Martine-advokat: Hadde dialog med Farouks far om mulig løsning

Advokat Patrick Lundevall-Unger sier at familien til drepte Martine Vik Magnussen fortsetter kampen for å løse saken, til tross for at en av de viktigste personene i en potensiell løsning, Farouk Abdulhak mektige far, er meldt død.

Fredag publiserte en rekke jemenittiske medier og en rekke politikere i Jemen nyheten om at Shaher Albdulhak døde på et sykehus i Tyskland.

Shaher var en av Jemens rikeste forretningsmenn og faren til den eneste mistenkte i den uløste Martine-saken - Farouk Abdulhak.

Martine Vik Magnussen ble i mars 2008 funnet voldtatt og drept i leilighetskomplekset der kameraten Farouk bodde i London. Samme dag tok han et rutefly til Kairo, før han fortsatte videre til sin far i Jemen.

Shahers makt og forbindelser har lenge blitt sett på som en av hovedgrunnene til at Farouk har kunnet unngå straffeforfølgelse.

Advokat og leder for Martine-stiftelsen, Patrick Lundevall-Unger, sier til VG lørdag at det over tid har vært tette samtaler med Shahers advokat.

– Jeg har over de siste månedene vært i dialog med advokaten til Shaher Abdulhak om en mulig løsning av Martine-saken uten å kunne gå inn i detaljer rundt dialogen. Det vil jeg eventuelt komme tilbake til.

Flere kilder forteller til VG at Abdulhak angivelig skal begraves i Egypts hovedstad Kairo de nærmeste dagene. Det vil også være en begravelsessermoni i Jemens hovedstad Sanaa.

Martine-stiftelsen gjør det klart at de nå vil fortsette å jobbe aktivt for å finne en mulighet for å utlevere Farouk Abdulhak til britisk politi.

– Martines far Odd Petter Magnussen, meg selv og alle våre støttespillere gir aldri opp denne kampen for Martine. Martine skal få sin rettferdighet og skal stå som symbol for at landegrenser ikke hindrer rettferdighetens gang, sier Lundevall-Unger og legger til:

– Dersom Shaher er død da har han forlatt denne planeten uten å ha klart å løse saken.

DREPT I 2008: Martine Vik Magnussen. Foto: PRIVAT

Abdulhak er britisk politis eneste mistenkte etter drapet. Han er etterlyst internasjonalt gjennom Interpol, men Jemen har ingen utleveringsavtale med Storbritannia. Dermed har han kunnet leve i frihet i hjemlandet.

I fjor snakket VG med kilder i Sanaa som beskrev den mistenktes liv i byen.

– Det virker som han føler seg komfortabel. Han er stort sett med familiemedlemmer. Det er fordi han ikke stoler på andre enn sin egen familie, sa et vitne som så han på en av farens hoteller til VG.

Videre sa vitne:

– Han har til enhver tid fem væpnede vakter som passer på ham og er rundt ham. Det er naturlig med beskyttelse med tanke på faren Shaher Abdulhaks rikdommer.

Publisert: 03.10.20 kl. 19:21

