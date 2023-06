PÅGÅR: Redningsarbeidet pågår fortsatt etter togulykken.

Anubha overlevde den fatale togulykken: − Som et blodbad på skinnene

Minst 261 personer er bekreftet omkommet etter togulykken i India. Anubha Das overlevde ulykken, og han sier han aldri kommer til å glemme det han så.

Togulykken er en av de verste i India noensinne, og redningsarbeidet pågikk fortsatt blant vrakrestene lørdag. Om lag 800–900 mennesker er skadd, og det er ventet at dødstallet kommer til å stige.

Ulykken skjedde fredag kveld, og da dagslyset kom, kunne redningsarbeiderne se hele det grufulle omfanget av ulykken, med ødelagte vogner og forvridd metall.

Ulykken skjedde i Balasore-distriktet i delstaten Odisha øst i India. Stedet ligger om lag 22 mil sørvest for storbyen Kolkata.

To passasjertog og et parkert godstog var involvert i ulykken.

To passasjertog sporet av i distriktet Balasore i delstaten Odisha øst i India fredag.

– Kommer aldri til å glemme

Anubha Das, som overlevde ulykken, sier at han aldri kommer til å glemme synet av hele familier som lå døde, og kropper uten lemmer som lå strødd langs skinnene. Han sier det var som et «blodbad».

Om lag tolv togvogner lå veltet langs jernbaneskinnene, noen av dem med avrevne tak og knuste vinduer. Også frivillige deltok i arbeidet for å få hundrevis av fastklemte passasjerer ut av vraket.

– Redningsarbeidet pågår fortsatt, forteller Sudhanshu Sarangi, direktør for delstatens brannvesen, til nyhetsbyrået AFP på stedet.

– Det er mange alvorlig skadde, legger han til.

Togulykken er en av de verste i Indias historie.

Leter etter slektninger

Pårørende til savnede passasjerer lette lørdag etter sine kjære både på ulykkesstedet og på sykehusene i nærheten i håp om å finne dem i live.

Selv i et land som har hatt en rekke togtragedier, ligger fredagens ulykke an til å bli den verste siden 1990-tallet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) uttrykte lørdag sine kondolanser til de etterlatte.

Redningsarbeidere ved ulykkesstedet i distriktet Balasore i Orissa i India.

– Jeg er dypt berørt av den forferdelige ulykken i Odisha i India, skriver Huitfeldt på Twitter lørdag formiddag.

– Jeg sender mine kondolanser til familiene til dem som har mistet sine kjære i denne tragiske ulykken, så vel som til alle dem som er blitt skadd. Norge står sammen med India, skriver hun videre.

Fastklemte passasjerer

All mulig hjelp gis til dem som er rammet, skriver statsminister Narendra Modi på Twitter. Han skal lørdag besøke ulykkesstedet.

Et av togene som sporet av, var Coromandel Express mellom Howrah i delstaten West Bengal og Chennai i Tamil Nadu, ifølge indiske medier.

Vrakrester havnet på et spor ved siden av, opplyser en talsperson for jernbanedepartementet. Et annet passasjertog som kom fra motsatt retning, kjørte inn i vrakrestene, og opptil tre vogner fra dette toget sporet også av.

En ødelagt jernbanevogn etter togulykken i Orissa i India.

Godstog involvert

Også et godstog var involvert i hendelsen, opplyser toppsjef Amitabh Sharma i Indian Railways til nyhetsbyrået AFP. Dette toget sto parkert ved ulykkesstedet.

Nesten 500 politifolk og redningsmannskaper, samt 75 ambulanser og busser, har deltatt i redningsinnsatsen, ifølge Pradeep Jena, leder for statsadministrasjonen i Odisha.

– Utfordringen nå er å identifisere de døde, sier P.K. Jena, som er den øverste administrative lederen i delstaten.

Mange av likene var lørdag sendt til obduksjon, og pårørende ble bedt om å gi opplysninger som kunne bidra til identifisering.

Togulykken er en av de verste i Indias historie. Lørdag jobbet redningsarbeidere videre for å hente ut både døde og levende fra vraket.

Årsak etterforskes

– Hvis de ikke kan identifiseres, så må vi kanskje foreta DNA-tester, sier Jena.

Årsaken til ulykken er under etterforskning.

Det indiske jernbanenettet er det største i verden som er underlagt én sentral ledelse. Hver dag tar om lag 12 millioner indere toget.

Årlig skjer det flere hundre togulykker i India, og mange av dem skyldes gamle signalanlegg eller menneskelige feil. I senere år har store nyinvesteringer bidratt til å bedre sikkerheten i togtrafikken i India.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post