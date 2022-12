Meldinger om stort missilangrep i Ukraina

Luftvernsirenene har gått over hele det ukrainske fastlandet mandag ettermiddag. Ukrainske myndigheter ber innbyggerne om å gå i dekning.

Saken oppdateres!

Kyiv Independent melder rundt kl. 13.00 norsk tid om eksplosjoner i fem forskjellige oblaster etter luftvernsirenene: Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Zaporizjzja og Poltava.

Det er foreløpig uklart om eksplosjonene skyldes at missilene er skutt ned, eller om de kommer av at missilene har truffet mål.

Flere medier, deriblant Reuters og The Guardian melder om et stort russisk missilangrep mandag. Sistnevnte erfarer at over hundre russiske missiler skal være skutt opp, deriblant kryssermissiler.

– Missiler er allerede blitt skutt opp, sier talsperson Yuriy Ihnat for det ukrainske luftforsvaret, ifølge Reuters.

Ukrainske myndigheter opplyser at luftvernsirenene har gått over hele fastlandet.

Overvåkningssiden Ukraine Siren Alerts advarer om «ekstrem fare» i Tsjerkasy-oblasten midt i landet, og ber innbyggerne om å søke dekning umiddelbart.

– Ikke ignorer alarmen, skriver den ukrainske presidentrådgiveren Andrej Jermak på Telegram.