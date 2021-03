VAKSINE: En helsearbeider forbereder en dose med AstraZenecas coronavaksine i Italia, som nå har blokkert en forsendelse av 200.000 vaksinedoser som skulle til Australia. Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB

Italia blokkerer eksport av coronavaksiner til Australia: − Frustrert og skuffet

Italia har stanset eksport av 250.000 doser med AstraZeneca-vaksinen til Australia, ifølge flere medier. Det er første gang EUs eksportkontroll håndheves.

Av NTB og Ingrid Hovda Storaas

AstraZeneca-vaksinene som var produsert på en fabrikk i Italia, skulle etter planen eksporteres til Australia. Italienske myndigheter beordret med EU-kommisjonens samtykke stans i forsendelsen, opplyser ikke navngitte kilder til Financial Times torsdag.

Også nyhetsbyråene DPA, AFP og AP får opplysningene bekreftet av sine kilder.

EU-kommisjonen har kraftig kritisert britisk-svenske AstraZeneca for ikke å ha levert så mange coronavaksiner som lovet til unionen og.

EU etablerte i slutten av januar et register for å få muligheten til å stanse eksport av coronavaksiner.

VAKSINERT: Australias statsminister Scott Morrison fikk vaksinen fra Pfizer 21. februar, i et forsøk på å øke befolkningens tillit til vaksinene. Foto: STEVEN SAPHORE / AFP

– Åpenbart frustrert og skuffet

Australia, som i dag har svært få smittetilfeller, sier at de er frustrerte over at de ikke får de 250.000 dosene de mener de har krav på.

– Vi er åpenbart frustrert og skuffet over avgjørelsen, sier Australias finansminister Simon Birmingham til australske Sky News.

Australske myndigheter er likevel tydelige på at de ikke mener den manglende leveransen vil påvirke vaksineutrullingen i landet.

Ifølge Birmingham har de sikret seg vaksinetilgang gjennom flere ruter. Landet har kontraktfestet tilgang på 150 millioner vaksinedoser, hvorav 50 millioner skal produseres i Australia.

– Produksjonen her hjemme starter med én millioner doser per uke fra slutten av mars, sier en talsperson for helseminister Greg Hunt i en uttalelse til ABC.

talias utenriksminister Luigi Di Maio viser på sin side til at Australia i henhold til EUs regler er ikke vurderes som et sårbart land, og at blokkeringen av leveransen derfor ikke kan regnes som en fiendtlig handling.

Etablert etter konflikt

EU-registeret som gir mulighet for denne eksportstansen ble etablert etter en konflikt mellom EU og AstraZeneca om tilgang til vaksiner produsert ved anlegg utenfor EU, og etter mistanker om at vaksiner produsert i EU ble solgt til land utenfor unionen.

Registeret gir EU innsyn i om legemiddelselskaper planlegger å eksportere vaksiner som er produsert ved anlegg i EU-landene, til land utenfor unionen.

Mekanismen gjør at nasjonale myndigheter, i konsultasjon med EU-kommisjonen, kan stanse forsendelser som er på vei ut av EU. Forutsetningen er at EU mener et selskap ikke innfrir avtaler.

EU-allierte protesterte mot eksportkontrollen, og blokkeringen av en kvart million doser av AstraZeneca-vaksinen, er kontroversielt.

Til forskjell fra andre produsenter som Pfizer-Biontech og Moderna, har AstraZeneca, som utviklet sin coronavaksine sammen med det britiske Oxford-universitetet, ennå ikke levert de dosene de har lovet i EU og Norge.

Selskapet halverte prognosen for leveranser i første kvartal fra 80 til 40 millioner doser, noe som ble begrunnet med produksjonsutfordringer.