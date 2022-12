BRØT UT: Jason Van Tatenhove var med i Oath Keepers fra rundt 2014 til 2017. I juli i år vitnet han i Kongressen om den høyreekstreme gruppens verdensbilde.

Eks-talsmann for Oath Keepers: − Måtte se meg selv i speilet

ESTES PARK (VG) Han vitnet for 6. januar-komiteen om sin tid som «propagandasjef» i den fryktede militsen. Jason Van Tatenhove mener Oath Keepers har laget en oppskrift for høyreekstreme.

– Dette kunne ha vært gnisten som antente en ny borgerkrig, sa Jason Van Tatenhove foran 6. januar-komiteen i Kongressen i juli.

Han var talsmannen til den ytterliggående gruppen Oath Keepers frem til 2017.

De var helt sentrale da mobben stormet Kongressen 6. januar i fjor for å stoppe de folkevalgte fra å godkjenne valget av Joe Biden som ny president.

Van Tatenhove ble i sommer mannen komiteen ville ha til å beskrive borgermilitsen fra innsiden.

– De prøver å oppnå sine mål gjennom løgner, bedrag, trusler og vold, sa han videre foran mylderet av fotografer.

Mandag kveld bestemte kongresskomiteen, som Van Tatenhove vitnet for, at de vil anbefale Justisdepartementet å straffeforfølge Donald Trump for hans rolle 6. januar.

VITNEMÅL: Jason Van Tatenhove, til høyre, måtte sverge en helt annen ed da han skulle fortelle om sine erfaringer fra innsiden av Oath Keepers. Til venstre er Stephen Ayres, som var blant demonstrantene 6. januar 2021.

Gir ut bok

Nå, noen måneder senere, møter Van Tatenhove VG i fjellbyen Estes Park i Colorado, på terskelen til Rocky Mountains.

Her bor han, og her har han skrevet boken boken"The Perils of Extremism: How I Left the Oath Keepers and Why We Should be Concerned about a Future Civil War." som kommer i februar, hvor han forteller sin innsideberetning og advarer om faren for borgerkrig i USA.

Over halvparten av landets republikanere, tror det er sannsynlig, ifølge en fersk måling.

I en historisk dom ble lederen av Oath Keepers, Stewart Rhodes, i november dømt for konspirasjon mot myndighetene på grunn av sin rolle under opprøret.

Info Dette er Oath Keepers En militsbevegelse av frivillige, bevæpnede som er forent rundt ideen om at USAs nasjonale myndigheter er overtatt av en konspirasjon og vil frata vanlige borgere deres rettigheter. Grunnlagt i 2009 av Elmer Stewart Rhodes. Spredte seg til store deler av USA og fokuserte på å rekruttere tidligere personell fra forsvar, politi og førstehjelp. Lekkede dokumenter skal vise over 38.000 navn på medlemmer, men det reelle antallet medlemmer er usikkert. Var svært sentrale under stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Vis mer

STORMINGEN: Oath Keepers-medlemmer rett utenfor Kongressen i Washington D.C. 6. januar 2021.

– Store karer med angrepsrifler

Jason Van Tatenhove pleide å være en av Rhodes sine nærmeste medarbeidere – og er blitt kalt «propagandasjefen» til Oath Keepers.

– Når folk møter opp til en demonstrasjon nå, uansett hvor liten eller sivilisert, ser du store karer med angrepsrifler og skuddsikre vester. Vi normaliserte dette, sier Van Tatenhove.

Van Tatenhove reflekterer over hvor ekstremt det har blitt på ytterkantene av USAs utemmelige polarisering.

– Når dette begynte, var det fordi de fryktet for familiene sine. Nå gjør de det utenfor dragshow og biblioteker, hvor det ikke finnes noen trusler i det hele tatt, sier han.

Ført sammen av Alex Jones

Historiene til Oath Keepers og Jason Van Tatenhove krysset hverandre i 2014.

Van Tatenhove vokste opp i en familie langt ute på venstresiden. Han fant sitt opprør mot opphavet gjennom å lefle med republikansk lokalpolitikk.

Så solgte han tatoveringsstudioet han eide i Colorado og med seg familien nordover til småbyen Butte i Montana.

På sendingene til konspirasjonsteoretiker Alex Jones, som Van Tatenhove var begynt å bli fascinert av, dukket opp Oath Keepers og lederen Stewart Rhodes opp.

Det var slik Van Tatenhove oppdaget at Rhodes også holdt til i Montana.

LEDEREN: Stewart Rhodes var lederen for Oath Keepers. Her er han utenfor Kongressen 12. desember 2020, en måned etter presidentvalget, for å vise motstand mot valgresultatet.

«De som holder eden»

Oath Keepers ble startet i 2009 av Stewart Rhodes, en tidligere fallskjermjeger og jurist med utdanningen fra prestisjeuniversitetet Yale.

Navnet betyr «de som holder eden», en referanse til den amerikanske grunnloven. Intensjonen var å beskytte den mot alle «fiender, utenlandske og nasjonale.»

Militsen tiltrakk seg folk fra forsvar, politi og andre våpenkyndige som ville, etter hvert flere tusen fordelt på lokale og delstatlige avdelinger.

De ble mer profilerte og omstridte for hver gang de slang seg inn i en konflikt mellom for å verne borgere mot det de anså som overgrep fra offentlige myndigheter og brudd på grunnlovsfestede rettigheter.

Våren 2014 skulle Oath Keepers dra til Nevada for å «forsvare» ranchfamilien Bundy. Føderale myndigheter ville konfiskere kveg som gresset på offentlig land – noe Bundy-familien hadde sluttet å betale for mange år tidligere.

Van Tatenhove fikk bli med dem som journalist for et lite nettsted.

FJELLBY: Jason Van Tatenhove bor i Estes Park, en fjellby på drøye 2000 meters høyde som tjener som dørstokk til Rocky Mountains-nasjonalparken.

– Historiske øyeblikk

Veien fra journalist til nasjonal mediedirektør for Oath Keepers gikk via en ulykkelig pressemelding som ble sendt ut fra militsen til omverdenen.

Van Tatenhove ble spurt om å hjelpe til å lage pressemeldingen, men ble lovet at navnet hans ikke kom til å stå på den.

Det stikk motsatte skjedde, navnet hans ble klistret til Oath Keepers og han mistet jobben sin som kjøttinspektør for delstaten Montana.

Rhodes kontret sinnet til Van Tatenhove over å miste dagjobben sin med et jobbtilbud om å bli gruppens nasjonale talsmann.

– Jeg følte på håpløshet. Her kunne jeg være i sentrum av historiske øyeblikk, historier folk en gang ville høre mer om. Jeg fikk fly med gale, gamle Vietnam-veteraner i helikopter, sier Van Tatenhove.

VÅPEN: Et medlem av Oath Keepers under opptøyene i Ferguson i Missouri i august 2015.

Rasisme var «rød linje»

I starten var den nye talsmannen med for å se hva som skjedde.

– Det var en måte for meg å tjene penger på. Kanskje jeg fikk en bok ut av det, sier Van Tatenhove.

Etter hvert møttes hans venstrevridde mistillit til myndighetene Rhodes’ sin høyrevridde myndighetsforakt.

– Jeg begynte å kle meg annerledes, snakke annerledes, sier han og forteller om militærklærne som var vanlige i militsen.

– Det jeg gjorde var definisjonen av propaganda, sier Van Tatenhove.

Hans røde linje kom da han på matbutikken i Montana-småbyen han bodde overhørte sentrale medlemmer fornekte Holocaust.

I 2017 forlot Van Tatenhove Oath Keepers.

FRIKJENT: En mann i Oath Keepers-genser utenfor domstolen hvor Kyle Rittenhouse i november i fjor ble frikjent, etter å ha avfyrt våpenet sitt under raseopptøyer. Han ble en helt for ytre høyre og domstolen mente han handlet i selvforsvar.

– En feiltagelse

Til VG forteller han hvordan «ville rense seg» fra alt som hadde med gruppen å gjøre.

– Jeg trodde ikke det skulle bli noe særlig ut av dem. Jeg hadde sett hvordan Rhodes var uorganisert og ufokusert. Det var lite momentum og miljøet så ut til å bli delt opp i ulike fraksjoner, sier Van Tatenhove.

– Men det var en feiltagelse.

6. januar 2021 kom som et «slag i magen», forteller han.

Opprøret inne i Kongressen ble klimakset til grasrotbevegelsen Rhodes hadde startet 14 år i forveien.

– Jeg måtte se meg selv i speilet. Jeg vet ikke hva slags innflytelse jeg hadde hatt, men jeg hadde hatt noe med dette å gjøre. De hadde utviklet seg til et enda hardere udyr på ytre høyre, sier Van Tatenhove.

I dag mener han at 6. januar viste at Rhodes hadde vært med på å bringe USA til det voldelige angrepet på Kongressen.

SNØ: Jason Van Tatenhove på vei ut av innkjørselen foran huset hvor han, kona og to av tre døtre bor i Estes Park i Colorado.

– Oppskrift for ekstremister

I dag ser Van Tatenhove hvordan tankegodset til Oath Keepers har spredt seg.

I forrige uke ble 25 personer fra den høyreekstreme Reichsbürger-bevegelsen pågrepet i Tyskland. De mente landet ble styrt av en «dyp stat» og ville angivelig gjennomføre et statskupp.

– Dette har blitt en oppskrift, som ekstremister kan følge, sier Van Tatenhove.

Omtrent samtidig kom også nyheten om at kraftstasjoner i Nord-Carolina i USA ble sabotert med skytevåpen. FBI etterforsker om ekstremister kan ha vært involvert, ifølge CNN.

– Dette var én av de tingene jeg hørte bli diskutert for mange år siden, som et mulig scenario. Nå ser vi at det skjer, sier Van Tatenhove.

TATOVERINGER: Jason Van Tatenhove var ikke den mest sannsynlige propagandasjefen for Oath Keepers. Han kom fra en rebelsk venstrevridd bakgrunn og drev et tatoveringsstudio før han flyttet til Montana – og endte opp i militsen.

– En seier

Etter å ha medvirket i en TV-dokumentar om 6. januar-stormingen som kom ut på ettårsdagen i januar i år, ringte telefonen neste dag.

Det var en av etterforskerne i Kongressens 6. januar-komité. Det ble flere turer til Washington D.C. og i juli ville komiteen at han skulle vitne på en av de direktesendte høringene.

Rhodes, på sin side, venter nå på en trolig svært lang straffeutmåling etter å ha blitt dømt i november.

Påtalemyndigheten beskrev Rhodes som en general på slagmarken, som ga ordre, men selv ikke gikk inn i Kongressen.

Det kom også frem hvordan Oath Keepers hadde etablert en «rask reaksjonsstyrke» om Trump skulle gi ordren – og våpen var lagret på et hotell i den amerikanske hovedstaden.

– Frem til nå har ikke lederne i disse gruppene blitt stilt til ansvar på noen måte. De som har betalt prisen, er enten ofrene eller sjakkbøndene som i sin håpløshet lot seg overbevise av retorikken fordi de fant fellesskap i disse gruppene, sier Van Tatenhove.

– Dette var en seier vi trengte, sier han om dommen.