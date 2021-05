SAMMENSTØT: En man bærer en demonstrant som er skadet etter sammenstøt med colombianske sikkerhetsstyrker i storbyen Medellin fredag. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Colombias regjering setter inn militæret mot demonstrasjoner

Fire mennesker er drept under nye demonstrasjoner i Colombias nest største by Cali. President Iván Duque sender nå tusenvis av soldater til byen.

Av Sindre Camilo Lode og NTB

– Fra og med i kveld vil militæret bistå politiet med maksimal kapasitet i byen Cali, kunngjorde Duque.

Minst fire mennesker døde under sammenstøt i byen fredag, ifølge myndighetene.

Duque la til at mer enn 7000 soldater vil bli sendt ut for å løse opp veiblokader, skriver Reuters.

Ifølge presidenten blir soldatene også sendt til provinsen rundt storbyen Cali, Valle del Cauca, vest i landet.

Siden 28. april har det vært stor uro i Colombia. Titusener tok fredag til gatene for å markere én måned med demonstrasjoner.

Myndighetene oppgir 17 dødsfall i forbindelse med demonstrasjoner og sammenstøt, blant dem to politibetjenter. Human Rights Watch (HRW) mener det reelle tallet er 63, mens den lokale menneskerettsgruppen Temblores mener de kan dokumentere minst 43 personer som er drept i sammenstøt med colombianske sikkerhetsstyrker.

STORE STYRKER: President Duque har satt inn store sikkerhetsstyrker for å slå ned på demonstrasjoner og opptøyer. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Cali har blitt et hovedsete for demonstrasjonene. Guvernør Clara Luz Roldan har innført portforbud i hele provinsen etter klokken 19.

De siste dødsfallene skjedde etter sammenstøt mellom «de som blokkerte og de som forsøkte å ta seg gjennom» en barrikade, ifølge Cali-ordfører Jorge Ivan Ospina.

Videobilder fra byen viser en mann som ligger i en blodpøl, mens en annen mann står i nærheten med en pistol i hendene. Den siste mannen blir så angrepet av en gruppe mennesker.

Ospina beklager det han beskriver som en «vanvittig situasjon med død og smerte».

– Vi kan ikke tillate at dette fortsatt skjer i Cali. Vi kan ikke la oss friste inn i vold og død, la han til.

SKADET: Flere personer bærer bort en mann som skal ha blitt såret av et skytevåpen i sammenstøt med sikkerhetsstyrker i storbyen Cali fredag. Foto: Ernest Guzman Jr. / EFE

– Ekstremt bekymret

– Vi er ekstremt bekymret over den nåværende situasjonen i Meléndez i Cali, skriver FNs høykommissær for menneskeretter i Colombia, Juliette de Rivero på Twitter lørdag morgen.

Meléndez er en bydel i Cali, og her skal to personer være drept i løpet av natten. I tillegg skal helsepersonell ha blitt angrepet, men det er uklart om det var av demonstranter eller sikkerhetsstyrker.

– I møte med hendelsene i Cali kommer vi med en viktig oppfordring om å ta opp igjen dialogen for å svare på alle folks bekymringer og den ubestridte respekten for menneskerettigheter, skriver høykommissæren i en annen Twitter-melding samme dag.

Skattereform

Demonstrasjonene begynte i slutten av april som en protest mot en foreslått skattereform.

Den er senere blitt droppet, men protestene har fortsatt. Politiets håndtering av protestene har blitt møtt med internasjonal kritikk.

Protestlederne krever at regjeringen anerkjenner overtramp fra sikkerhetsstyrkene.

Regjeringen erkjenner at det finnes enkelte råtne epler blant sikkerhetsstyrkene, men hevder at venstreorienterte geriljagrupper og Farc-opprørere har infiltrert demonstrasjonene for å hisse til vold og hærverk.

BLOKKERER: Flere personer ved en av de mange veiblokadene i landet. Her i byen Medellin fredag. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

– Vi må bli i gatene

Kravene til demonstrantene inkluderer nå blant annet også minstelønn, bedre muligheter for unge personer og slutt på politivold.

I store deler av landet foregår demonstrasjonene fredelig, men med tilfeller av opptøyer og vold utover kveldene og nettene.

Under synging og musikk i fredagens demonstrasjoner i hovedstaden Bogotá, sa demonstranter at de ville fortsette å protestere.

– Frem til regjeringen hører på oss, må vi bli i gatene, sier demonstrant Alejandro Franco (23), som straks er ferdig med studiene.

Til Reuters sier han at han demonstrerte for blant annet bedre utdanning og helse.

– Hvis ikke folket har fred, da skal ikke regjeringen ha det heller, sier Franco.

DEMONSTRASJONER: Store folkemengder deltok i protestene mot regjeringen og president Iván Duque i storbyen Medellin fredag. Foto: Luis Eduardo Noriega / EFE

Presidenten skal ikke ha signert avtale

Det har vært samtaler mellom protestledere og regjeringen i to uker. Onsdag denne uken kom partene frem til en forhåndsavtale om å avslutte demonstrasjonene, men ifølge streikearrangørene har ikke regjeringen signert avtalen. Arrangørene anklager nå regjeringen for å ha satt en stopper for fremgangen i samtalene.

– Vi har allerede nådd en avtale, det eneste som mangler er presidentens signatur før vi kan starte forhandlinger, sier president Fransisco Maltes i fagorganisasjonen CUT.

PRESIDENT: Iván Duque i Colombia møter politibetjenter på en politistasjon i Cali fredag. Foto: COLOMBIA PRESIDENCY / X80001

Regjeringen sier at de ikke har signert avtalen fordi noen av protestlederne ikke ønsket å fordømme veiblokader, et tema regjeringen kaller udiskutabelt, skriver Reuters. De la til at samtaler ville starte opp igjen søndag.

Ifølge regjeringen har demonstrasjonen og veiblokader kostet landet i overkant av 22 milliarder norske kroner. Blokadene har ført til mangel på mat og andre varer, noe som har sendt opp prisene på varer.

– Jeg må stenge butikken min hver gang det er protester. Jeg går konkurs, men ungdommen har ingen andre valg for muligheter, sier Laudice Ramirez (62) som eier en butikk sør i hovedstaden.