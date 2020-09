PÅ GATA: Zahara Gulsom Nori (20) fødte barnet sitt på sykehuset på Lesvos. Nå er hun tilbake på gata blant Moria-migrantene. Foto: Gisle Oddstad, VG

3000 flyttes til ny leir etter storbrannen i Moria: – De dreper oss

UTENFOR MYTILENE (VG) Zahara (20) måtte rømme med barna da leiren brant. Nå er boforholdene for familien forferdelige, men hun stritter mot å ta med barna til en ny leir som har plass til 3000 migranter og flyktninger.

Oppdatert nå nettopp

De hvite teltene ligger som paddehatter i landskapet på Lesvos i Hellas. Hit skal greske myndigheter etter planen skysse 3000 migranter i løpet av de neste timene og dagene. Det skjer nesten fire dager etter at Moria-leiren brant ned til grunnen og spredte flere tusen migranter for alle vinder.

forrige









fullskjerm neste NY LEIR: Nå spørs det om migrantene og flyktningene er villige til å reetablere seg i den nye leiren.

Leiren er satt sammen i all hast - på to dager, men greske myndigheter lover sanitære forhold og elektrisitet til de som skal bo der. Allerede har 30 migranter kommet seg inn i den nye leiren, som ligger noen steinkast unna der flesteparten av migrantene har slått seg ned på gaten.

Bakgrunn: Hit har migrantene fra Moria-leiren dratt

Det greske migrasjons- og asyldepartementet opplyser til VG at de migrantene som kommer inn i leiren har blitt hurtigtestet for coronaviruset. Om det blir påvist smitte, skal de kunne isoleres. Men hvor disse fasilitetene befinner seg, er foreløpig uklart. Testingen skjer dagen etter at myndighetene rykket inn med 2000 hurtigtester i kampen mot coronaviruset på øya.

NYTT HJEM: En familie blir registrert inn i den nye leiren på Lesvos. Nå spørs det hvor lenge de kommer til å måtte bli der. Foto: Gisle Oddstad

Myndighetene legger til at barnefamilier vil prioriteres og at migrantene skal flyttes inn litt etter litt. Inne i leiren vil de deles inn i henhold til nasjonalitet og klaner.

Ikke plass til alle

Etableringen av den nye leiren reiser mange spørsmål. Hva er planen for de mange tusen som ikke får plass i de hvite teltene? Hva skal skje med migrantene på lang sikt?

Så langt har ikke greske myndigheter noe svar.

Enn så lenge lever også den nye leiren en usikker fremtid. Stemningen blant migrantene er ekstremt spent etter flere dager med lite vann og mat, i en stekende sol. Det pågikk lørdag derfor intense demonstasjoner mot den nye leiren. Med provisoriske skilt og tomflasker ropte migrantene mot opprørspolitiet som hadde tatt stilling like ved.

forrige









fullskjerm neste KLARE: Opprørspolitiet passer på at demonstrasjonen ikke kommer ut av kontroll. Mange hundre hadde møtt opp i motstand mot den nye leiren og for å kreve bedre levekår.

Les også: Ahmed (22) ble kastet ut av Norge - nå er han blant Moria-migrantene

Fortsatt forsøker opprørspolitiet å holde migrantene samlet på et område av øya, men mange migranter har trukket nærmere byen Mytilene i håp om å finne mat og husly.

Skal ha truet med nye branner

Så er spørsmålet om migrantene vil akseptere den nye leiren. En kilde i departementet opplyser til VG at ledende skikkelser blant migrantene har truet med å drepe familiene til de som lar seg registrere i leiren. De samme personene skal også ha truet med å tenne på leiren om de får tilgang til den.

Det skjer samtidig som brannvesenet jobbet med å slukke en brann i buskaset like ved de sinte demonstrantene. Spørsmålet er om brannen var påtent.

BRANN: Det begynte lørdag å brenne i buskaset like ved der demonstrasjonen pågikk. Brannvesenet jobber med å få kontroll over flammene. Foto: Gisle Oddstad, VG

Mangelen på en klar plan, er noe migrantene selv er meget klar over. Flere gir derfor uttrykk for at de ikke kommer til å dra til den nye leiren, selv om alternativet mest sannsynlig er å fortsette å bo på gaten.

Vil ikke dra dit

Zahara Gulsom Nori (20) holder sin 12 dager gamle baby i armene sine i kaoset på veien utenfor Mytilene. Familien på syv har bodd i Moria-leiren i ett år, men måtte rømme da den brant ned. Nå bor de under en provisorisk teltduk på gaten. Det er det eneste som skygger for den sterke solen.

– De dreper oss, sier hun til VG.

forrige









fullskjerm neste PÅ GATA: Zahara Gulsom Nori (20) fødte barnet sitt på sykehuset på Lesvos. Nå er hun tilbake på gata blant Moria-migrantene.

Selv om boforholdene for familien er forferdelige, ønsker hun ikke å ta med barna sine til den nye leiren.

– Jeg vil ikke dra til leiren. Vi vil heller dra til et annet land, sier hun.

Mens VG snakker med familien oppstår det kaos da flere biler i fart deler ut vann. Migrantene slenger seg foran kjøretøyene for å få tak i vannflaskene. Midt i kaoset segner en kvinne om på bakken. Flere av migrantene påstår at hun ble påkjørt av bilene.

Situasjonen for menneskene fra Moria-leiren er desperat.

forrige





fullskjerm neste KAOS: Det oppstod fullstendig kaos da flere biler i fart begynte å dele ut vann til Moria-migrantene. I tumultene som oppstod klarte mange å sikre seg noe å drikke.

Gisle Oddstad og Jenny-Linn Lohne på Lesvos. Foto: Gisle Oddstad, VG

Publisert: 12.09.20 kl. 16:18 Oppdatert: 12.09.20 kl. 17:06

Les også