Mens republikanere etter Roe-avgjørelsens fall i sommer snakker så lite som mulig om abort, har det fått fyr på demokrater over hele USA før mellomvalget i november.

Flere stater, inkludert Pennsylvania, ser nå et solid hopp i antallet kvinner som registrerer seg for å stemme.

– Kvinner er grunnen til at vi kommer til å vinne! roper Fetterman.

STEMNING: Trampeklapp, jubel, Metallica og Twisted Sister gikk gjennom salen før, under og etter John Fetterman gikk på talerstolen.

– Åpninger for demokrater

Den politiske naturloven i amerikanske mellomvalg, er at partiet som ikke har den sittende presidenten gjør det bra.

Med høy inflasjon, svært dårlige meningsmålinger for president Joe Biden og en historisk abortseier i Høyesterett lå alt til rette for en rød seiersbølge i høst.

– Dette er et valg som skulle ha vært en slam dunk for republikanerne. I stedet har man mange åpninger for demokrater som ingen forventet at skulle være der, sier statsviter og professor Dan Mallinson ved Pennsylvania State University.

Republikanernes håp var å ta majoriteten i det 50–50-delte Senatet og Representantenes hus, hvor demokratene i dag har en majoritet på knappe ni seter.

Målinger gjennom starten av høsten har imidlertid vist at målet om å ta Senatet kan ryke for republikanerne og at ledelsen i Representantenes hus krymper.

Info Mellomvalget i Pennsylvania I november er det to valg i Pennsylvania som kan forme USA, men som også peker skarpt inn i presidentvalget i 2024: Flertallet i Senatet kan avgjøres av valget mellom demokrat John Fetterman og republikaner Mehmet Oz, støttet av Trump.

Pennsylvanias aborttilgang og sertifiseringen av et valgresultat i 2024 kan avgjøres av guvernørvalget mellom demokrat Josh Shapiro og republikaner og 2020-valgfornekter Doug Mastriano, også støttet av Trump. Fetterman leder med over ti prosentpoeng, og Shapiro med litt mindre, ifølge en sammenstilling av meningsmålinger fra Fivethirtyeight. Vis mer

HETTEGENSER: Mary Gay Scanlon, medlem av Representantenes hus for Pennsylvania, var usikker på om hun klarte å bære hettegenseren på samme måte som formiddagens store stjerne, John Fetterman.

– Marerittet ble virkelighet

Biden har økt noe i popularitet – fra historisk lave nivåer – etter flere gode nyheter for demokratene.

De fikk i august omsider stemt igjennom en storsatsing på grønn energi, tiltak mot klimaendringer og billigere medisiner i Kongressen, i tillegg til nye, innskrenkende våpenlover i sommer.

Bensinprisene har begynt å gå ned, selv om inflasjonen ellers denne uken viste seg å ellers gå ned saktere enn forventet.

Utraderingen av aborttilgang i et tosifret antall delstater har skapt ny energi blant demokratiske velgere.

– Historisk i et mellomvalg så skjer det maktskifte. Men dette er ikke normale tider, sier Mary Gay Scanlon, kongressrepresentant fra Pennsylvania, til VG.

I tillegg er Donald Trump mer synlig å den nasjonale scenen enn på lenge, som følge av FBIs ransakelse på Mar-a-lago.

– Jeg opplever at demokratene føler seg styrket. Det største marerittet folk hadde, har blitt virkelighet. Folk er klare for å kjempe, sier Jamie Perrapato, grasrotaktivist i organisasjonen Turn PA Blue.

«Kandidatkvalitet»

Det er uro og skittkasting i den republikanske leiren nå som det som skulle vært et lett mellomvalg, viser seg å bli motbakke.

I tillegg til Oz sine utfordringer i Pennsylvania, sliter også andre senatskandidater for republikanerne i stater som Arizona, Ohio og Georgia.

Felles for dem er at de alle, er at de er ferske politikere og Trumps offisielt omfavnede kandidater og at de tvinges til å moderere sine abortstandpunkter i det nye debattklimaet.

Det er blant amerikanere flest et klart flertall for abortrettigheter.

Republikanernes minoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, har kalt det et problem med «kandidatkvalitet» for kandidatene Trump presset gjennom partiets primærvalg.

Mistroen har forplantet seg i partiets evne til å samle inn penger til kandidatene.

1 / 5 POPULÆR: Mer enn 300 slap ikke inn i den fullstappede gymsalen for å høre på John Fetterman. DEMOKRATER: Samanta Cross, til venstre, hjalp nylig sin bestemor, en livslang republikaner med å skifte partitilhørighet til demokratene. Erin Goerrs og datter Rowan til høyre. POPULÆR: Mer enn 300 slap ikke inn i den fullstappede gymsalen for å høre på John Fetterman. GRASROTLEDER: Jamie Perrapato leder organisasjonen Turn PA Blue, som vil forsøke å vippe flertallet i Pennsylvanias delstatskongress over til demokratene i novembers mellomvalg. forrige neste fullskjerm POPULÆR: Mer enn 300 slap ikke inn i den fullstappede gymsalen for å høre på John Fetterman.

– Ikke polert

– Du kan se hvem som er ekte. Han er ekte, og folk elsker det, sier Perrapato om John Fetterman, som leder klart på målingene mot Oz.

Fetterman er en tidligere ordfører i småbyen Braddock, nå andreguvernør i Pennsylvania, og står for progressive justisreformer, legalisering av marihuana og kvinners rettigheter.

På armene har han tatovert postnummeret til Braddock og datoer for drap i lokalmiljøet.

– Selv om han har hatt en karriere i politikk, så føles han ikke som den polerte, profesjonelle politikeren, sier Samantha Cross, deltager på folkemøtet til støtte for Fetterman.

Fettermans største utfordring i kampanjen har så langt vært helsen, med et slag i mai som har resultert i visse vanskeligheter med å prosessere tale og lyd i kaotiske omgivelser – samt uttale av enkelte ord.

TALTE: Gisele Barreto er John Fettermans kone har drevet veldedige organisasjoner og får noe av æren for hvorfor Fetterman er så godt likt. Hun talte under folkemøtet sist søndag.

Crudité vs. «veggie tray»

Fettermans motstander, Mehmet Oz, er en Trump-støttet tidligere TV-doktor, styrtrik, imort abort, men hans største problem i valgkampen har vært at han meldte flytting til Pennsylvania så sent som i 2020.

Fetterman-kampanjen har kjørt aggressivt på at de mener Oz hører hjemme i nabostaten New Jersey, at han eier en rekke eiendommer, blant annet i Trumps nabolag i Palm Beach i Florida.

Oz har også gjort tabber som da han skulle fortelle hvor dyrt det hadde blitt, og brukte det franske ordet «crudité» om brett med oppskårne grønnsaker.

Fetterman svarte at sånt kaller man for et «veggie tray» i Pennsylvania.

1 / 2 TV-LEGEN: Mehmet Oz, som har både tyrkisk og amerikansk statsborgerskap, har gått på flere smeller i valgkampen mot John Fetterman. I oktober møtes de trolig til TV-sendt debatt. VALGFORNEKTER: Doug Mastriano er støttet av Trump og republikanernes kandidat til å bli guvernør i Pennsylvania under valget 8. november. Han mener Trump vant presidentvalget i 2020 og nektet for at Biden tok Pennsylvania. forrige neste fullskjerm TV-LEGEN: Mehmet Oz, som har både tyrkisk og amerikansk statsborgerskap, har gått på flere smeller i valgkampen mot John Fetterman. I oktober møtes de trolig til TV-sendt debatt.

– Store implikasjoner for 2024

I tillegg til senatsduellen mellom Fetterman og Oz, møter demokraten Josh Shapiro Trump-republikaneren Doug Mastriano i Pennsylvanias guvernørvalg i november.

– Mastriano er en velkjent valgfornekter fra 2020-valget, forteller Mallinson fra Pennsylvania State University.

Demokrat Josh Shapiro leder foreløpig på målingene over Mastriano i guvernørvalget til Pennsylvania.

Republikanerne har i dag flertall i Pennsylvanias delstatskongress, og det er kun den nåværende demokratguvernørens vetorett som har stått mellom dem og abortrestriksjoner.

– Vinner Mastriano så kontrollerer republikanerne alt i delstaten, unntatt høyesterett. Det gir store muligheter til å få på plass ting som gjelder abort og implikasjonene er store for valget i 2024. Det er guvernøren som sertifiserer stemmegivningen her i Pennsylvania, forklarer Mallinson.

HØY: Med sine 2,06 meter er ikke Fetterman en gjennomsnittlig senatskandidat.

– Vil bli jevnere

Mallinson mener det store spørsmålet foran mellomvalget er om velgerne er like entusiastiske for trumpister som for Trump selv.

Mange av Trumps kandidater vant primærvalgene, men flere av dem ser ut til å ha problemer i hovedvalget mot sine demokratiske motkandidater.

– Vil støtte fra Trump bære en kandidat gjennom et hovedvalg? Det har definitivt noe å si i visse primærvalg. Men kan det bringe entusiasme i et hovedvalg, eller handler alt om Trump?

Partitilhørighet er en sterk kraft, påpeker Mallinson.

– Republikanerne vil komme hjem. Det vil bli jevnere enn det er nå, sier statsviteren.