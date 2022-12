Bildene fra

dødens teater

sjokkerte verden. Det ble rapportert

om grusomme skjebner

for byens sivile.

Så ble Mariupol

lukket for

omverdenen. Men VG fikk reise

inn i den okkuperte

byen.

KRIGEN I UKRAINA

TILBAKE I SKREKKENS BY

Tilbake i skrekkens by

Morten Risberg (tekst og foto)

I sommer var veien full av hull, men nå er den en drøm å kjøre på, sier sjåføren.

En nylagt, firefelts asfaltvei bukter seg gjennom vinterlandskapet i Donetsk fylke, øst i Ukraina.

I motgående kjørefelt durer flere militære kjøretøy forbi, med påmalt hvit «Z» eller «V» i fronten.

Vi nærmer oss havnebyen som ble et tidlig symbol på krigens mest brutale og nådeløse natur.

VGs frilanser har fått reise inne i det russisk-okkuperte, ukrainske fylket Donetsk, på vei sørover mot den krigsherjede havnebyen Mariupol.

Inn hit har svært få vestlige journalister fått reise.

Reisen til Donetsk er organisert av det russiske forsvars- og utenriksdepartementet.

Tillatelse til å dra inn til Mariupol måtte godkjennes av russisk-styrte myndigheter.

Men under arbeidet i felt, har VGs frilanser kunnet jobbe fritt.

Disse skildringene er hentet inn i løpet av tre dager i den raserte byen.

Ved et av byens kjente landemerker – et stålmonument kalt «industriarbeideren» vaier to høye flagg i vintervinden.

Ett for Russland, og ett for folkerepublikken Donetsk.

De ikoniske Mariupol-bokstavene er malt over – fra Ukrainas farger, blått og gult, til Russlands hvitt, blått og rødt.

Sist VGs frilanser besøkte byen var i slutten av januar, i forkant av den russiske invasjonen.

Nå er både flagg og soldater byttet ut.

Den bevæpnede vakten med balaklava nikker oss forbi, og vi kjører inn i industriområdet utenfor byen.

De enorme ødeleggelsene slår mot oss umiddelbart.

Russland er blitt beskyldt for å ha begått krigsforbrytelser under beleiringen av Mariupol.

Krigens herjinger strekker seg så langt øyet kan se i alle retninger.

Vi passerer

smadrede

lagerbygg og

sprengte

bensinstasjoner. Utbrente

skall av

bygninger

står på hver

side av veien.

Bilen nærmer seg havnebyen. I det fjerne glimter svakt sollys i det rolige Azovhavet.

Før krigen ble Mariupol omtalt som strategisk viktig, og ukrainske styrker trodde den var ett av de første målene for en invaderende styrke.

Det skulle vise seg å stemme.

Byen opplevde noen av de hardeste kampene i den nå snart ett år lange konflikten.

Hvor mange som mistet livet er uvisst.

Tallene varierer fra flere tusen (FN-anslag i mai), til 25.000 (ukrainske myndigheter, gjengitt av BBC), til så mange som 87.000 (et anslag fra frivillige, ukrainske organisasjoner.

Kanskje får man aldri vite sannheten.

Russland hevder på sin side at sivile aldri ble målrettet angrepet, men flere grusomme hendelser tyder på at det ikke er sant.

Bakgrunn: Mariupol ble symbol på krigens gru – vil ha Putin dømt for krigsforbrytelser

Beleiringen begynner

Da den russiske invasjonen av Ukraina startet 24. februar, ble Mariupol sakte sirklet inn fra alle kanter.

Ukrainske myndigheter meldte om kraftige artilleriangrep som ødela kritisk infrastruktur som strøm, vann og sentralvarme.

Da VG i desember besøker den nå russisk-okkuperte byen, kjører vi inn fra øst, langs det som var en av angrepslinjene for de russiske styrkene.

Her stikker boligblokkene i Vostochny, lengst øst i Mariupol, opp som en massiv betongmur i et ellers åpent slettelandskap.

Bydelen var det første området hvor den russiske angrepsstyrken møtte kraftig motstand fra ukrainske forsvarsstyrker.

Veggene er fulle av store og mindre hull, og mange av vinduene er blåst ut. Deler av bygningene har rast helt sammen.

I dette området var kampene svært harde.

De ukrainske soldatene måtte overvinnes her før resten av byen kunne tas av russerne.

– Jeg var livredd – selvfølgelig var jeg livredd. Det er bare idioter som ikke er redde i en sånn situasjon, forteller den 21 år gamle soldaten «Roger».

Han er soldat i en milits fra de russisk-styrte utbryterne i den såkalte «folkerepublikken Donetsk» (DPR), og var med i en av fortroppene som hadde som oppdrag å ta Vostochny under kampene om Mariupol.

VG møtte ham i Donetsk by da han hadde pause fra frontlinjen. Han hevder han kjemper av ideologiske grunner – ikke for penger.

– Det handler om å beskytte hjemmet vårt, sier han.

Den gutteaktige soldaten spøker og smiler bredt sammen med en medsoldat. Men når samtalen dreier mot invasjonen, blir ansiktet alvorstynget.

Han husker godt synet av de høye boligblokkene i Mariupol, og kampene som sto rundt byens første, sterke forsvar.

– Ildkraften til ukrainerne var helt sinnssyk. De skjøt med alt de hadde! Raketter, kuler, granater – alt mulig.

Han sier ukrainske soldater hadde forsvarsstillinger på takene, i leilighetene, og i kjellerne på byggene. De forsvarte seg med skarpskyttere og amerikanske panservernmissiler.

Denne versjonen av kampene kan ikke VG bekrefte fra andre kilder, men en slik forsvarstaktikk samsvarer med hva Valery Averyanov, en representant for en selvforsvarsgruppe i de territorielle styrkene i Mariupol fortalte VG i januar.

DPR-militsen brukte skyts fra stridsvognene til å ta ut de ukrainske forsvarsstillingene. «Roger» forklarer at de russisk-styrte soldatene heller ville ødelegge bygningene, enn å miste egne soldater.

Men inne blant de ukrainske soldatene i byggene var det også sivile. Mange forlot hjemmene sine da russerne var på vei. Men noen av beboerne ble værende.

– Flere ganger måtte vi avbryte fordi det var sivile rundt eller nær soldatene, hevder «Roger».

En av disse sivile var Eduard, som bor alene i tredje etasje i ett av byggene. Da VG spør om krigen slår han seg på brystet og sier:

– Jeg er født

i Sovjetunionen,

og jeg føler meg

russisk. – Men jeg ønsket

ikke denne

krigen.

Eduard beskriver hvordan strøm og telefondekning ble borte, og den eneste informasjonen kom fra radiosendinger.

Slik fikk han vite hvor de russiske og ukrainske styrkene befant seg. Og hvor han kunne finne vann og mat.

Så kom krigen på døren.

Naboene over gangen hadde allerede flyktet, og ukrainske styrker brukte leiligheten som forsvarsstilling, hevder han.

– Jeg ropte til dem at de måtte komme seg vekk, ellers ville russiske soldater skyte mot leiligheten min, sier han.

Flere leiligheter med sivile ble truffet av russisk bombardement.

– Det var et mirakel at vi overlevde, sier Struk, som bor i samme bygg.

Han og kona var hjemme da en granat eller rakett traff ytterveggen ved vinduet i stua.

– Jeg vet fortsatt ikke hvordan vi greide oss, sier han.

I dag er han tilbake i ruinene for å lete etter dokumenter. Han trekker frem to ukrainske pass – sitt eget og konas. Han ser på konas passbilde, blir rød i øynene, og snur seg vekk.

I forgården rundt oss, blant lekestativene og bilvrakene, er det hauger av rester fra de sønderskutte leilighetene; glasskår, leker, mursteiner, klær, og pinneved.

I de mange utbrente, forlatte hjemmene ligger det personlige rester av livene som ble levd før krigen nådde bydelen.

Familiebilder

og halvbrente

barneklær. Håndmalt

porselen,

LP-samlinger

og skolebøker.

– Det var mange som døde, sier Eduard i tredje etasje.

– Jeg vet ikke hvor mange, men det var mange. Kanskje det fortsatt ligger lik rundt i ruinene her?

Soldaten «Roger» forteller også om døden som møtte ham.

Da stridsvognene kjempet seg nærme nok, var 21-åringen blant soldatene som skulle storme bygningene til fots.

– Det var jævlig skummelt, minnes han.

– De hadde lagt ut miner, og jeg måtte løpe i sikksakk mellom dem.

Da han kom inn i forgården til leilighetskomplekset, møtte han et grusomt syn.

– Det lå døde ukrainske soldater overalt.

Blant de døde var det også sivile, sier han. Kroppene ble samlet i en diger haug.

Ett av synene hjemsøker ham den dag i dag.

– Jeg så barn som hadde brent i hjel.

Han tar en lang pause, ser ut i luften.

– Det kommer jeg aldri til å glemme.

– Drepte du noen ukrainske soldater?

Han tier en stund, med et intenst blikk.

– Det er det som er jobben til en soldat.

Dødens teater

Kampene kom stadig nærmere bykjernen. Der fungerte det ikoniske teateret i sentrum av byen som en sentral for informasjon og humanitær bistand.

Byadministrasjonen i Mariupol anslo at mellom 500 og 1200 sivile til enhver tid brukte teateret som beskyttelse mot luftangrep.

– Vi dro dit hver eneste dag, sier ukrainske Maryna Holovnova til VG på telefon fra Toronto i Canada.

VG møtte henne Mariupol i januar da hun fortsatt jobbet som turistguide i sentrum av byen. Hun ble værende i byen i flere uker mens kampene pågikk, før hun klarte å flykte i slutten av mars.

Nå forteller hun på telefon om noen av de verste hendelsene i krigen.

– 16. mars hadde vi vært på teateret for å møte venner, slik som mange andre dager, minnes hun.

På vei hjem – kun noen få hundre meter fra teateret – hørte de en enorm eksplosjon bak seg. Det var teateret som ble sprengt.

VG besøkte ruinene. Fra gaten er bygget skjult av et stillas med presenning – men bak dekket er den hvite steinfasaden pepret med hull fra kuler og splinter.

Taket er sprengt

vekk, og midten

av teateret er et

eneste stort krater. Gangene og

trappene er

nå forkullede

og utbrente.

En smal trapp sirkler seg ned til kjelleren, som tidligere var garderober, lagerrom og toaletter.

Frem til eksplosjonen var kjelleren gjort om til et midlertidig bomberom for innbyggere som hadde mistet hjemmet.

Hver eneste gulvplass i rommene og de smale gangene har blitt brukt som soveplass. Plater av papp fungerte som liggeunderlag på det kalde betonggulvet.

De bekmørke rommene er fulle av endevendte møbler, madrasser, soveposer og tepper. Overalt ligger det etterlatte klær, barneleker, medisin og matrasjoner.

Innerst på et toalett har beboerne begynt å pakke opp en kasse med gassmasker.

Det eksakte antallet som døde i eksplosjonen er fortsatt uklart. Associated Press (AP) har anslått at så mange som 600 kan ha dødd i angrepet.

– Dette er en stor massegrav, sa en av de overlevende til AP.

Vitner beskrev hvordan det ved utgangen lå tett-i-tett med døde kropper, som ble tråkket på av de som flyktet fra kaoset av støv og røyk.

Ukraina slår fast at det var et luftangrep fra russisk side. Russland hevder derimot det var en sprengladning som ble avfyrt inne i bygget.

Basert på en lang rekke øyenvitner mente AP å kunne fastslå at det ikke stemte at ukrainske soldater brukte teateret som base.

Alle vitnene forklarte at teateret ble truffet av en russisk bombe.

Gatekamper i gamlebyen

I bakkant av teateret strekker gamlebyen seg ned mot Azovhavet.

Underveis i krigen ble den historiske bydelen med sine storslåtte bygårder åsted for noen av de verste gatekampene.

Flere hus i bydelen er totalrasert. Andre har store hull, svartbrente vegger, og sammenraste tak.

I dag er gatene er tomme og stille. Bare enkelte forbipasserende biler, og en og annen innbygger som har handlet matvarer på de få butikkene som har åpnet synes i bybildet.

De vandrer uaffektert forbi ruinene – tilsynelatende vant med synet av elendighet.

Herreløse hunder bjeffer mens de løper mellom brente trær og knekte lyktestolper.

Angela (75) er en av veldig få innbyggere som fortsatt oppholder seg i gamlebyen.

Nesten ti måneder har gått siden angrepskrigen startet, men hun bor fortsatt i en mørk, kald kjeller under bygget. Leiligheten hennes i toppetasjen er fortsatt ubeboelig grunnet taklekkasjer fra en eksplosjon.

Hun forteller at hun er født i Tyskland.

– Men jeg er ukrainsk i hjertet, sier hun.

Faren hennes var soldat i Sovjetunionen, og da hun var liten slo familien seg ned i Mariupol.

– Det var en vakker by, med nærhet til havet og god økonomi.

Siden den gang har hun bodd i samme leilighet. Men i starten av mars i år ble hun nødt til å flykte til kjelleren.

– Det var konstante eksplosjoner i flere måneder.

Hun beskriver hvordan ukrainske styrker befestet gamlebyen mens russiske soldater sakte nærmet seg sentrum.

Soldatene kjempet i gatene, og utvekslet skudd fra vinduer og tak på husene rundt Angela.

En dag var hun døden nær.

– Jeg sto slik

og lagde mat,

viser hun inne

på kjøkkenet. – Så gikk en

kule rett foran

ansiktet mitt.

Selv om hun tilbrakte mye tid i kjelleren, våget hun seg av og til opp i leiligheten.

Hun viser hullene etter kulen i kjøkkenskapet og veggen.

– Jeg løp mot gangen, og hørte enda en kule som gikk i veggen ved hodet.

Hun peker på nok et hull i veggen.

Da hun løp forbi soverommet hørte hun enda et skudd, og kjente en sviende smerte under foten. Kulen fra skarpskytteren hadde snittet hælen.

Hun viser fram arret.

– Den som skjøt trodde nok at jeg var en soldat, siden det var soldater overalt i byggene her.

Hun sier det var skyting fra begge sider. Kampene tok også sivile liv, sier hun.

– Det lå fire drepte sivile i gaten – jeg så dem fra vinduet. De lå der i over en måned.

Til slutt stilnet skuddene. Den elskede byen hennes var tatt.

Nå handler det bare om å overleve.

Hun viser oss kjelleren, som hun deler med katten Anfisa.

– Jeg fant henne skrikende i gatene etter kampene. Nå er vi bestevenner.

Termometeret ved sengen hennes viser 4 grader.

– Hva tenker du om fremtiden til Mariupol?

– Jeg håper byen én gang kan bli så vakker som den var. Men jeg er en eldre dame, og vet ikke om jeg lever lenge nok til å se det.

Hun legger ikke skjul på at hun savner tiden før krigen – at Mariupol var best som ukrainsk.

Siste skanse i Azovstal

Ukrainske styrker hadde baser i byens tre stålverk, mens de opererte rundt i byen. Mot slutten hadde russiske styrker sirklet kampen inn til stålverket Azovstal – hvor flere tusen ukrainske soldater holdt siste stand.

Det kolossale anlegget var en gang byens stolthet, og en viktig inntektskilde for regionen.

Beleiringen

medførte

konstante

angrep mot

byens siste forsvar. Nå er store deler

av anlegget lagt

i ruiner

De omringede styrkene var Ukrainas siste håp om å ha et snev av kontroll i den krigsherjede og viktige byen.

– Det var så mye død. Det var helvete på jord, sier den russisk-styrte DPR-soldaten «Roger».

Etter at styrken hans hadde tatt bydelen Vostochny, beveget de seg mot Azovstal. Der drev de en statisk kamp mot ukrainske soldater som forskanset seg i et uoversiktlig område.

– De hadde skarpskyttere overalt, sier «Roger».

Den russisk-styrte soldaten forteller at denne fasen av krigen pågikk i to måneder.

– Det var iskaldt, og den eneste maten var den vi fant i felt – i leiligheter, tomme butikker. Vi sov hvor som helst.

Mens de russiske soldatene angrep fra bakken, skjulte både soldater og sivile seg inne i stålverkets bekmørke kjeller.

Rundt Azovstal lå det hauger av døde soldater, husker den russisk-styrte soldaten «Roger».

– Jeg skulle kaste noe i en container en gang, og da jeg åpnet luken ble jeg møtt av flere lik som hadde blitt lempet inn.

En av de som døde ved Azovstal var ektemannen til Ewelina (19).

VG møter henne i på en restaurant rett ved teater-ruinene, hvor hun jobber som bartender.

Hun forteller at mannen hennes var soldat i det ukrainske forsvaret. Mens han kjempet mot russiske styrker, gjemte hun seg i foreldrenes hus med resten av familien.

– Det var forferdelig – bare forferdelig.

Hun rister på hodet, og beskriver en hverdag med kulde, lite mat, og usikkerhet. Hun pleide å hente vann til familien i en bekk i nærheten, der hun og andre innbyggere delte informasjon om hva som foregikk.

Etter hvert gikk matlageret til familien tomt.

– Jeg våget meg ut til en matbutikk. Den var selvfølgelig stengt, men det var vanlig å gå inn og ta det man trengte – alle gjorde det.

Hun forteller at hun ble jaget bort av en væpnet aggressiv soldat. Hun var redd for at han skulle skyte.

– Men det viktigste for meg var å skaffe mat til barna. Jeg var så redd, men jeg måtte tenke på familien.

Hun brister i gråt og snur seg vekk.

I april kom nyheten hun lenge hadde fryktet.

– Mannen min var en av soldatene som forsvarte Azovstal mot slutten.

Ved flere anledninger forsøkte Ukraina å hente ut soldater med helikopter. «Roger» forteller at de russisk-styrte styrkene ofte ventet til helikoptre hadde flydd inn, før de skjøt dem ned da de lettet fra stålverket.

I et av helikoptrene satt mannen til Ewelina. Han styrtet i havet, sammen med soldatene om bord.

Nå lever hun videre som enke, i en by styrt av et regime som drepte ektemannen hennes.

VG spør hva hun føler om det.

Hun rynker på nesen, rister raskt på hodet, og ser ned i disken. Mer vil hun ikke, eller våger hun ikke, å si.

– Vi er bare vanlige folk, og vi har ingen makt over det som skjer her.

De døde

Kirkegården i

Mariupol var

allerede Europas

største. Nå har

den blitt

enda større.

Gravstøtter og kors står på hver side av den smale grusveien som strekker seg innover gravlunden. Over horisonten skimtes silhuetten til alle tre stålverkene, med havet som bakgrunn.

Jo lenger inn man kommer, jo nyligere blir dødsfallene. Vi kjører frem til vi når 2022. Der får gravene et nytt utseende.

Lengst unna hovedveien er det gravd lange renner på rekke og rad. Treskilt med tall står med jevne mellomrom i jordhauger.

Ett tall – ett liv.

Hver renne inneholder rundt 25 døde sivile – alle fra Mariupol. Soldater blir gravlagt andre steder. Vi teller oss høyere opp i antall for hver rekke vi passerer.

I enden av lunden står en ny renne åpen, klar for å motta nye skjebner som blir funnet i ruinene rundt i byen.

Rett i nærheten finner vi skiltet som virker å være den sist ankomne. En person med nummer 3788.

Nyhetsbyrået AP har basert på satellittbilder nylig talt opp 10.300 nye graver i Mariupol.

Aleksander, som jobber på kirkegården, sier han ikke vet hvor mange som har blitt kjørt inn porten før sitt siste hvilested.

– Men det er mange – veldig mange.

Aleksander har hatt samme jobb i 13 år, men ingenting har forberedt ham på det han har opplevd de siste månedene.

– Man må ha en sterk psyke, fortsetter han.

– Vi får inn døde barn. Hele døde familier som ligger samlet i en eske. Brente kropper, og kroppsdeler fra både barn og voksne.

Han tar en lang pause.

– Du ser det med egne øyne, men du forstår ikke hva du ser – du vet ikke hva du skal tenke.

Øynene hans blir røde, og han ser ned i bakken.

Tallene på skiltet er notert ned i et register sammen med data om personen. Lokasjon, utseende, dødsårsak, og annen informasjon som ble funnet ved kroppen.

Familier som leter etter omkomne personer kan derfor oppsøke registeret, og om mulig feste en identitet til det anonyme tallet.

Alle man møter i Mariupol har en historie om tap og savn.

Det er kveld i sentrum av byen. De fleste gatene er mørklagte, men hovedveien gjennom byen har fått gatelys. Lyktene skinner svakt mot tomme og delvis ødelagte kontorbygg og boligblokker.

Et par kafeer er åpne. Et russisk flagg vaier over inngangen til en dunkel pizzeria. Her møtes ungdommer i mangel på andre aktiviteter. Internett har enda ikke kommet tilbake til byen. Mobildekning er også mangelvare.

Anton, Daniel, Ilya og Pavel sier skolen deres har åpnet igjen, med lærere som blir sendt inn fra Russland. Men flere av klassekameratene mangler.

– Noen er døde, andre har flyktet.

Russerne bygger «på de døde»

Mariupol er for mange synonymt med død og ruiner, etter den brutale beleiringen som varte i 2 måneder, 3 uker og 5 dager.

FN anslo at 90 prosent av alle bygningene i Mariupol hadde blitt ødelagt eller skadet.

Men nå, et halvt år senere, pågår gjenoppbyggingen for fullt.

I skrivende stund er omtrent 15.000 bygningsarbeidere i byen i jobb på russisk regning, får VGs frilanser opplyst i Mariupol.

I gatene ser

man arbeidere

i oransje vester. Planen er å

gjøre byen

attraktiv å

flytte tilbake til.

Russiske myndigheter hevder at Mariupol nå har 212.000 innbyggere, i motsetning til 425.600 før invasjonen.

Russlands har uttalt et mål om at befolkningen vil øke til 500.000 innen 2035.

Ukrainske myndigheter og organisasjoner anklager Russland for å «bygge over døden», og bruke selve gjenoppbyggingen av Mariupol for å skjule de enorme sivile dødsfallene de påførte byen.

I en okkupert by er det vanskelig å vite hvor fritt de man møter uttaler seg. Men én ting er alle enige om – ingen ønsket denne krigen. Nå ønsker de fred.

Spørsmålet er hvor fredelig fremtiden vil bli for havnebyen. Russland har tvunget gjennom ulovlige folkeavstemninger, og annektert det okkuperte territoriet.

Russland vil forsvare Mariupol som om det var en russisk by, hevder russiske myndigheter.

Ukraina, støttet av det vestlige samfunnet, sier landet ikke vil avslutte sin motoffensiv før Mariupol er frigjort fra okkupasjon.

Selv DPR-soldaten «Roger», som var i spydspissen av den invaderende, russisk-styrte styrken, stiller seg spørrende.

– Jeg er 21 år gammel. Hvorfor skal jeg måtte krige og drepe? Jeg skulle ha gått på universitetet og levd et vanlig liv.

– Det er bare så feil.