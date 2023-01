I RAMPELYSET: Lauren Boebert og Matt Gaetz er to av de mest profilerte i gruppen «Never Kevin», som nekter å stemme på sitt eget partis foretrukne kandidat til rollen som leder for Representantenes hus.

Utbryterne som skaper kaos i Kongressen: − De ønsker bare å være mot noe

De sammenlignes med Taliban av sine egne partifeller. De 22 republikanerne som nekter å godta Kevin McCarthy kan lamme det politiske USA, men hva er egentlig deres politiske mål?

I teorien høres det enkelt ut.

Det republikanske partiet har et flertall i Representantenes hus, underhuset i den amerikanske Kongressen. Det tilsier at de skal få den viktigste posisjonen i nasjonalforsamlingen, nemlig som Speaker of The House.

En posisjon som tilsvarer vår egen stortingspresident, men med mye større makt.

Kevin McCarthy, som har ledet republikanerne da de var i mindretall, er håndplukket til jobben. Han er en av partiets mest erfarne politikere, han har støtte fra partiets øvrige ledelse, og fra den mektige ekspresidenten Donald Trump.

Men gjennom tre ydmykende dager, og elleve avstemninger, har man ikke lyktes med å velge ny leder i Representantenes hus. Sist gang man hadde et tosifret antall runder var i 1859 – før den amerikanske borgerkrigen.

Klokken 18 norsk tid i kveld møtes representantene for å gjøre nye forsøk på å velge leder.

Info Slik skal det stemmes Dersom alle 434 representanter er til stede, så trengs det 218 stemmer for å få flertall om hvem som skal ble leder av Representantenes hus. (NB! Det er normalt 435 representanter, men en plass er ledig etter at en representant nylig døde)

Republikanerne har overvekt i Representantenes hus med sine 222 stemmer, så partiet skal få posisjonen.

McCarthy er republikanernes ledende kandidat, men etter elleve runder har motstanden fra hans eget parti økt fra 19 til 22.

Demokratene stemte med sine 212 representanter på sin egen kandidat, Hakeem Jeffries, men han er uansett sjanseløs, siden ingen republikanere støtter ham.

Dersom mange representanter ikke er til stede, eller avstår fra å stemme, så holder det med flertall av dem som faktisk stemmer. Vis mer

Ytre høyre

Det er ikke opposisjonen som er utfordringen for McCarthy, men utbrytere fra eget parti.

På dag én, da 19 republikanere ikke ville stemme på ham, ble de omtalt som «the Taliban 19» av sine egne partifeller. Nå kalles de alt fra «fiender» til «klovner» til «drittsekker»; uten at det har endret noe som helst.

Motstanden til McCarthy har økt fra 19 utbrytere, til 22 som nekter å stemme på ham.

Toneangivende blant dem er svært omstridte Matt Gaetz, som i protest i stedet har begynt å stemme på Donald Trump, selv om han ikke er innvalgt til Kongressen.

En annen viktig utbryter er Scott Perry, som leder den såkalte «House Freedom Caucus», en gruppe som ønsker å være fristilt fra partipisken, og vil flytte Det republikanske partiet ytterligere mot høyre.

En tredje fremtredende figur er Lauren Boebert, en våpenelsker som har gjort seg bemerket ved å nekte å gå gjennom metalldetektor på vei inn i Kongressen fordi hun hevder hun har en pistol med seg som folkevalgt.

«FIRERBANDEN»: Her diskuterer fire av de omstridte utbryterne. Fra venstre: Byron Donalds, Matt Gaetz, Lauren Boebert og Bob Good

– Dette er en ytterliggående gjeng i det republikanske partiet, de er radikalt konservative. De er blitt beskrevet som en gruppe som vil «se verden brenne», sier USA-ekspert ved Civita, Eirik Løkke til VG.

– Utbryterne misliker McCarthy som person, og har også noen politiske krav om å svekke makten til den som er «Speaker».

Det viktigste kravet er at de ønsker å gjeninnføre at enkeltrepresentanter kan stille mistillitsforslag mot lederen for Representantenes hus. Det har McCarthy ikke gått med på.

USA-ekspert Løkke forklarer at utbryterne har et spesielt fellestrekk:

– Rent politisk er dette en gruppe som ikke ønsker å oppnå noe som helst. De ønsker bare å være mot noe. De vil tilbake til sine valgdistrikter å si at de sto opp mot den korrupte, etablerte makteliten i Washington, forklarer Løkke.

Dette kjennetegner dem

Utbryterne deler også en del andre fellestrekk. The New York Times har laget en gjennomgang, som tok for seg 20 av utbryterne. De viser til at 15 er gjenvalgt, og fem er nye. Flertallet er fra sørstatene, og står langt ute til høyre:

** 12 av utbryterne var blant dem som nektet å godta valgresultatet i 2020, da Donald Trump tapte mot Joe Biden.

** 19 av utbryterne er tilknyttet den omstridte gruppen «Freedom Caucus».

** Av de 15 som er gjenvalgt, stemte 14 av dem for å ikke godta opptellingen av stemmer rett i forkant av stormingen av Kongressen.

** 17 av de 20 som avisen har sett nærmere på, ble støttet av Donald Trump i sine valgkampanjer.

«NEVER KEVIN»: Kevin McCarthy vil ikke trekke sitt kandidatur, og har støtte fra 200 av 222 i eget parti. Men det er ikke nok. Redningen for ham kan bli dersom Demokrater avstår fra å stemme.

Selv kaller gruppen seg for «Never Kevin», men like fullt kan det være tegn på en gryende enighet mellom dem og Kevin McCarthy, skriver nyhetsbyrået AP. I så fall må McCarthy gi etter på noen av gruppens krav.

Dersom det nok en gang ender med at McCarthy ikke får flertall, så kan det være at han ber om hjelp fra Demokratene.

– Demokratene har hele tiden stemt på sin egen kandidat. Men nå har de fått vist frem at det er kaos blant Republikanerne. Det kan være partiet er villige til at en del av dem unnlater å møte til avstemning, slik at McCarthy til slutt får støtte fra et flertall av dem som faktisk har stemt, sier Løkke.

For heller ikke Demokratene er tjent med at Kongressen blir satt ut av spill i lang tid, for det vil også ramme president Bidens vedtatte politikk.

– Så lenge utbryterne i praksis blokkerer valget av en ny «speaker», så blir Representantenes hus stående uten en leder som kan holde avstemninger. De lammer dermed det politiske USA, sier Løkke.

