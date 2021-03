GRANSKES: New Yorks guvernør Andrew Cuomo svarer på spørsmål fra pressen under et besøk på et vaksinasjonssenter i Brooklyn 22. februar. Foto: Seth Wenig / Pool AP

Kongressrepresentant ber Cuomo om å gå av etter anklager

New Yorks justisminister satte mandag i gang etterforskningen av anklagene om seksuell trakassering mot Andrew Cuomo (63). Samtidig har en tredje kvinne kommet med anklager mot guvernøren.

Av Ingrid Hovda Storaas

– Tidspunktet har kommet. Guvernøren må gå av, skriver den demokratiske kongressrepresentanten Kathleen Rice på Twitter natt til onsdag.

Bakgrunnen for uttalelsen fra Rice, som representerer New York i Representantenes hus, er en artikkel i New York Times sent mandag kveld. Der forteller en tredje kvinne om det hun karakteriserer som en ubehagelig opplevelse med Andrew Cuomo.

Fra før har to tidligere ansatte anklaget New Yorks mangeårige demokratiske guvernør for seksuell trakassering.

Disse anklagene skal etterforskes av kontoret til delstatens justisminister Letitia James, som mandag fikk myndigheten hun trengte fra guvernørens kontor.

– Etter at granskingen er ferdig, vil funnene bli lagt frem i en offentlig rapport, skriver hun på Twitter.

Cuomo ble hyllet for sin innsats i starten av coronapandemien, men har den siste tiden vært i hardt vær for anklaget om at hans kontor har holdt tilbake dødsfall ved sykehjem i delstaten. I tillegg kommer anklagene om seksuell trakassering.

Ifølge Wall Street Journal har Cuomo hyret forsvarsadvokaten Elkan Abramowitz til å forsvare seg i begge sakene.

New Yorks borgermester, demokraten Bill de Blasio, sier til CNN at Cuomo må gå av dersom anklagene mot ham er sanne.

– Dersom det kan blir bevist, er det ikke noen måte han kan styre på, sier han.

BORGERMESTER: Bill de Blasio er borgermester for New York, og sier at han mener Cuomo må gå av som guvernør dersom det viser seg at anklagene mot ham er sanne. Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Biden støtter gransking

Saken har skapt hodebry for demokratene, skriver nyhetsbyrået AP: Bortsett fra Kathleen Rice og Bill de Blasio – som har hatt en mangeårig feide med Cuomo ifølge Washington Post – er det få få prominente partifeller som har bedt Cuomo om å gå av. I stedet har de uttrykt støtte til justisministerens uavhengige gransking, slik for eksempel president Joe Biden har gjort.

– Presidentens synspunkt har vært konsekvent og tydelig. Alle kvinner som står frem bør behandles med verdighet og respekt, sa hans pressesjef Jen Psaki mandag.

Ronna McDaniel, som er leder for Det republikanske partiets kongress (RNC), skriver i en uttalelse til AP at hun mener Biden bør fordømme Cuomo klarere.

– Biden hevder at han er en samlende leder. Men om ikke Cuomo er verdig kritikken hans, hvem er det da? spør hun.

– Forvirret , sjokkert og flau

Lindsey Boylan fortalte denne uken om hvordan Cuomo angivelig skal ha skapt et arbeidsmiljø der seksuell trakassering og mobbing var «så gjennomgående at det ikke bare ble tolerert, men forventet».

– Jeg kom kvalm på jobb hver dag, skrev hun i et innlegg.

I helgen fortalte Charlotte Bennett, som har jobbet som assistent i Cuomo-administrasjonen, at guvernøren blant annet skal ha spurt henne om sexlivet hennes og om hun noen gang har hatt sex med en eldre mann.

Mandag kveld forteller Anna Ruch (33) til New York Times at også hun har hatt det hun mener er en ubehagelig opplevelse med guvernøren.

Hun forteller at hun traff Andrew Cuomo for første gang i et bryllup i New York City i september 2019. Hun hevder at guvernøren plasserte hendene sine på korsryggen hennes, som var bar. Da hun fjernet hånden hans, skal han ifølge henne ha respondert med å si at hun virket «aggressiv», før han tok på kinnene hennes og spurte om han kunne kysse henne.

Avisen skriver at de har fått hendelsen bekreftet fra en venn av Ruch som også var til stede. Avisen trykker også et bilde fa bryllupet, som viser Cuomo med hendene på Ruchs kinn.

– Jeg var så forvirret, sjokkert og flau. Jeg snudde hodet mitt bort og hadde ikke ord i det øyeblikket, sier Ruch til avisen.

– Feilaktig tolket som uønsket flørting

En talsperson for Cuomo ønsker ikke å kommentere uttalelsene overfor New York Times, men viser til en uttalelse han kom med søndag.

Her innrømmet han for første gang at han flere ganger har ertet og kommet med vitser om folks personlige liv. Han hevder også at han aldri har tatt på noen på en upassende måte, og at han aldri har kommet med upassende seksuelle forslag.

– Jeg forstår nå at mine interaksjoner med andre kan ha vært ufølsomme eller for personlige, og at noen av mine kommentarer, gitt min stilling, har gjort at andre har reagert på måter som ikke har vært min intensjon.

– Jeg anerkjenner at noen av tingene jeg har sagt har blitt feilaktig tolket som uønsket flørting. I den grad noen har følt det på den måten, så er jeg svært lei meg for det.

Charlotte Bennett, en av kvinnene som har anklaget Cuomo for seksuell trakassering, sier i en uttalelse mandag at hun ikke kan godta forsøket på en unnskyldning fra guvernøren.

– Uttalelsene hans ble ikke misforstått av Bennett. Han misbrukte makten sin over henne for sex. Dette er skoleeksempelet på seksuell trakassering, sier hennes advokat Debra Katz til AP.

Cuomo har ikke svart på denne uttalelsen.