FBI advarte om høyreekstremister i politiet i 2006

Høyreekstremister har i lang tid jobbet bevisst for å prøve å infiltrere politietatene i USA. Dette fastslo FBI allerede i 2006.

– Dette er en svært stor trussel, ettersom dette er etatene som har ansvaret for å passe på det amerikanske folk og det amerikanske demokratiet, sier Christian Picciolini til VG.

Picciolini var selv aktiv i nynazistmiljøet i USA inntil han brøt ut og begynte å jobbe for å hjelpe folk ut av slike miljøer. Dette arbeidet gjør han fremdeles, som leder for Free Radicals Project.

12 soldater ute etter bakgrunnssjekk

Tirsdag ble det kjent at rundt tolv medlemmer av nasjonalgarden i USA er fjernet fra oppdraget med å beskytte Washington i forbindelse med innsettelsen av Joe Biden som president i USA.

Ifølge kildene til nyhetsbyrået AP har minst to av disse soldatene tilknytning til ytre høyre-militsgrupper.

FBI og Pentagon har den siste tiden jobbet spesifikt for å identifisere ytre høyre-ekstremisme blant medlemmer av politiet og militæret. Det er stasjonert ut 25.000 soldater fra nasjonalgarden i USAs hovedstad i forbindelse med onsdagens innsettelsesseremoni.

Trump-tilhengere og ytre høyre-miljøer skal ha planlagt demonstrasjoner mot Biden-innsettelsen i alle 50 delstatshovedsteder, samt i Washington D.C.

Flere av dem som er tiltalt for angrepet på Kongressen 6. januar, har tilknytning til politiet eller militæret, mens andre har koblinger til ytre høyre-miljøer. Derfor frykter man angrep fra innsiden under innsettelsen av Biden.

Nativisme

Høyreekstremistene tiltrekkes av Donald Trump fordi de opplever at han står for samme tankegods, mener NORCE-forsker Hilmar Mjelde.

– Om enn i en betydelig mer moderat utgave. Nemlig at han kjemper for den etnisk hvite majoritetsbefolkningens fortsatte kulturelle og politiske dominans i USA. Dette kalles nativisme. Dette er en type offermentalitet der den hvite befolkningen ses som truet av et stadig mer etnisk mangfoldig og kulturelt liberalt USA, sier Mjelde til VG.

Mjelde beskriver trumpismen som en «blanding av tradisjonell konservatisme, høyreradikalisme og personalistisk massebevegelse».

– Det er en såkalt «sterk-mann-politikk», hvor Trump har klart å konstruere en fantasi om seg selv som en eksepsjonell leder og politisk frelser, beskriver Mjelde, som tror at Trump vil forbli en slags «politisk-åndelig leder» for millioner av amerikanere også etter at han har gått av.

FBI advarte mandag om konkrete diskusjoner blant høyreekstremister om å infiltrere nasjonalgarden.

– Fremdeles et mål

Allerede i 2006 publiserte FBI en rapport som advarte om at høyreekstremister aktivt jobbet for å infiltrere politiet, samt å rekruttere derfra.

«Hvite nasjonalisters nærvær i politivesenet er en bekymring, på grunn av deres tilgang til områder som er sårbare for sabotasje, samt til folkevalgte personer, som de kan anse som mulige mål for vold. I tillegg kan høyreekstremisters infiltrering resultere i maktmisbruk og passiv toleranse for rasisme i lokalsamfunnene de skal tjene», skrev FBI i rapporten.

EKS-NYNAZIST: Christian Picciolini brøt med det høyreekstreme miljøet og hjelper nå andre med å gjøre det samme. Foto: facebook.com/officialchristianpicciolini/

– Dette har vært et uttalt mål siden slutten av 1980-tallet og er fremdeles et mål i dag. De har lenge lagt strategier for både å infiltrere nødetater og å rekruttere derfra, sier Picciolini.

I FBI-rapporten ble også advart om at de kan få tilgang til sensitiv etterretning, som kan deles med andre ytterliggående grupperinger. Ifølge FBI hadde byrået den gang hovedsakelig avdekket sporadiske og individuelle forsøk på infiltrering. Men dette kan også «være en indikasjon på vellykket infiltrering som ikke er blitt oppdaget», ble det påpekt.

Høyreekstremister har vist interesse for å infiltrere politiet helt siden nynazisten William Pierce grunnla Nasjonal Allianse i 1974, bemerker FBI i rapporten. I 2001 uttalte Matthew Hale fra gruppen Creativity Movement at selv om de har få medlemmer i politiet, delte de etterretning med Nasjonal Allianse.

Rasismeproblemer

Samme år som FBI publiserte denne rapporten, ble minst to Ku Klux Klan-medlemmer med stillinger i politivesenet dømt i rettsvesenet. Én politimann ble dømt for drapstrusler mot svarte skolebarn, mens en annen ble dømt for å hjelpe Nazi Low Riders med våpendistribusjon i et fengsel.

Det siste året, spesielt etter drapet på George Floyd, har rasisme i USAs politietater blitt et hett tema. Rundt tusen mennesker blir drept av politiet hvert år og svarte er overrepresentert blant ofrene. Drapet på Floyd utløste en bølge av demonstrasjoner mot rasisme i politiet i USA.

– Systematisk rasisme gjennomsyrer politiet i Chicago. Min interaksjon med politi i andre delstater har også overbevist meg om at systematisk rasisme gjennomsyrer mange politietater i USA, fortalte eks-politimannen Lorenzo Davis til VG i sommer.