Dekket av aske etter vulkanutbrudd

Et utbrudd i Merapi-vulkanen i Indonesia har dekket flere landsbyer med aske.

Lørdag flommet det lava og stein nedover fjellsiden av Merapi-vulkanen, som dannet en syv kilometer lang elv med glødende masse.

Samtidig spøy vulkanen ut aske hundre meter opp i luften, opplyser landets katastrofemyndigheter.

Utbruddet er det største i Indonesia siden november 2020.

Innbyggere er bedt om å stanse all aktivitet i området rundt vulkanen, og å holde seg minst syv kilometer unna krateret. Ingen personer er så langt meldt skadet, men ifølge AP er flere landsbyer dekket av aske:

De skriver videre at gruvedriften i skråningene til vulkanen har blitt satt på vent.

Lørdag kveld norsk tid siver det fortsatt ut aske fra vulkanen.

Merapi-vulkanen ligger ved Yogyakarta på øya Java, og er den mest aktive av landets over 120 aktive vulkaner.

Selve fjellet er 2968 meter høyt og ligger rundt 30 kilometer fra Yogyakarta.

Om lag 250.000 mennesker bor innenfor en radius på ti kilometer fra vulkanen.

Indonesia, en øygruppe med 270 millioner innbyggere, er utsatt for jordskjelv og vulkansk aktivitet fordi den ligger langs «Ildringen» «Ildringen»Ildringen er ifølge Store Norske Leksikon en sone med høy vulkansk aktivitet og hyppige jordskjelv som går rundt Stillehavet fra sydspissen av Sør-Amerika via Alaska og Japan til New Zealand. Ildringen har fått navnet etter de mange aktive vulkanene som finnes her. i Stillehavet.

