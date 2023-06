TRUET: Et hus i Rodanthe på Outer Banks i Nord-Carolina, som stigende hav er i ferd med å ta.

Verdens hav stiger: Her faller husene ut i sjøen

RODANTHE (VG) Havnivået langs USAs kyst stiger dobbelt så raskt som i resten av verden. I små lokalsamfunn står huseiere og politikere overfor krevende spørsmål om fremtiden.

Kortversjonen Ferske studier viser at havet stiger rundt én centimeter i året siden 2010, dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet.

Små lokalsamfunn står overfor krevende spørsmål om løsninger for erosjon og boligene som står i fare.

USAs øst- og sørkyst er spesielt utsatt, der kystlinjen har trukket seg flere hundre meter tilbake siden midten av forrige århundre.

Lokalsamfunn må vurdere hvor tett på naturkreftene mennesker skal bygge og bo, og hvem som skal betale for det. Vis mer

– Du har ingen anelse om hvor stressende og ille dette er.

Han står og ser på familiens feriehus i det som vanligvis er et strandparadis på USAs østkyst i Nord-Carolina – barriereøya Outer Banks.

Men nå er vinden sur og hvit sjø skyller ubønnhørlig inn gjennom pålene under huset. Det er trolig bare et spørsmål om tid før havet spiser opp sandbanken under huset.

Mannen vil være anonym.

Han er redd for å fornærme lokale myndigheter, som behandler søknader om å få lagt inn strøm igjen etter at både den og septiken røyk under en storm.

– Det er som kreft. Det ble så mye verre i løpet av kort tid, sier han.

SØNNEN: Mens faren, mannen intervjuet over, ikke ønsket å være hverken navngitt eller avbildet, stilte sønnen opp på et bilde. Det er ikke familiens hus på bildet, men et like ved siden av – og som er i like mye trøbbel.

Raskt stigende hav

Langs hele USAs øst- og sørkyst stiger havet i et urovekkende tempo.

Ferske studier viser at det dreier seg om én centimeter i året siden 2010. Det er dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet.

Sandbanken utenfor Nord-Carolina er et av de mest utsatte områdene, og spesielt lokalsamfunnet Rodanthe.

Siden midten av forrige århundre har kystlinjen trukket seg flere hundre meter tilbake, ifølge The Washington Post.

Aktiver kart

Flere hus langs dette strekket av strand har kollapset etter erosjon.

Situasjonen reiser store spørsmål om konsekvensene av klimaendringene, men også om hvor tett på naturkreftene mennesket skal bygge og bo – og hvem som skal betale for det.

Og nå, når havet vasker ut grunnen, hva er løsningen?

Løsningene

Ben Sproul er ordfører i Kill Devil Hills, som også ligger på Outer Banks.

– Burde man bygge hus her? Sannsynligvis ikke, men dette er det vi har å styre med. Andre steder har skogbranner, jordskjelv og tornadoer. De kommer ikke til å slutte å bygge hus i Kansas selv om de har tornadoer, sier Sproul over en voksen dinerfrokost.

Det er i hovedsak to måter å hanskes med det stigende havet på:

Sandtilførsel: Svært kostbare prosjekter som henter sand fra havbunnen og bygger opp kystlinjen, som kan ha konsekvenser for dyreliv og økosystem.

Tilbaketrekking: Å flytte de utsatte husene lenger bak eller gi dem opp, og stoppe boligutvikling ved kystlinjen.

ORDFØRER: Ben Sproul er ordfører i Kill Devil Hills, som også ligger på Outer Banks.

– Ingen trussel

– Lokale skatteinntekter avgjør hvilke områder som får sandtilførsel eller ikke, sier Sproul – altså hvor rike beboerne er.

Kill Devil Hills har gjennomført to sandtilførsler, den siste i fjor, til mange titalls millioner kroner. De strekkene i Rodanthe hvor hus kollapser ut i Atlanterhavet har ikke nok verdi, forklarer han.

Men han er ikke veldig trist på huseiernes vegne i det lokale boligmarkedet, som har nådd ekstreme høyder.

KOLLAPS: Et hus som ga etter 9. februar 2022 i Rodanthe.

– Jorderosjonen er ingen trussel mot eiendomsmarkedet her, mener han og forklarer:

– De aller fleste som kjøper hus der har store boligporteføljer. De eier 50 hus, de aller fleste er trygge, men så har de kanskje noen med risiko også. Om huset varer i fem år, kan de likevel komme ut i pluss, sier Sproul.

– Og selv om det skulle være en families feriehus, så bor det ingen der på fast basis.

Mangler strøm og septik

Mannen vi møter på stranden i Rodanthe med huset som allerede står i sjøen, er neppe helt fornøyd med Sprouls analyse.

– Er du interessert i å kjøpe? spør han tilbake når vi lurer på hva familien betalte for huset.

Svaret er rundt tre millioner kroner for to-tre år siden, en brøkdel av hva et hus med tryggere beliggenhet kan gå for her – og derfor med en risiko som trolig var priset inn.

Men nå er huset kondemnert, uten strøm og septik.

Ubeboelig.

Dette området får ikke sandtilførsel på grunn av for lave skatteinntekter.

Han står derfor overfor den andre løsningen: Å gi det opp, eller flytte huset lenger bak på tomta – noe som kan koste flere millioner, av egen lomme.

– Men de vil ikke tillate det på grunn av reguleringer, sier han.

POOLGUY: Aaron Rountree har sin jobb helt nede ved Atlanterhavets munning. Her sørger han for at basseng og badestamper i husene har riktig klornivå.

– Haugevis med Amerika vestover

– Jeg kjenner dama som eier dette og et hus lenger ned der. En advokat. Hun liker å gå rundt naken når hun er her, sier Aaron Rountree, med sneipen i munnviken.

Rountree har vært i Rodanthe siden han var liten gutt, og har nå jobben med å følge opp klorbalansen i basseng og stamper langs stranden.

– Om fem år vil noen av disse husene være borte. Vi mistet et par i vinteren som var. Men det er naturen, den mektigste kraften i hele verden. Du kan ikke stoppe den, sier han.

Han forteller at strandlinjen han husker fra barndommen lå langt der ute i havet.

– Om dette stedet forsvinner, vil jeg ha mange gode minner fra barndommen. Jeg hater å si det, men det er haugevis med Amerika vest for dette. Jeg hadde bare ikke likt å bo der, sier Rountree.

I det vestlige USA er ikke problemet for mye vann – men for lite. Les reportasjen fra Great Salt Lake i Utah til Californias kyst her:

Les også Til den siste dråpen

– Tøffere spørsmål

Klimaforkjempere og forskere mener tilbaketrekking er den beste løsningen.

Å tukle med naturen gjennom å pumpe havsand opp på strendene, er både kostbart, kortsiktig og kan få andre miljømessige konsekvenser.

Altså: Når skal mennesket innse at skaden er gjort og tilpasse seg naturen – i stedet for omvendt?

Å nekte havet å stige gjennom tilførsel av sand på strendene, har uansett en utløpsdato, forklarer ordfører Sproul.

Den fine sanden er en «begrenset ressurs».

– Spørsmålene vil bli tøffere. Sanden vi har pumpet opp nå er omtrent identisk men den som allerede er på stranden. Men veldig mye av sanden der ute er grus. Vil du pumpe grus ut på stranden?

Men han er ikke bekymret.

– Vi kommer til å være her også om 100 år. Kanskje er 100 hus borte, men vi bygger raskere enn de faller ut i havet, sier Sproul.

