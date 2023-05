UTSATT FOR DRONEANGREP: Denne boligblokken står i brann i Kyiv etter et massivt droneangrep på Kyiv ifølge Reuters.

Nye angrep på Kyiv

En boligblokk står i brann etter nye russiske angrep på Ukrainas hovedstad Kyiv.

Mange brukere på sosiale medier melder om eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv natt til tirsdag.

Euromaidan Press siterer ordfører Vitaly Klitschko på at nedfall fra et missil har satt et hus i fyr i Darnytskyi-bydelen.

Han skriver også om angrep i Pecherskyi-bydelen:

– Angrepet er massivt! Ikke forlat bomberommene!

Bilder fra Holosiivskyi-bydelen viser en boligblokk som står i flammer som følge av nedfall fra angrepet.

Ordføreren sier beboere blir evakuert, og at det er ett offer etter dette angrepet. Det er ikke kjent om det er noen drepte etter dette angrepet.

Den siste uken har det vært økt frekvens i russiske missilangrep mot Ukraina.

2. pinsedag gikk flyalarmen også på dagtid i Kyiv, etter en natt med bombardement.