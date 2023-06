Putin i samtale med Erdogan: − Barbarisk handling

I det som skal være den russiske presidentens første uttalelse om Kakhovka-kollapsen, retter han igjen anklager mot Ukraina.

Anklagene om sabotasje mot demningen hagler fra alle kanter:

Ukraina anklager russiske styrker for å ha sprengt i stykker den viktige demningen. Også USAs etterretning hevder Russland står bak.

Russland avviser anklagene og beskylder derimot Ukraina for sabotasje.

Flere tusen mennesker er evakuert etter at demningen brast.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tirsdag hatt samtaler med både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands Vladimir Putin, melder russiske nyhetsbyråer.

Ifølge russiske Interfax lanserte Erdogan et forslag om å danne en felles, internasjonal etterforskningskommisjon for å se på årsaken til at Kakhovka-demningen kollapset tidligere denne uken.

Erdogan skal ha foreslått at Russland, Ukraina, FN og Tyrkia er parter i kommisjonen, ifølge Interfax.

Tass skriver at det samme skal ha vært tema i Erdogans samtale med Putin.

Der kom Putin også med sin første kommentar om den ødelagte demningen.

– Dette var en barbarisk handling som har forårsaket en stor miljøkatastrofe og humanitær katastrofe, sa Putin ifølge et referat fra Kreml.

Han anklaget videre Ukraina for å stå bak, og at de gjorde det etter forslag fra Vesten.

Se de voldsomme ødeleggelsene:

Les også Kakhovka-demningen – før og etter

– Økologisk katastrofe

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har diskutert ødeleggelsen av Kakhovka-demningen i Ukraina med landets utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Jeg har snakket med Kuleba om den voldsomme ødeleggelsen av Kakhovka-demningen, som har fordrevet tusener av mennesker og utløst en økologisk katastrofe i Ukraina, skrev Stoltenberg på Twitter onsdag.

Nato-sjefen opplyste også at han torsdag skal lede et Nato-møte om Ukraina, der Kuleba skal delta digitalt

Kakhovka-demningen sør i Ukraina ble ødelagt natt til tirsdag. Store områder på begge sider av Dnipro-elven er blitt oversvømt og tusener av innbyggere er blitt evakuert.

Ukraina og Russland anklager hverandre for å ha ødelagt demningen.

Vannet skal ha steget minst ti meter etter at Nova Kakhovka-demningen i det russisk-okkuperte Kherson ble ødelagt natt til tirsdag.

Mer enn 40.000 mennesker må evakueres.

Nå mener Ukraina at kollapsen i tillegg kan forårsake store og varige ødeleggelser for landbruket i området.

Ifølge det ukrainske landbruksdepartementet, ventes det blant annet oversvømmelser på drøyt 100.000 dekar med jordbruksland på den ukrainskkontrollerte nordlige bredden av Dnipro.