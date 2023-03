PRESIDENT PÅ TUR: Kinesiske æresvakter ved flyet til Lukasjenko i Beijing.

Ekspert om Kina: − Balanserer på en knivsegg

Kina fortsetter å brenne broer til Vesten, ved å gradvis nærme seg Russland. Å invitere diktator Aleksandr Lukasjenko fra Belarus er et nytt skritt på en farlig vei, mener Kina-ekspert.

– Vi aner konturene av en ny akse i spillet om Ukraina: Belarus, Russland og Kina, forklarer forfatter og historiker Torbjørn Færøvik.

Bakteppet er at Belarus' president Aleksandr Lukasjenko, en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, er i Kina på et tredagers besøk.

– Ikke et eneste problem i verden kan i dag løses uten Kina, sa Lukasjenko ved ankomst i Beijing.

MØTER I KINA: Lukasjenko treffer den kinesiske statsministeren, Li Keqiang, i Beijing onsdag.

Info Fire punkter om Kinas vennskap med Russland Kina og Russland har et nært vennskap, og Kina har ikke fordømt den russiske invasjonen av Ukraina.

Samtidig ønsker Kina å fortsette sin eksport og handel med vestlige land.

Kina har sagt at landet vil kunne forhandle om fred i konflikten i Ukraina, dersom partene sier seg enige.

USA og Nato mener Kina stadig tydeligere viser at landet egentlig støtter Russland. Vis mer

Ifølge Kina er besøket en mulighet til å fremme samarbeidet mellom de to landene. Besøket skjer samtidig som økende uro i Vesten for at Kina vil gi militær bistand til Russland.

– Dette besøket er et tegn i tiden, et nytt skritt på en farlig vei. Kinas president Xi Jinping fortsetter å brenne broer til Vesten, sier Færøvik.

– Under ham balanserer Kina på en knivsegg. Og alle vet hva som skjer hvis man ramler av: Det gjør vondt.

TO GODE VENNER 1: Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping. De to landene har et nært forhold.

Han mener summen av utenrikspolitiske utspill den siste tiden fra Kina, flytter landet inn i en stadig vanskeligere situasjon.

– Kina opererer i et farlig farvann, og har forsøkt å ro seg ut med en tolvpunkts plan for en mulig fred i Ukraina. Men den planen er ikke blitt godt mottatt, sier Færøvik.

Han viser til Kinas utspill om krigen i Ukraina, publisert fredag på ettårsdagen for den russiske invasjonen. Det kom via et innlegg på hjemmesiden til Kinas UD:

– Dialog og forhandlinger er den eneste løsningen på krisen. Kina oppfordrer både Ukraina og Russland til å komme seg til forhandlingsbordet. Kina er villig til å spille en konstruktiv rolle i så henseende, sto det blant annet.

TO GODE VENNER 2: President i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, med Vladimir Putin.

Stikk mot Nato

Forslaget inneholdt også en rekke stikk mot Vesten, som at sanksjonene mot Russland må opphøre.

Det står også at regional sikkerhet kan ikke oppnås ved at man styrker eller ekspanderer militærallianser. Det siste er antagelig en pekefinger i retning Nato.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj overrasket verden ved å si at han ville ta forslaget på alvor, og ha et møte med Kinas president Xi Jinping for å diskutere saken.

Dermed ble det Russland som mandag måtte rykke ut og mente at kriteriene for planen ikke kan møtes.

UTFORDRER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har utfordret Kinas president Xi Jinping på å møte ham for å diskutere fredsplanen landet la frem.

Færøvik mener Russland kan ha blitt irritert over at Kina krevde at begge parter må avstå fra bruk av atomvåpen.

– Til tross for dette forslaget, så er det slik at Kina i realiteten vil at Ukraina skal diskutere fred med en russisk pistol i nakken. Det er ikke aktuelt for Ukraina å forhandle før okkupasjonen av deler av landet er over.

Færøvik mener Zelenskyj på en måte avslørte Kinas bløff, ved å si at forslaget kunne vurderes.

Vestlige land har unisont avvist Kinas plan.

USAs utenriksminister Antony Blinken har advart mot at Kina vurderer å forsyne Russland med våpen, noe Kinas utenriksdepartement kaller falske påstander.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har også vært klar på at Kina har valgt Russlands side i krigen, og ifølge Stoltenberg «mangler troverdighet».

Vennskap uten grenser

Kinesiske myndigheter hevder at de vil opprettholde en nøytral holdning i krigen. Samtidig har landet et vennskap «uten grenser» til Russland.

Kina har nektet å kritisere invasjonen av Ukraina, og vil ikke kalle det for en krig.

Belarus har også støttet Russland, og i starten av krigen tillot Lukasjenko at landet ble brukt som oppsamlingssted for russiske styrker, krigsfly og andre våpen.

Kina har lenge hatt nære bånd med Lukasjenko, Belarus' eneste president siden stillingen ble opprettet i 1994.

ANSTRENGT: Forholdet mellom Xi Jinpings Kina og Joe Bidens USA blir stadig mer anstrengt.

Det er en vrien balansegang for Xi Jinping å opprettholde en økonomi basert på eksport til Vesten, og samtidig bli ansett som en russisk alliert, sier Færøvik.

– Det er misnøye blant kinesiske akademikere og i den økonomiske eliten, med at Kina klistres stadig tettere opp mot Putins Russland, forklarer han.

I forrige uke besøkte Beijings toppdiplomat Wang Yi Moskva og hadde møter med Putin. Den russiske presidenten har bedt Xi Jinping om å komme selv, men det er uklart om et slikt toppmøte gjennomføres.

– Når amerikanske CIA går ut med detaljert kunnskap om mulige kinesiske våpensalg til Russland, så legger det press på Kina.

– Det er en advarsel, for å avskrekke Kina fra å ta det valget, tror Færøvik.

PS: Sjefen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, generalmajor Kyrylo Budanov, sier i et intervju at det han ikke er kjent med at Kina vil sende våpen til Russland.

– Jeg ser heller ingen tegn til at dette blir diskutert, sier han til Voice of America.

