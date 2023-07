VAR ETTERLYST: Den 25-årige sykepleierstudenten Carlee Russell.

25-åring innrømmer å ha faket kidnapping

Carlee Russell (25) ringte nødtelefonen for å melde om et lite barn som gikk langs motorveien. Så forsvant hun angivelig.

Den svært spesielle saken har fått mye oppmerksomhet, og tirsdag tok den en ny dramatisk vending.

Carlee Russell forsvant sporløst etter at hun meldte fra om et barn som gikk langs motorveien. Etter å ha ringt nødtelefonen ringte hun opp en slektning som hevder å ha hørt skrik fra Russell.

Politiet og andre nødetater kom raskt til stedet. Der fant de ingen barn men de fant Russells bil forlatt, parykken hennes, telefon og håndvesken.

En stor leteaksjon ble igangsatt og mange engasjerte seg på sosiale medier. 49 timer senere tok saken en ny vending da Russell dukket opp hjemme.

Til politiet forklarte hun at en mann kom ut av skogen i det hun gikk for å sjekke tilstanden til det angivelige lille barnet langs veien.

Hun forklarte så at mannen skal ha tatt tak i henne, dratt henne over et gjerde og tvunget henne inn i en bil.Hun forklarte også at mannen var mannen hadde en annen kvinne med seg, men hun skal bare ha hørt stemmen hennes. Det har politisjef Nick Derziz i Hoover i Alabama fortalt pressen om kvinnens forklaring.

VAR SAVNET I TO DAGER: Carlee Russell igangsatte en stor leteaksjon før hun plutselig dukket opp etter to dager.

Hun kunne også gi en beskrivelse av mannen: Med oransjfarget hår med en stor skallet flekk. Russell skal ha klart å løpe, men ble innhentet igjen.

Nå viser det seg at det som hørtes ut som et voldsomt drama ikke var noe drama i det hele tatt. Advokaten hennes, Emory Anthony, sier Russell fant på hele opplegget.

– Min klient beklager hva hun har gjort, overfor lokalsamfunnet, frivillige som har lett, og overfor politiet, heter det i uttalelsen fra advokaten ifølge ABC.

– Det var ingen kidnapping 13. Juli. Min klient så ingen barn langs veien. Min klient forlot ikke Hoover-området da hun ble meldt savnet. Min klient hadde ingen som hjalp henne. Dette er noe hun har gjort alene.

Det var før et planlagt avhør med politiet at saken tok denne vendingen. I stedet for å møte til avhør fikk politiet uttalelsen fra advokaten Russell skulle møte politiet sammen med.

Politiet er nå i kontakt med påtalemyndighetene for å finne ut hva 25-åringen skal siktes for.

Politiet har sjekket søkehistorikken til Russell. Der ble det blant annet søkt etter filmen “Taken” fra 2008. Den handler om en ung kvinne som blir kidnappet, noe politiet tidligere i uken påpekte som «svært uvanlig».

