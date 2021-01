KONGRESSMEDLEM: Marjorie Taylor Greene ble i november i fjor valgt inn i Kongressen etter at motkandidaten hennes trakk seg noen uker før valget. Hun lå uansett an til å vinne. Foto: SHAWN THEW / EPA

Kongresskvinne uttrykte støtte for henrettelse av Nancy Pelosi

Enkelte av den nyvalgte republikanske kongresskvinnen Marjorie Taylor Greens handlinger på Facebook de siste årene blir av en republikansk talsmann omtalt som «svært opprørende».

At Taylor Greene tidligere har flørtet med de ekstreme konspirasjonsteoriene kjent som QAnon, som blant annet hevder at demokrater og Hollywood-stjerner styrer en pedofiliring som drikker blod fra barn i håp om et lengre liv, er allerede kjent.

Nå har både Media Matters for America, en venstreorientert organisasjon som fungerer som en «vaktbikkje» for mediene i USA, og nyhetskanalen CNN dykket dypere ned i hva kongresskvinnen fra Georgia har foretatt seg på Facebook de siste årene.

Det de har funnet har potensial til å sjokkere.

Ikke rot i virkeligheten

Media Matters har funnet ut at hun i 2018 uttrykte støtte til et innlegg på Facebook som hevdet at det fantes video som viste at demokratenes tidligere presidentkandidat Hillary Clinton drepte et barn i et satanistisk ritual for så å bestille et drap på en politibetjent for å skjule at det hadde skjedd.

Organisasjonen skriver også at hun blant annet har uttrykt støtte til påstander om at amerikanske myndigheter selv sto bak 11. september-angrepet i 2001 og at skoleskytingen i Parkland i Florida i 2018 var iscenesatt.

Ting som ikke har noe som helst rot i virkeligheten.

CNNs funn viser at Taylor Greene har omtalt en av de overlevende etter masseskytingen, David Hogg, for «Lille Hitler». Hun spredte også konspirasjonsteorier om at han var en betalt skuespiller.

Hogg har i etterkant av tragedien jobbet aktivt for strengere våpenlover i USA.

«En kule i hodet»

Kanalen har også funnet at hun i en video postet på Facebook snakker om at lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi, er en forræder og at forræderi bør straffes med døden.

I dag altså Taylor Greene selv valgt inn i kammeret Pelosi leder i Kongressen.

KONGRESSLEDER: Nancy Pelosi, her fra en pressekonferanse nylig, er lederen av Representantenes hus. Foto: SAMUEL CORUM / EPA

I januar 2019 likte hun en kommentar på Facebook om å fjerne Pelosi fra lederposisjonen hvor det sto at «en kule i hodet ville vært raskere».

I april 2018 skrev kongresskvinnen om Iran-avtalen, en av Barack Obamas store utenrikssaker. En annen kommenterte, og lurte på om man nå kunne henge Obama og Hillary Clinton.

«Scenen blir satt. Aktører blir plassert. Vi må være tålmodige. Dette må utføres perfekt, ellers vil liberale dommere la dem gå», var Taylor Greenes respons.

Hun har også likt flere poster der det foreslås å henrette FBI-agenter.

Dette er QAnon QAnon er en amerikansk er en amerikansk konspirasjonsteori og kultlignende internettbevegelse som oppsto i oktober 2017.

Teoriene omfatter en mengde påstander fra ulike høyreradikale og alternative grupper. [

Tilhengerne hevder særlig at det i flere tiår har vært en «dyp stat» (deep state) i USA, et hemmelig nettverk av mektige personer i statsapparatet og samfunnet ellers som styrer verden.

pedofili, Ifølge QAnons poster på Internett ledes det verdensomspennende nettverket av en elite som knyttes til satanisme sexhandel med barn, kannibalisme

Donald Trump , USAs president 2017–2021, har blitt regnet som folkets redningsmann som i det skjulte kjemper mot de perverterte og kriminelle samfunnstoppene.

Konspirasjonsteorien har også tusener av tilhengere i Norge, ifølge Faktisk.no. Vis mer

Vil kaste henne ut

CNN har forsøkt å få en kommentar fra republikaneren om disse tingene, men ikke fått svar. Derimot ble det etter at TV-kanalen tok kontakt lagt ut en melding på hennes Twitter-konto hvor det ikke avvises at hun har likt slike poster på Facebook, men det blir hevdet at mange ulike folk har styrt hennes Facebook-side.

«(...) Mange poster har blitt delt. Noen representerte ikke mitt syn. Særlig ikke de CNN snart kommer til å spre på internettet», skrev hun.

Nancy Pelosi har ikke kommentert saken til tross for TV-kanalens gjentatte henvendelser.

Allerede har enkelte demokrater, som Jimmy Gomez, sagt de mener Taylor Greene må kastes ut av nasjonalforsamlingen.

«STOPP STJELINGEN»: Marjorie Taylor Greene er en av dem som mener Donald Trump ble frastjålet valgseieren i fjor, noe hun blant annet viser med dette munnbindet. Foto: SAUL LOEB / AFP

Skal snakke med henne

Foreløpig er det ingenting som tyder på at det kommer til å skje, men i 2019 valgte lederen for Republikanerne i Representantenes hus, Kevin McCarthy, å frata den daværende kongressmannen Steve King alle hans posisjoner i ulike komiteer i Kongressen etter at han hadde uttrykt sympati med hvit overmakt.

Nettstedet Axios har kontaktet McCarthy etter avsløringene hos Media Matters og CNN for å høre om det vil komme noen reaksjoner mot Taylor Greene.

Hans talsperson Mark Bednar opplyser i en e-post at McCarthy er klar over disse tingene.

– Disse kommentarene er svært opprørende, og McCarthy planlegger å ha en samtale med kongresskvinnen om dem, skriver han.