Her tar kjæresten Violeta, bestemor Romana og mor Maria farvel med kisten og Danylo.

Zelenskyj om motoffensiven: − Mange vil dø

KYIV (VG) Musikeren Danylo Podybailo (26) organiserte sin egen begravelse denne uken. President Volodymyr Zelenskyj sier at et stort antall ukrainske soldater vil dø i den kommende motoffensiven.

– Kroppene kommer hver eneste dag nå. Det er tøft, sier Dmytro Vitov (53).

Han har vervet seg og er løytnant i den ukrainske hæren. Nå har han ansvaret for å organisere begravelsen til falne medsoldater i Kyiv.

I dag er det Danylo Podybailo som befinner seg i kisten inne i krematoriet i den ukrainske hovedstaden.

Han ble bare 26 år gammel.

Danylo etter og før krigen.

VG er tilstede under kremasjonen i sentrum av Kyiv. Omtrent samtidig antyder president Volodymyr Zelenskyj fremskritt på slagmarken.

Han snakker om «gode nyheter» fra fronten.

Som om den mye omtalte motoffensiven omsider er i gang.

For noen kommer nyheten for sent. Danylo er en av mange som falt i slaget om Bakhmut.

Den nærmeste familien har samlet seg rundt kisten. En bestemor er fullstendig knust. Hun får en klem. Violeta, den unge kjæresten til Danylo, skjærer grimaser idet tårene triller nedover kinnet hennes.

Medsoldaten Makhaylo (35) forsøker å si noen ord til vennen som døde i Bakhmut. Han må til slutt gi opp. Det gjør for vondt.

Etter kremasjonen møter han VG i Kyiv.

– Danylo var en kul fyr. Full av liv. Vi tjenestegjorde sammen, og man ønsker å tro at dette ikke er sant. Men det har skjedd. Han er død, erkjenner Makhaylo.

En soldat tar en siste farvel med Danylo.

Mange kommer til å dø

I et større intervju med Wall Street Journal uttaler president Volodymyr Zelenskyj at Russland har kontroll over luftrommet langs frontlinjen.

Dette blir dermed konsekvensen i den kommende motoffensiven:

– Et stort antall soldater vil dø, sier Zelenskyj.

Han mener likevel at Ukraina er klare for den lenge ventede offensiven.

– Jeg har stor tro på at vi vil lykkes.

Men fremdeles vet ingen når offensiven faktisk vil starte. Den kan bli et avgjørende vendepunkt i krigen.

En rekke forskere og militære analytikere spekulerer i om vestlig militærstøtte bli kunne bli mer begrenset dersom ikke Ukraina makter å ta tilbake store områder. Kanskje, hevdes det, vil også presset om en våpenhvile øke.

Da VG reiste langs hele frontlinjen i Ukraina i april, uttalte soldatene at de ikke ante når og hvor offensiven ville starte.

En skyttergrav utenfor Bakhmut i april.

De siste ukene har militære toppledere og politikere i Ukraina gitt blandede signaler om når det store slaget faktisk skal starte.

Flere ganger har Ukraina uttalt at de ikke har nok våpen til den varslede offensiven.

Dette er en bevisst strategi for å tåkelegge planene, forklarer Tom Røseth til VG på mandag.

Han er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Det er nok ingen intern forvirring på ukrainsk side, men en klartenkt strategi. De vet at krigens gang videre kan bli avgjort av om denne offensiven lykkes.

Men mandag denne uken la det russiske forsvarsdepartementet ut en melding på Telegram hvor de hevdet å ha slått tilbake et ukrainsk storangrep. De hevder å ha drept 250 ukrainske soldater. Dette ikke er bekreftet av uavhengige kilder.

Venner, familie og soldater tar farvel.

Orkestrerte egen begravelse

Danylos mor, Maria, forteller om en ung mann som var full av liv.

Før krigen var han musiker og skribent. Den unge mannen fremførte sangene sine selv.

Han brydde seg om alle, forteller moren.

– Halvannen uke før han døde, så fordelte han oppgaver og forklarte hvordan kremasjonen hans skulle være. Det var bare spøk, men da han døde, så skjønte vi at han var et helt orkester, sier Maria.

Kampene rundt Bakhmut har vært noen av de blodigste under krigen i Ukraina. Den lille byen kjent for roser og musserende vin har vært sentrum for harde kamper i mange måneder.

I dag er det Russland som har kontroll over byen.

Det var her Danylo falt. Han var dronepilot og ble offer for russisk artilleri. Det samme ble kameraten Rasta.

Violeta og bildet av hennes drepte kjæreste Danylo.

– Han var ikke bare en glitrende dronepilot, men også en god instruktør. Han tok ansvar. Så ja, det er et enormt tap for alle. Ikke bare for meg som mamma, selv om det gjør fryktelig vondt, sier Maria Podybailo til VG.

– Han etterlot mange upubliserte sanger. Vi skal plukke opp den tråden og verden kommer til å oppleve ham igjen. Han ville bidra positivt. Sangene ligger ute på internett, legger hun til.

Hun fremstår sterk og snakker tydelig. Minnetalen i krematoriet skjer uten tårer.

Men noen minutter etter å ha snakket med VG må også Maria støttes videre inn i en ventende bil.

Medsoldaten Makhaylo er innstilt på flere begravelser i tiden fremover.

– Det er dessverre realiteten akkurat nå. Vi har ikke noe valg, sier han.