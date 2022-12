SØKER: Israelske sikkerhetsstyrker i en gate i Huwara, etter at en person ble skutt og drept den andre desember.

Palestiner drept av israelsk politi: − Forferdet

Fredag ble en palestiner skutt på åpen gate på den okkuperte vestbredden i Palestina. Imidlertid strides det om hva som var forløpet til hendelsen.

Skuddene ble avfyrt av en israelsk politibetjent. Det palestinske helsedepartementet har bekreftet dødsfallet, skriver Al Jazeera.

En video fra hendelsen viser en dragkamp mellom en politimann og tre personer. Ifølge flere medier skal to av personene ha prøvd å dra den siste personen bort fra politimannen.

Deretter bryter basketaket noe opp, og en av personene og politimannen starter en ny dragkamp.

Deretter rykker personen seg løs fra politimannen, og de to begynner å slå mot hverandre.

Kort tid etterpå trekker politimannen våpen og fyrer av mot personen.

Middle East Eye skriver at det totalt ble avfyrt fire skudd, herav to kom mens personen lå på bakken.

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, norske Tor Wennesland, reagerer sterkt på hendelsen.

– Jeg er forferdet over dagens drap av den Palestinsk mann (...) Mine hjertefølte kondolanser til hans etterlatte familie. Slike hendelser må etterforskes skikkelig og raskt, og de ansvarlige holdes til ansvar, skriver Wennesland på Twitter.

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, Tor Wennesland. Her i en annen sammenheng.

Hevder personen grep etter våpen

En talsperson for grensepolitiet skal i en uttalelse ha sagt at skuddene ble avfyrt som følge av et knivstikkings-forsøk.

Talspersonen sier at mannen forsøkte å angripe to israelere i en bil, hvor en av de to var en soldat. Da skal soldaten ha skutt og såret personen.

Ifølge talspersonen gikk personen så videre og prøvde å ta en soldats våpen ved en militært kontrollpunkt, før han ble skutt på nytt. Dette skriver Middle East Eye.

The Times of Israel skriver at personen knivstakk en politimann ved kontrollpunktet.

Grensepolitiet har distribuert et bilde av en kniv på bakken. Dette i tillegg til at de har distribuert et bilde av en politimann med det som skal være kuttskader i hodet, skriver Nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Middle East Eye har et palestinsk vitne uttalt seg til lokale medier, og gått imot denne israelske versjonen.

Ifølge vitnet skal føreren av en bil ha skutt personen, før israelske soldater gikk til angrep. Da skal personen ha prøvd å komme seg løs, før han deretter ble skutt.

ISRAEL: Et stor antall sikkerhetspersonell tok til gatene etter hendelsen.

«Henrettelse»

Palestinas utenriksminister sier at skytingen var av samme art som en henrettelse, ment for å eskalere volden som allerede utspiller seg i området, skriver Al Jazeera.

Ifølge Røde Kors i Palestina ble helsepersonell forhindret i å kunne ta hånd om det skadde personen.

Al Jazeera skriver videre at dette var den niende palestinske dødsfallet på den okkuperte vestbredden siden tirsdag. Dødsfall som i hovedsak har kommet i forbindelse med sammenstøt med israelske styrker.

Flere medier skriver at hendelsen fant sted i byen Huwara, mens Reuters skriver at det skjedde i nærliggende Nablus.

Nablus, og den nærliggende byen Jenin, har i økende grad opplevd dødelige, israelske militæroperasjoner, da det siden mars har vært en bølge av palestinske gateangrep i israelske byer, skriver Reuters.

