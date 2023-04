Sverige: Fem personer pågrepet for terrorplanlegging

Det mistenkte forbrytelsen vurderes til å ha internasjonale forbindelser til voldelig, islamsk ekstremisme.

Fem personer er pågrepet for planlegging av terror, skriver det svenske sikkerhetspolitiet i en pressemelding.

Dette omfatter mistanke om planer for terrorforbrytelser i Sverige.

En av flere saker

Det skrives videre i pressemeldingen at det mistenkte forbrytelsen vurderes til å ha internasjonale forbindelser til voldelig, islamsk ekstremisme.

– Den aktuelle saken er en av flere som Sikkerhetspolitiet har jobbet med etter protestene som ble rettet mot Sverige i forbindelse med brenningen av koranen i januar, sier Susanna Trehörning i Sikkerhetspolitiet i pressemeldingen.

I januar brant nemlig den høyreradikale politikeren Rasmus Paludan koranen i Stockholm, noe som også fikk internasjonale reaksjoner.

I februar ble det imidlertid tatt et annet standpunkt, da svensk politi sa nei til brenning av koranen utenfor Iraks og Tyrkias ambassader i Stockholm.

Gjorde feil i å stoppe koranbrenninger

Kort tid etter Sikkerhetspolitiets pressemelding melder Expressen at Forvaltningsdomstolen i Sverige har slått fast at det var feil av politiet å stoppe koranbrenninger utenfor den tyrkiske og iranske ambassaden i Stockholm i februar.

Dette på bakgrunn av at brenning av koranen skal være tillat i Sverige.

– Forvaltningsretten anser ikke at de omstendighetene som har ligget til grunn for politiets beslutning, er tilstrekkelige for å nekte tillatelse i de to aktuelle tilfellene. Politiets beslutning skal derfor oppheves, heter det i en pressemelding fra retten, ifølge NTB.

De tidligere koranbrenningene skapte store reaksjoner hos tyrkiske myndigheter, og det ble sagt at disse kunne påvirke Sveriges søknad om Nato-medlemskap.

I februar var det en lignende hendelse i Norge, da Sian fikk avslag på sin søknad om å brenne koranen utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo.