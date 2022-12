MELLOMVALGET: Nå skal det avgjøres om demokraten Raphael Warnock får fortsette som Georgias senator.

Valglokalene stengt: Mellomvalget skal avgjøres

Årets mellomvalg har vært svært jevnt og dratt ut i tid. Men nå nærmer det seg slutten.

Stemmelokalene er stengt og de aller siste stemmene som kommer fra delstaten Georgia skal telles.

Det skal avgjøres hvem som får det siste ledige setet i Senatet. Men dette kan ta tid.

Det er allerede avgjort at demokratene mister flertallet i Representantenes hus, men beholder kontrollen i Senatet.

I Georgia måtte det gjøres et omvalg, fordi ingen av kandidatene fikk over 50 prosent av stemmene.

Omvalget vil avgjøre om demokratene vil få et 51–49 flertall i Senatet, eller 50–50 med visepresident Kamala Harris som den avgjørende stemmen.

I Georgia står det mellom demokraten Raphael Warnock (53) og republikaneren Herschel Walker (69).

Nå er det Warnock som har Georgias sete i Sentatet.

Den første valgrunden i Georgia var jevn, og det er ventet at det også i denne runden blir svært jevnt.

KJEMPER: Den tidligere fotballstjernen Herschel Walker kjemper om den siste av de 100 plassene i senatet.

Kjemper om det siste setet

Selv om demokratene uansett får kontrollen over Sentatet, er det siste setet viktig for dem å vinne.

Hvis de har kontroll over Sentatet med 51 seter mot 49, betyr det blant annet at de også får flertall i en rekke komiteer.

For eksempel rettskomiteen som overser det amerikanske justisdepartementet, skriver CNN.

Demokratene vil heller ikke være like avhengig av demokraten Joe Manchin, som flere ganger har vært kritisk til president Joe Bidens politikk.

Manchin har også stukket kjepper i hjulene for flere av presidentens politiske mål.

En seier for republikanerne kan gi dem medvinden mot presidentvalget i 2024. For Donald Trump vil det viktig at kandidaten han støttet, vinner Georgia.

Skandale etter skandale

Til tross for skandale etter skandale, har sportsikonet Herschel Walker kommet seg opp og frem i Georgia.

Kanskje mye takket være støtten fra tidligere president Donald Trump.

Selv nevner han naturligvis ingen av hans skandaler, som blant annet handler om at han har barn som ikke var offentlig kjent.

Han har sagt at han er imot abort, uten unntak. Men tidligere kjærester har anklaget han for å ha betalt for en abort i 2009, noe han nekter for.

Like etter gikk sønnen hans, influenseren Christian Walker, ut på Twitter med knallharde angrep på sin far.

– Du er ingen «familiemann» når du forlot oss for å ligge med en haug av kvinner, truet med å drepe oss og fikk oss til å flytte seks ganger på seks måneder, flyktende fra din vold, skrev han.