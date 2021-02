PÅGREPET: Myanmars regjeringsleder Aung San Suu Kyi og flere andre av landets ledende sivile politikere. Foto: Paul Faith / PA Wire

Derfor kommer militærkuppet nå: − Et voldsomt tilbakeslag for Myanmar

Militærkuppet i Myanmar er dramatisk. Situasjonen kan bli farlig, advarer norsk professor.

Natt til mandag norsk tid erklærte militæret i Myanmar at de har tatt over makten og erklærer unntakstilstand i ett år. Kuppet kom kun få timer før landets nyvalgte nasjonalforsamling skulle tre sammen for første gang.

Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant nærmere 80 prosent av setene som var på valg i det andre demokratiske valget etter nesten 50 år med militært diktatur.

NLD og Suu Kyi styrket med dette sin posisjon, noe som har gjort at militæret har følt behov for å ta avstand fra valget, mener professor Iselin Frydenlund ved Menighetsfakultetet i Oslo.

– Militæret hadde nok tenkt at det skulle vinne, men det gjorde de ikke. Etter at NDL vant har de litt «trumpisk» sagt at de ikke kan godta valget fordi det har vært så mye valgfusk. Årsaken til at kuppet skjer i dag er at den nye demokratisk valgte nasjonalforsamlingen skulle møtes i dag, sier Frydenlund til VG.

PROFESSOR: Iselin Frydenlund jobber med religion og politikk i Myanmar ved Menighetsfakultetet i Oslo. Foto: Menighetsfakultetet i Oslo

– Kan bli farlig

Hun beskriver situasjonen som svært dramatisk.

– Dette er et voldsomt tilbakeslag for demokratiet i Myanmar og reverserer hele den politiske liberaliseringsprosessen som har pågått siden 2011. Hvis militæret nå lukker seg på samme måte som på 80- og 90-tallet blir det bare verre. Det kan bli farlig, sier Frydenlund.

Så hvorfor gjør hæren dette?

Frydenlund viser til at Myanmar siden 2015 da NDL vant valget har hatt et hybridstyre, altså en blanding mellom sivilt og militært styre.

– Aung San Suu Kyi har hatt særdeles lite handlingsrom som sivil politisk leder. De facto har Myanmar vært styrt av militæret hele veien. Siden 2008 har landet hatt en egen militær grunnlov som sikrer militæret politisk makt og den står så sterkt at det er lite sannsynlig at regjeringen kunne fått til store endringer som ville ført til at militæret mistet makten.

– Overraskende

Til tross for at det den siste uken har vært uroligheter og spenninger knyttet til beskyldninger om valgfusk under valget i november, mener Frydenlund at kuppet kom noe overraskende.

– Det er litt overraskende fordi militæret har så stor kontroll over Myanmars økonomiske, politiske og sosiale liv uansett. Det er ikke helt lett å få øye på hva som er det strategiske vinningen for dem på lang sikt, sier hun.

– Den kortsiktige gevinsten ved militærkuppet er å befeste sin makt i forhold til sivile politikere, men spørsmålet er hva de egentlig oppnår, gitt at de hadde svært stor kontroll fra før. På mange måte har det vært fordelaktig å ha en sivil regjeringen som kunne ta støyten for dårlig lederskap eller rohingya-krisen.

– Så langt holder demokratiforkjempere lav profil, men det er uklart hvordan militæret vil forholde seg til opposisjonsmedier og sivilsamfunnorganisasjoner etter kuppet. Det er også et spørsmål hvordan militæret vurder motstanden fra det internasjonale samfunnet.

HAR TATT MAKTEN: Lederen for hæren i Myanmar, general Min Aung Hlaing, har utpekt seg selv som midlertidig president i landet. Foto: HEIN HTET / EPA

Rohingya-kritikk

Myanmar har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh.

Tidligere statsminister og leder for Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik, som selv har møtt Aung San Suu Kyi er en av dem som har kritisert henne gjøre for lite for å stoppe overgrepene.

– Når jeg har snakket med Aung San Suu Kyi om rohingya-spørsmålet de senere år, har jeg merket at hun har måttet balansere og være forsiktig. Innerst inne var hun nok redd for et nytt militærkupp. Nå viser det seg at hun hadde rett, sier Bondevik til VG.

I OSLO: Kjell Magne Bondevik møtte Aung San Suu Kyi da hun var i Norge for å motta Nobels fredspris i 2012, over 20 år etter at hun ble tildelt prisen. Foto: Sara Johannessen Meek

Han mener omverdens reaksjoner er viktige.

– Det er viktig at det internasjonale samfunnet står på og bruker de diplomatiske og politiske pressmidlene som de kan, sier Bondevik.

Han viser til at det var et ønske om å komme inn i varmen internasjonalt som gjorde at militæret siden 2011 gradvis har tillatt en endring i mer demokratisk retning.

– Det er viktig at man viser at de ikke kommer inn i varmen om de ikke gjeninnsetter parlamentet og godtar frie valg, sier Bondevik

Fakta om Myanmar: * Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India. * Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon. * Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge. * Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962. * I august 1988 slo regimet hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater. * I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet. * Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid. * NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015. * Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall. * Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer. * Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh. * I en omfattende rapport konkluderer FN-etterforskere med at folkemordet mot de gjenværende rohingyaene fremdeles pågår. Over 390 landsbyer er ødelagt, og 10.000 mennesker er blitt drept så langt i konflikten, ifølge FN. Kilde: NTB Vis mer

– Tror folket vil samle seg

Kristian Stokke, styreleder i Myanmar-komiteen og professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, tror folket nå vil samle seg i motstand mot militærkuppet.

– Jeg tror ikke på en væpnet prodemokratisk kamp. Men det er bestandig en reell fare for at militæret vil reagere med maktbruk overfor fredelige demonstrasjoner og at dette kan eskalere konflikten, sier han til NTB.

Ifølge Stokke har militæret iscenesatt demonstrasjoner i landet etter valget, for så å spille dem opp som destabiliserende.

Sørøst-Asia-eksperten og journalisten Bertil Lintner mener det er høyst uvisst om omverdenens reaksjon får noen betydning for utviklingen i Myanmar nå.

– Selvsagt er dette alvorlig. Spørsmålet er hvordan omverdenen kommer til å reagere og om det overhodet får noen betydning, noe jeg tviler på, sier Lintner. Presser man for hardt på, så er de tilbake i Kinas grep, og det var for å komme bort fra det grepet at man gjennomførte reformene for ti år siden, sier Lintner til NTB.

KUPP: Soldater i gatene i hovedstaden Naypyidaw mandag. Foto: STR / AFP

– Nødvendig at regjeringer sier ifra

Iselin Frydenlund er enig med Lintner i at det er en fare for at Myanmar igjen havner i Kinas grep, men tror likevel at det internasjonale samfunnet har mulighet til å påvirke situasjonen.

– Det er nødvendig at regjeringer sier ifra om at dette er en uakseptabel utvikling. Jeg tror ikke en boikott-linje er riktig vei å gå, men man bør prøve å løse dette med politiske virkemidler og forsøke å få en dialoglinje inn til generalene.

Hun viser til at både FN og EU blir sett på som problematiske av militæret, og mener asiatiske land som Indonesia kan være en avgjørende stemme.

Hun nevner også den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN.

– ASEAN har ingen tradisjon for å blande seg, men vi kan håpe at de kan spille en rolle på sikt for å forhindre at Myanmar sklir tilbake til fullt diktatur, sier Frydenlund.