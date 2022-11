JULEKALENDER: Her sees arkivnissene i den danske julekalenderen «Alletiders nissemand». I år skal den ikke vises.

Dansk julekalender tatt av skjermen

Den danske julekalenderen «Alletiders Julemand» skal ikke vises på dansk TV 2 likevel, fordi den blir vurdert å ha rasistiske scener.

Etter å ha sett på julekalenderen «med et fornyet blikk» endret TV2 planene i siste øyeblikk.

Opprinnelig sto den tredje julekalenderen i serien om nissen Pyrus, «Alletiders Julemand», på sendeplanen hver ettermiddag frem til jul. Men nå er altså dette endret.

Den 1. desember er det i stedet den fjerde julekalenderen i serien, «Alletiders Eventyr», som går på luften.

Årsaken er, skriver dansk TV2, at «Alletiders Julemand» har scener som kan virke støtende på noen, ifølge Mette Nelund, konstituert fiksjonssjef i kanalen.

– I vår gjennomgang mener vi at Pyrus 3 inneholder elementer som har en foreldet skildring av både mennesker og kulturer, og som kan misforstås, særlig av barn som ikke kan sette fortellingen inn i en historisk kontekst, skriver hun i en uttalelse.

– Derfor har vi valgt ikke å vise «Pyrus – Alletiders Julemand» på flaten og på PLAY, da vi minst av alt ønsker at det skal sitte noen barn og misforstå innholdet og føle sig ekskludert når de ser julekalenderen, heter det videre.

Mottok flere klager

Serien, som er produsert i 1997, ble senest vist i 2014. Den gangen klaget en seer til TV2 over en spesifikk scene.

Under sangen «Gi meg skum og gi meg godter» synger og danser Pyrus med tre barn som er utkledt som kokosboller.

Det er sminkingen av barna som har fått kritikk for å bruke «blackface» hvor man karikerer eller etterligner personer med mørk hudfarge.

En annen seer klaget den gangen over et annet avsnitt hvor tre gutter blir skjelt ut fordi de mobber «en neger.»

Seeren skrev den gang at hun fant scenen «politisk upassende».

– Jeg så avsnittet sammen med min sønn, som er halvt dansk og halvt afrikansk, og jeg må si at det er siste gang vi gjør det, skrev seeren.

Scenen avsluttes med at de tre mobberne blir dyppet i et blekkhus og dermed blir «svartere» som straff.

I 2020 avpubliserte Dplay «Nissene over skog og hei» etter kritikk for «blackface»-karakter. Den ble også tatt av skjermen på TV Norge.

– Påvirket av tiden jeg lever i

Ifølge Danmarks Radio mener mannen bak serien, Martin Miehe-Renard, at det er en gal beslutning å ikke vise den. Men han hadde ikke hatt noe imot om disse scenene ble klippet ut, selv om han mener det ikke er nødvendig.

Med «Alletiders Julemand» vil han fortelle historien om julenissen gjennom tidende og hvordan nissen i møte med forskjellige kulturer er blitt til den nissen vi kjenner i dag.

– Det er sunt for barn å se hvordan ting har vært og hvordan de har utviklet seg til hvordan det er i dag. Jeg tror det er feil å skjerme for alle ting fordi det er ledd i den dannelsen vi gir barna ved å fortelle historien slik den har utviklet seg, sier han til Danmarks Radio.

– Hvis du skulle lage julekalender i dag, ville du nølt med å lage scenene på samme måte som du gjorde den gang?

– Jeg vil si at jeg lar meg styre av hva historien handler om. Men jeg er da også påvirket av den tid jeg lever i. Jeg er klar over at man skal være en smule mer oppmerksom på om man kan komme til å tråkke noen på tærne. Det synes jeg ikke er en dårlig ting, sier Martin Miehe-Renard.