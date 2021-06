EDLE DRÅPER: Det lille som pipler frem av vann når man graver er brunt, men Kaltuma Mohammed Umer (70) forteller at elven flommet da hun var ung. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Kloden tørker: − Den neste pandemien

I et uttørket elveleie i Sudan graver Kaltuma (70) med hendene for å finne vann. Nå advarer FN at tørke vil forårsake skader på linje med covid-19.

Av Nilas Johnsen

Ved elveleiet utenfor Zalingei i Darfur i Sudan ligger en krokbøyd eldre kvinne på alle fire, mens sjalet blafrer i vinden. Foran seg har hun et fat som hun fyller med de siste dråpene vann fra en grop i sanden.

– Jeg har sett klimaendringene på nært hold, og det er vanskeligere enn noen gang for både oss og dyrene våre å overleve, forteller Kaltuma Mohammed Umer (70) til Kirkens Nødhjelp, som har formidlet bilder og sitater til VG.

Kaltuma er én av mange som påvirkes av at tørke øker i takt med global oppvarming.

FN advarer mot at 130 av verdens land vil bli rammet av tørke dersom dagens utvikling ikke snus. Mellom 1998 og 2017 ble 1.5 milliarder mennesker rammet av tørke, fastslår en ny rapport, gjengitt av Reuters.

KNUSKTØRT: I Darfur er de vant til tørkeperioder, men de er blitt hyppigere og mer langvarige. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

– Tørke er i ferd med å bli den neste pandemien, og det finnes ingen vaksine som kan kurere den, sier Mami Mizutor, spesialrapportør ved FNs kontor for kriserisikoreduksjon (UNDRR).

FN forventer jevnlig tørke i det meste av Afrika, store deler av det sentrale Sør-Amerika, Sentral-Asia, det sørlige Australia, Sør-Europa, Mexico og USA.

Tørke vil skape migrasjon, også internt i Europa, og så mye som 40 prosent av jordbruket i EU-land kan bli skadelidende av tørrere klima, skriver Nature.

INGEN TEGN TIL REGN: Kaltuma Mohammed Umer kikker mot himmelen, men det er ingen regnskyer å se. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

I Sudan er de vant til tørke, men Kaltuma, som har levd ved elveleiet hele sitt liv har sett den gradvise forverringen. For noen tiår siden var det vann i elven nesten hele året. Nå er den for det meste knusktørr.

– Jeg kan huske at det var vann her på denne tiden da jeg var yngre. Før var regntiden lang, men nå er det både kortere og mer intens. Det har forandret seg veldig.

Det lille man får ut ved å grave, er brunt som en fra en sølepytt.

– At jeg har så lite vann, gjør livet mitt vanskelig. I tillegg til mye sykdom. Vi har jo bare det skitne vannet å drikke.

ELVEN ER BLITT VEI: Det tørre elveleiet er blitt som en sandete vei, som Mohammed Ismel Mohammed (66) bruker til å ta seg frem. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Før var hele elven omringet av trær, men de er hugd ned. Nå ligner elveleiet på en bred og sandete motorvei som skjærer seg gjennom landskapet.

Midt i den tørre elven kommer Mohammed Ismel Mohammed (66) ridende på et esel. Også han forteller om endringene fra da han var liten, og så det sildre vann her stort sett hele året.

– Som bonde får jeg kjenne ekstra på klimaets harde kår. Elva blir bare tørrere og tørrere. Før kunne jeg ikke ri på eselet midt i elven slik jeg gjør nå.