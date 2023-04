REDDET: Her fiskes kvinnen opp av en tauebilsjåfør og en fisker langfredag.

Hentet Jeep opp av vannet – fant savnet kvinne inni

En kvinne i Texas ble reddet av politi og sivile etter hun angivelig hadde sittet flere timer i bilen under vann.

Langfredag kom en fisker over en Jeep i vannet cirka 12 meter fra bryggekanten i Texas, og meldte det inn til politiet.

I et Facebook-innlegg fra Marion County Sheriff’s Office i Texas skriver de at betjenter ankom stedet etter 18 minutter. Det ble bestemt at det var farlig for mannskapet å vasse ut til bilen.

Ifølge kaptein Chuck Rogers fra Marion County Sheriff’s Office ventet de dermed på en tauebil, som allerede var på vei.

Da tauebilen ankom og skulle festes til Jeepen, la fiskeren og tauebilsjåføren merke til at det var en levende kvinne inne i bilen.

– Fiskeren og tauebilsjåføren klarte å hjelpe kvinnen fra Jeepen opp i en båt og fraktet henne til land, sier han til Insider.

Var meldt savnet

Rodgers er ikke sikker på hvor lenge Jeepen var i vannet, men ifølge kvinnen skal det ha gått flere timer. Det regnet og var ifølge ham kaldere enn vanlig den morgenen.

Kvinnen var nedkjølt og ble behandlet for hypotermi hypotermiHypotermi er nedsatt kroppstemperatur. En person er hypoterm, eller nedkjølt, når kroppens kjernetemperatur er lavere enn 35 °C. Kilde: Store Norske Leksikon (SNL)., før hun ble fraktet til et sykehus i nærheten.

Det er heller ikke klart hvor mye vann som hadde kommet inn i bilen, eller hvor mye oksygen som var tilgjengelig da kvinnen ble berget.

Ved nærmere undersøkelser fant Marion County Sheriff’s Office ut at kvinnen var meldt savnet i nabodistriktet Longview, rundt fire mil fra funnstedet.

Longview politiet hadde ikke mulighet til å dele når eller hvorfor kvinnen var meldt savnet.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Marion County Sheriff’s Office, uten hell.

