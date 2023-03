ANKLAGET: Dette dokumentet viser russiske soldater som er anklaget for bruk av seksualisert vold i Ukraina våren 2022. Dette viser 12 soldater som skal ha begått grusomheter i Brovarskyj-distriktet utenfor Kyiv våren 2022.

Ukraina anklager russiske soldater for overgrep mot fireåring og gjengvoldtekt av hennes mor

Ukrainske myndigheter etterforsker 171 voldtekter begått av russiske soldater – blant dem overgrep mot en fire år gammel jente og hennes mor.

Overgrepene mot jenta og gjengvoldtekten mot hennes mor skal ha skjedd med våpen foran faren/mannen, melder Reuters. To infanterister på 32 og 28 år, fra den 15. motoriserte riflebrigaden stasjonert i Samara-regionen, er mistenkte for ugjerningen.

FN dokumenterte allerede sist høst 86 saker der det hadde blitt begått seksualisert vold som en del av krigen. Det innebar både voldtekter, tvungen nakenhet og andre overgrep.

Ukrainske påtalemyndigheter har til nå dømt 26 russere for krigsforbrytelser – hvorav én var for voldtekt. Ukraina beskylder russiske soldater for systematisk bruk av seksuell vold.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist anklager om grusomheter mot sivilbefolkningen i Ukraina.

Ukrainas førstedame, Olena Zelenska, sa i et intervju med Forbes sist uke at hun tror tallet på overgrep er langt større, men at mange kvier seg for å fortelle om det.

PROSESJON: Beboere i Brovarskyj-regionen kneler mens følget med en død lokal soldat, Oleksii Lytvynov, går forbi den 19. februar 2023.

– Det mest skammelige som har skjedd i krigen, er alle voldtektene. Flesteparten av ofrene er kvinner og jenter. Vi er glade for at det allerede er skapt en internasjonal koalisjon om dette. Vi allierer oss med andre land for at de skyldige skal stå til rette for sine forbrytelser. Og vi skal hjelpe voldtektsofrene, sa Zelenska i intervjuet.

– Mange ofre er tause. De er redde for at okkupantene skal komme tilbake. De er redde for å bli dømt av folk rundt seg. Dette er vanskelig, og det kreves mye for at vi skal komme videre med dette, fortsatte presidentens kone.

Den seksualiserte terroren knyttes altså særlig til Russlands 15. motoriserte infanteribrigade, og de ugjerninger som de skal ha begått i fire hjem i Brovary-distriktet ved Kyiv i mars 2022.

Påtalemyndigheten sier til Reuters at de russiske soldatene brukte plyndring og seksuell vold som en bevisst taktikk for å terrorisere befolkningen.

– De pekte ut kvinnene på forhånd, koordinerte sine handlinger og sine roller, heter det fra Ukrainas påtalemyndigheter.

Grusomhetene skal i stor grad ha blitt begått i alkoholrus.

Blant annet skal to soldater ha brutt seg inn hos en ung familie der faren ble slått og holdt i sjakk med våpen mens kona ble gruppevoldtatt. En av soldatene skal ha fortalt at han skulle gjøre deres fire år gamle datter «til kvinne» før hun ble misbrukt, heter det i dokumentene som Reuters har sett og som de har bedt russiske myndigheter om kommentar til. De har ikke fått svar.

KRIGENS REDSLER: Julia (34) skriker ut sammen med datteren Veronika (6) i Brovarsky-distriktet utenfor Kyiv i mars 2022, da det kom for dagen detaljer om overgrep mot sivilbefolkningen blant russiske soldater.

Overgrepet mot fireåringen, hennes mor og far ble først omtalt i en FN-rapport høsten 2022, melder Meduza, et uavhengig russisk medium. Det ble også omtalt av USAs visepresident Kamala Harris i en tale i februar 2023.

I dokumentene heter det at den eldste av de to soldatene er død, mens den andre har returnert til Russland. Broren til den yngste hevder overfor Reuters at også denne soldaten er død. Meduza har publisert et bilde av at en minneplakett er satt opp på skolen der han gikk i Orenburg-området.

Etter overgrepet mot familien, skal de to soldatene ha gått inn til et eldre par og slått dem. Deretter voldtok de også en 41 år gammel kvinne og en 17-åring, ifølge ukrainske påtalemyndigheter.

EKSPERT: Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

Brigaden som de to tilhørte, fikk i mai 2022 en æresorden fra president Putin, melder Meduza. Putin sa i en tale at soldatene hadde vist et stort «heltemot» i å «forsvare fedrelandet, opprettholde Russlands suverenitet og statlige interesser».

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen, og selv russer, sier:

– Jeg er absolutt ikke overrasket over det som har kommet fram. Jeg er redd for at vi kommer til å se flere slike saker.

– Hvorfor?

– Det grunnleggende er at volden i seg selv har vært en normalitet i Russland,der budskapet fra staten er «den som er sterk, her rett». Det at mannen slår eller voldtar blir ikke sett på som veldig negativt blant de som forsvarer såkalte «tradisjonelle verdier». Og nå har vi krig, og vi må huske på at den russiske propagandaen helt siden 2014 har beskrevet ukrainerne nærmest som ikke-mennesker.

Sangadzhieva fastslår at russisk bruk av seksuell vold i krig ikke er noe nytt - og peker blant annet på Tsjetsjenia-krigene på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

– Det har vært gjort forsøk lenge før krigen med å kriminalisere volden internt i Russland, men fortsatt er det slik at en russisk mann som slår eller voldtar, kan gå fri med en liten bot, sier hun - og viser til at det derimot er forbudt å bruke ordet «krig» og at «fake news» om de væpnede styrker kan gi opptil 15 års fengsel.

– Dette handler i det store og hele om hvordan staten ser på kvinner, sier Inna Sangadzhieva.

Ukraina etterforsker mer enn 71.000 rapporter om krigsforbrytelser, som har kommet etter at president Vladimir Putin beordret invasjonen den 24. februar 2022.

– Ukrainske etterforskere vet at sannsynligheten for å finne og straffe mistenkte er lav, og potensielle rettssaker vil hovedsakelig være in absentia, men det er også internasjonal innsats for å straffeforfølge krigsforbrytelser, inkludert av den internasjonale straffedomstolen, skriver Reuters.

– Ikke alle vil snakke om det. Men vi hører ting. Mange ønsker å glemme, sier den ukrainske psykologen Ksenija Horovenko til kanadiske CTV. Hun leder et kanadiskfinansiert hjelpeprogram.

Foreløpig har de hjulpet 200 overlevende av seksuelle overgrep eller overgrep i hjemmet.

Russland har også anklaget ukrainske styrker for krigsforbrytelser, inkludert henrettelsen av 10 krigsfanger.

