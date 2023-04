ESCOBARS FLODHESTER: En flodhest, som stammer fra de Pablo Escobar importerte, svømmer i en elv i Colombia. Bildet er fra 2022.

«Kokain-flodhest» drept i bilkrasj

En flodhest, som stammer fra de Pablo Escobar importerte på 80-tallet, er død etter en kollisjon på en motorvei i Colombia.

Ulykken skal ha skjedd på en motorvei fra Bogotá til Medellín i nærheten av Escobars «hacienda», onsdag kveld. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Flodhesten er etterkommer av fire flodhester som Escobar importerte fra Afrika på 1980-tallet. Siden den gang har flodhestene formert seg, og blitt en trussel for det lokale dyrelivet.

– Dette er en av farene som tilstedeværelsen av denne arten representerer. Mange av dem krysser motorveien der mange kjøretøy passerer. Det er også en fare for mennesker, sier David Echeverri López, biolog ved den lokale miljømyndigheten, overfor AP.

MISTET LIVET: En skjermdump av en video tatt av brannvesenet i Puerto Triufo`s viser flodhesten som mistet livet tidligere i uken.

Politiet i opplyser at passasjerene i bilen kom fra kollisjonen uskadet, mens flodhesten døde momentant.

Narkobaronen Pablo Escobar, som ble skutt og drept i 1993, samlet på en rekke eksotiske dyr under sin storhetstid. Han hadde alt fra elefanter, neshorn, løve, sjiraffer og flodhester hjemme hos seg.

Da Escobar ble drept i 1993, havnet mange av dyrene i dyrehager rundt om i landet. Men flodhestene ble etterlatt på eiendommen.

Det har i moderne tid skapt problemer i Colombia. Da arten ikke finnes naturlig i Sør-Amerika har den heller ingen naturlige fiender. Dermed har bestanden økt drastisk.

Tidligere har myndighetene opplyst at det er nærmere 130 flodhester i området, og at bestanden kan øke til nærmere 400 om åtte år.

DØD: Narkobaronen Pablo Escobar. Escobar ble skutt og drept av politiet i 1993.

Det har ført til at Colombia har erklært dem som en invaderende art, og har et ønske om å sende dem ut av landet, til India og Mexico. Det for å få kontroll på bestanden.

Planen om å flytte flodhestene til India og Mexico har vært under utvikling i over et år, meldte nyhetsbyrået AP tidligere i år. Tanken er at dyrene skal lokkes med mat inn i en svær container, før de blir fraktet med en trailer til flyplassen i Rionegro 150 kilometer vekk.

Deretter vil de bli fløyet til India og Mexico og ulike reservater.

Planen er å flytte flodhestene som lever i elvene rundt den gamle eiendommen til Escobar, ikke de som bor på eiendommen.