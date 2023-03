Vannkanoner og tåregass mot demonstranter i Georgia

Protestene mot et nytt og kontroversielt lovforslag i Georgia har eskalert onsdag.

Det var den andre dagen på rad med store demonstrasjoner mot den såkalte «agentloven», som kritikere mener vil innskrenke presse- og organisasjonsfriheten i Georgia.

Det omstridte lovforslaget pålegger medier og organisasjoner som får mer enn 20 prosent av finansieringen sin fra utlandet til å registrere seg som «agenter under utenlandsk påvirkning».

Onsdag var det titusenvis av folk som tok til gatene i hovedstaden Tbilisi for å demonstrere mot lovforslaget, skriver nyhetsbyrået AFP.

Demonstrantene marsjerte først for å markere kvinnedagen, skriver Reuters. Deretter samlet tusenvis seg foran nasjonalforsamlingen, hvor politiet forsøkte å bryte opp demonstrasjonene med tåregass og vannkanoner.

Demonstrantene forsøkte blant annet å bryte seg gjennom barrierer utenfor nasjonalforsamlingen. Ifølge Reuters viste de ikke tegn til å bryte seg videre inn i bygningen.

Demonstrantene ropte de «nei til den russiske loven». Reuters-journalister hørte både den georgiske og ukrainske nasjonalsangen samt Europahymnen bli sunget eller spilt gjennom høyttalere, skriver NTB.

I demonstrasjonene tirsdag kveld kastet demonstrantene bensinbomber og steiner mot politiet, som også da brukte tåregass og vannkanoner for å spre demonstrantene. 77 personer ble pågrepet, skriver Reuters og viser til en uttalelse fra innenriksdepartementet.

Internasjonale organisasjoner har uttrykt bekymring over lovforslaget. De sier det går på tvers av Georgias demokratiske utvikling. EU og USA har uttrykt bekymring for lovforslaget.

President Salomé Zurabisjvili har sagt at hun vil legge ned veto – et veto nasjonalforsamlingen kan overstyre – dersom loven havner på hennes bord. Forslagsstillerne sier på sin side at det er nødvendig med åpenhet om arbeidet til virksomheter som finansieres av fremmede stater, skriver NTB.

