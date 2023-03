FREUDENBERG: Lys har blitt satt ned der hvor Luise (12) ble funnet drept.

Luise (12) ble drept: − Jeg tenker på deg hver dag

De etterlatte minnes Luise (12), som ble funnet død i den lille byen Freudenberg i Tyskland søndag. To jevnaldrende har tilstått drapet.

– Vi er takknemlige for de årene vi fikk lov til å kjenne deg. Du var åpen, livlig, morsom og varm av natur – ved din tilstedeværelse og karisma kunne ingen være lei seg. Vi er veldig triste og sjokkerte, og det er vanskelig å finne ord.

– Jeg savner deg utrolig mye og tenker på deg hver dag.

– Du var en fantastisk person, og du fortjente ikke å reise så tidlig. Du var der alltid for alle andre.

Ifølge Focus er dette noen av minneordene i kondolanseprotokollen til 12 år gamle Luise, som ble funnet drept i Tyskland søndag den 12. mars.

Ifølge flere medier vil det avholdes en minnestund for Luise førstkommende onsdag.

Kondolanseprotokollen til Luise (12), i en kirke i Freudenberg.

Knivstukket

Lørdag den 11. mars forsvant Luise i den lille byen Freudenberg i Nordrhein-Westfalen vest i Tyskland.

Hun var på besøk hos en venninne, og skulle etter planen komme hjem til klokken 19.00, skriver Bild. Noe hun aldri gjorde.

Søndag ettermiddag ble hun funnet død i et skogsområde.

Tirsdag sa leder for påtalemyndigheten at jenta døde etter flere knivstikk og blodtap, og at hun må ha blitt drept på funnstedet.

Ifølge Bild ble Luise dyttet utenfor en klippe, etter voldshandlingene.

1 / 2 Tysk politi søker i skogsområdet hvor jenten ble funnet. Tysk politi søker i skogsområdet hvor jenten ble funnet. forrige neste fullskjerm Tysk politi søker i skogsområdet hvor jenten ble funnet.

Jevnaldrende tilsto

Tirsdag tilsto to jenter på 12 og 13 år drapet på Luise.

Avisen Bild skrev tirsdag at det har blitt funnet en gjenstand som knytter de to jentene til drapet.

Imidlertid skriver avisen Münchner Merkur at mordvåpenet ikke er funnet.

Luise (12) ble funnet drept i Freudenberg.

Den kriminelle lavalderen i Tyskland er 14 år.

– På grunn av alderen må vi anta at de ikke kan straffes. Denne saken er sjokkerende. Vi kan ikke komme med noen straffetiltak, men barna er i barnevernets omsorg. Den kriminelle lavalderen er 14 år, barna er 12 og 13, sa leder for påtalemyndigheten i Koblenz, Maroio Mannweiler, tirsdag.

