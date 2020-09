RASER: Donald Trump raser mot Joe Biden. Her under valgkampmøtet i Ohio mandag. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Trump etter Biden-kommentar: – Nå er hanskene av

Donald Trump krever en unnskyldning fra Joe Biden, og mener Demokratenes presidentkandidat går for langt når han bruker påstandene om at han skal ha kalt falne soldater for «tapere».

Nå nettopp

– Du kan ta av deg hanskene fordi de kommer med så mye feilinformasjon og finner på ting. Det han sa om militæret, synes jeg er en skam. Han burde be om unnskyldning. Han hevder «en kilde» har sagt det, jeg har 27 personer som sier det ikke stemmer, og de står frem med navn. Det skjedde ikke, sier Trump under et valgkampmøte i Ohio mandag kveld.

– Når de gjør sånt, tar man av hansken. Virkelig uærlige mennesker, det er en skam, fortsatte han.

Han mener ingen president har gjort så mye for det amerikanske forsvaret, som han har gjort de siste årene. Da han én time senere forflyttet seg i Ohio, og holdt et nytt valgkampmøte, gjentok han seg selv:

– Denne mannen er inkompetent. Han har ikke peiling. Jeg ville aldri sagt noe sånt. Jeg har 28 personer nå som sier at dette er en løgn. De bryr seg ikke. Nå er hansken av. Han er inkompetent, han var det i sin beste alder, men nå er han virkelig inkompetent.

Det var i en artikkel i The Atlantic i starten av september at det ble hevdet at Trump skal ha kalt amerikanske soldater som mistet livet under 1. verdenskrig for tapere.

I artikkelen hevdes det at USAs president droppet et besøk til krigskirkegården Aisne-Marne American i Frankrike i 2018 fordi han ikke synes det var viktig å hedre de falne soldatene som ligger gravlagt der.

– Hvorfor skal jeg dra til den kirkegården? Den er fylt med tapere, skal Trump blant annet ha sagt ifølge kildene til magasinet.

Trump var raskt ute med å kalle påstandene «oppdiktet».

Demokratenes presidentkandidat ser riktignok ikke ut til å tro at påstandene ikke er sanne. Under et valgkampmøte i Wisconsin mandag sa han følgende:

– Av alt Trump har sagt og gjort, er det ikke noe som er mer fornærmende enn måten han snakket om mange av de modige kvinner og menn som har tjenestegjort for nasjonen. Det er bekreftet i alle medier at han omtalte dem som «tapere». Det er det Trump kalte dem som tjenestegjorde.

Videre trekker han frem sønnen sin Beau.

– Han var frivillig i Irak ett år. Han vant en bronse-stjerne, kom hjem dekorert, men han kom også hjem med kreft, som han døde av. Han var ikke en taper. Han var en patriot. Alle de som tjenestegjorde med ham, frivillig, er også patrioter.

Publisert: 22.09.20 kl. 04:31

