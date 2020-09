HÅRFIN: Det måtte nesten 700.000 kroner verdt i frisørutgifter til for å sikre manken i «The Apprentice» , og det har Trump krevd skattefradrag for. Her er Trump på innspillingen av showet i 2005. Foto: SCOTT WINTROW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

New York Times: Trump krevde skattefradrag for 700.000 kroner til frisør

Donald Trump har ikke betalt inntektsskatt i ti av de siste 15 årene, men likevel har han krevd fradrag for «hårstyling» på nesten 700.000 kroner.

Oppdatert nå nettopp

USAs president har benyttet seg av skattefradrag for å finansiere en luksuriøs livsstil, oppsummerer nyhetsbyrået AP etter den store skatteavsløringen fra New York Times.

Et eksempel på det, er de bokførte 70.000 dollarene som presidenten har krevd skattefradrag for, i forbindelse med frisørtimer til opptakene av realityprogrammet «The Apprentice». Med dagens kurs tilsvarer summen cirka 670.000 norske kroner.

Det er også krevd fradrag for over 900.000 kroner i utgifter til favorittfrisøren og makeupartisten til Trumps datter Ivanka Trump.

Trump har også regnet feriehus, fly og golfbaner som en del av Trump-familiens forretninger, og dermed bedt om fradrag for bruk, som igjen har redusert skatten hans, skriver AP.

«Lyver, jukser og stjeler»

New York Times hevder å ha fått tilgang til Trumps skattemeldinger fra mer enn 20 år tilbake i tid. Der kommer det blant annet frem at presidenten ikke har betalt noe i føderal inntektsskatt i ti av de 15 siste årene.

– Dette sjokket bekrefter noe av det vi fryktet mest. Donald Trump har brukt hele livet sitt på å misbruke skattesystemet ved å lyve, jukse og stjele på et nivå som nesten ikke er mulig å se for seg, skriver Bill Pascrell, som har stått i spissen for Kongressens kamp for å få Donald Trumps skattemeldinger offentliggjort, på Twitter.

Trump selv hevder at avsløringene er «falske nyheter».

– Jeg har betalt mye, jeg har også betalt mye i inntektsskatt til New York, sier Trump, og sier at dette vil komme frem når han vil offentliggjøre sine skattemeldinger.

les også New York Times: Trump betalte 7000 kroner i skatt i 2016

GOD BUSINESS: Trump-tilhengere har valfartet til «The Donald´s» anlegg i Mar-a-lago etter at han ble president. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Penger fra utlandet

Noe annet som kommer frem i kartleggingen, er at helt siden Trump startet sin presidentkampanje har utenlandske myndigheter, lobbyister, og politikere lagt igjen betydelige summer i presidentens mange eiendommer og foretak.

Dette har fått flere til å stille spørsmål ved Trump-konglomeratets anstendighet og lovlighet, skriver AP.

Siden 2015, da Trump var i innspurten i kampen om å bli president, har anlegget hans på Mar-a-Lago innkassert tilsvarende mer enn 47 millioner kroner mer i medlemsavgift enn de foregående årene.

Presidentens prosjekter på Filippinene har gitt han mer enn 28 millioner i inntekter mens han har vært president, investeringene hans i India utgjør cirka 22 millioner, mens forretninger i Tyrkia har stått for nesten 10 millioner kroner, viser avisens avsløring.

Avslører tap

Trump har helt siden han inntok Det hvite hus, nektet å frigjøre selvangivelsen sin. Med det bryter han tradisjonen for åpenhet som er satt av hans forgjengere. Han understreker motviljen til å dele med å føre en juridisk kamp for å holde skattetallene sine skjult.

Tallene New York Times har analysert, viser at han oppga et tap på 47 millioner dollar i 2018, selv om han et annet sted har skrevet at han tjente 435 millioner dollar, skriver NTB.

Flere amerikanske medier, blant annet nyhetsbyrået AP, spekulerer i at ønsket om å skjule Trump-bedriftenes økonomi kan bunne i at mange av Trumps toppbedrifter taper penger.

Tallene kan dermed skape tvil om hans beskrivelse av seg selv som en smart og patriotisk forretningsmann. De avdekker i stedet en serie finanstap og inntekter fra utlandet som kan være i konflikt med hans plikter som president, skriver NTB.

TETT: Avsløringene om president Trump kommer bare to dager før den første TV-debatten med utfordreren Joe Biden og få uker før presidentvalget. Foto: [JIM WATSON, BRENDAN SMIALOWSKI] / AFP

Uro

Avsløringene kommer i en tid der det allerede er mye usikkerhet og forvirring for amerikanske velgere.

Det er bare en drøy måned til folk skal avlegge sin stemme til hvem om skal styre landet etter 4. november.

Allerede hersker det stor uro på grunn av coronapandemien, rasediskriminering, og de siste dagers kamp om setet i Høyesterett som ble ledig da legenden Ruth Bader Ginsburg døde den 18. september.

Publisert: 28.09.20 kl. 10:28 Oppdatert: 28.09.20 kl. 10:52

